Shakespearove narodeniny

Tento velikán svetovej literatúry dnes (23.apríla) oslavuje svoje narodeniny. Teda on osobne už asi nie, no my si môžeme jeho osobu a tvorbu dnes symbolicky pripomenúť. Paradoxne, Shakespeare 23. apríla aj umrel, takže tento dátum je veľmi úzko spätý s jeho osobou. Plus je dnes aj Svetový deň kníh, čo je ďalší skvelý dôvod, prečo by sme mali viac čítať. Kľudne aj Shakespeara.

Prvá oficiálna písomná zmienka o Shakespearovi pochádza z 26. Apríla 1564, z dňa jeho krstu. Medzi širokou verejnosťou sa teda verí, že slávny spisovateľ sa narodil práve o tri dni skôr. Tak či onak, zanechal za sebou legendárne hry, ktoré sa hrávajú po celom svete dodnes, a z jeho sonetov a hier mnohí citujú aj v tejto dobe.

Za zmienku určite stoja hry ako Rómeo a Júlia, Hamlet alebo Skrotenie zlej ženy. Drvivá väčšina jeho hier sa považuje za jedny z najlepších v anglickom jazyku. Niet sa čomu čudovať. Aj po štyroch storočiach je Shakespearova tvorba stále aktuálna a to je podľa môjho názoru hlavný dôvod, prečo je tak výnimočná. Autor vyjadroval vo svojej tvorbe myšlienky, ktoré sú veľmi príznačné aj pre dnešných ľudí. Mám pocit, akoby sa ľudia takmer vôbec nemenili, mení sa len všetko okolo.

V 16. storočí nebolo vôbec jednoduché implementovať do umenia spoločenskú kritiku bez toho, aby autorovi nehrozil trest smrti. Shakespeare to však robil vďaka metaforám, prirovnaniam a často používal satiru. Jeho odvahu veľmi oceňujem a myslím, že aj to bol jeden z dôvodov, prečo bol taký úspešný. Jednoducho vytŕčal z davu.

Poďme sa pozrieť na pár zaujímavých faktov o jeho živote a tvorbe. Za svoj život napísal 37 hier a 154 sonetov. Shakespeare obohatil anglický jazyk o 3000 nových slov. V deň svojej svadby mal 18 rokov, pričom jeho manželka bola už v treťom mesiaci tehotenstva. Jeho rod sa nezachoval, pretože všetky jeho deti zomreli príliš mladé. Dôvodom jeho smrti bola vraj prehýrená noc, počas ktorej to prehnal s alkoholom. Shakespearove diela patria medzi druhé najcitovanejšie diela v anglickom jazyku. Predbehla ich len Biblia.

William Shakespeare je jednoducho legenda, jeho diela sú stále aktuálne a ja len dúfam, že jeho odkaz tu prežije ešte veľmi dlho.