Prečo ovládol Jon Batiste tohtoročné Grammy?

Bol to večer, ktorý spevákovi zaručene zmenil život. Predovšetkým víťazstvo v prestížnej a ostro sledovanej ankete Album roka. V nej totiž zvíťazil so svojím piatym sólovým albumom v názvom We Are.

Batistova tvorba spája v sebe jazz, soul, R&B a nie je mu cudzí ani hip hop. Osobne som rád, že tak nadaný hudobník, akým Jon Batiste bezpochyby je, konečne dostal potrebnú pozornosť a publicitu. Prečo teda získal Grammy “až” teraz, so svojim piatym sólom?

Dôvodov je určite viac, no pri hlasovaní pravdepodobne zavážil počet jeho nominácií. Tých bolo spolu jedenásť, osem za jeho sólovú tvorbu a tri za jeho prácu na soundtracku k filmu “Soul”. Žiadny umelec totiž nemal tento rok viac nominácií ako Batiste. Počet nominácií funguje určite ako psychologický trik, pretože pre hlasujúceho bude zaujímavejší hudobník s jedenástimi nomináciami viac ako s jednou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalším dôvodom môže byť hudobníkova unikátnosť. Netvrdím, že nikto z nominovaných nie je originálny a vo svojom žánri úspešný, no viac zaujme človek, ktorý spája viacero žánrov dokopy, ako ten, ktorý tvorí “nevinný popík”.

Jon Batiste síce nie je v našich končinách príliš známy, no v USA si vytvoril prostredie, v ktorom ho poznajú a mimo svojej sólovej tvorby sa venuje aj hudbe pre film (soundtrack k “Soul”) a taktiež vedie kapelu v televíznej šou “The Late Show With Stephen Colbert". Každý jeden kontakt a vystúpenie zo svojej komfortnej zóny je určite veľké plus, ktoré vedia oceniť správni ľudia.

Osobne si myslím, že Jon Batiste si jednoznačne zaslúžil svoje prvenstvo v každej kategórií a som rád, že aj vďaka tomuto úspechu ho spozná širšia verejnosť, nie len ľudia zbehlí v hudobnom svete.