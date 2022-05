5 vecí, ktoré ma naučil prerušovaný pôst

Väčšina ľudí si pri slove pôst predstaví dvoj alebo trojdňové hladovanie, kedy človek trpí a všetky myšlienky smerujú k jedlu. Avšak pôst nemusí pre človeka predstavovať utrpenie, keď vie, ako na to. Najlepším príkladom je prerušovaný pôst (po anglicky intermittent fasting), kedy človek nekonzumuje nič napríklad 16 hodín, a zvyšných 8 hodín prichádza čas na jedlo.

Videl som už mnoho reklám, ktoré sľubovali, že vďaka prerušovanému pôstu človek zázračne schudne a môže pritom jesť čokoľvek. Bohužiaľ, tu vás musím sklamať. Pokiaľ chce človek schudnúť, vždy si musí dávať pozor čo a koľko je. A to platí aj pri prerušovanom pôste. Človek má síce pocit, že pri hladovaní “zázračne” chudne, no na konci dňa je najdôležitejšie to, aké množstvo a kvalitu skonzumoval, pritom nezáleží na tom, či 16 hodín jedol alebo nejedol.

Ja som s týmto druhom stravovania začal niekedy v lete 2020, zistil som, že mi vyhovuje a odvtedy ho praktikujem každý deň. Začal som na 15-16 hodinách bez jedla a postupne som skúšal aj viac hodín. Momentálne mi najviac vyhovuje forma 18:6 (18 hodín bez jedla, 6 hodín jedlo) s tým, že raz za týždeň si dám 23 hodinový pôst a všetky svoje kalórie zjem za jednu hodinu.

Ako už napovedá názov tohto blogu, nižšie vám rozpíšem 5 vecí, ktoré som sa naučil za takmer 2 roky praktikovania prerušovaného pôstu. Nejdem nikoho presviedčať o tom, že toto je jediná správna cesta ako jesť. Každému vyhovuje niečo iné, ja vám len predstavím túto alternatívu.

Vďačnosť

Človek si mnoho vecí uvedomí až v čase nedostatku. To isté platí aj u postenia sa. Odkedy sa pravidelne postím, uvedomil som si, ako som vďačný za jedlo, ktoré konzumujem a za to, že mám vôbec možnosť sa doslova kedykoľvek najesť. Taktiež som si začal jedlo viac vychutnávať, lepšie vnímam jeho chuť a jednoducho si viac užívam čas strávený pri jedle.

Kvalita nad kvantitou

Keď ste hladní, pravdepodobne rozmýšľate nad tým, ako moc by ste sa chceli najesť a koľko si toho dáte. U mňa som si všimol zaujímavú vec, že odkedy sa postím, som oveľa selektívnejší v tom, čo si dám na tanier. Pri pôste sa totiž v tele dejú veci, ktoré sú pre nás veľkým benefitom (znižuje sa inzulín, zvýšenie rastového hormónu, pozitívny vplyv na činnosť mozgu, atď.) a určite si to nechcem pokaziť zlým jedlom, ktoré skonzumujem ako prvé po pôste.

Viac času

Najjednoduchším spôsobom, ako začať s pôstom, je jednoducho vynechať raňajky a vydržať do obeda. Práve vynechanie raňajok vám môže ušetriť veľa času, ktorý môžete investovať do nejakej inej aktivity. Vďaka vynechaniu prvého jedla dňa som tak oveľa produktívnejší a celkovo mám pocit, že stíham viac vecí.

Čistejšia hlava

Neviem, ako u iných ľudí, no na sebe som si všimol, že vždy po zjedení jedla potrebujem aspoň polhodinku na oddych a zrelaxovanie. Cítim, že aj moja hlava pracuje pomalšie a nie je taká “čistá”. Vďaka fastingu sa mi pracuje a rozmýšľa oveľa lepšie a všetky dôležité udalosti dňa sa snažím vyriešiť v tomto okne.

Vedomé jedenie

V dnešnej rýchlej dobe si málokedy všimneme, že sme niečo zjedli a náš tanier je už prázdny. Naša hlava ani nespracuje to, že sme skonzumovali obed, a práve preto si žiada aj niečo malé v podobe “snacku”. Pôst ma naučil jesť pomalšie, vedome, precítiť každé sústo. Síce kvôli tomu jem dlhšie, no moja hlava má čas spracovať informáciu, že jem a tým pádom nemám potom ani chuť na niečo ďalšie.

Toto bolo len pár z mnohých vecí, ktoré zažívam vďaka fastingu. Úplne chápem, ak si bez raňajok neviete predstaviť svoj život, no postenie sa raz za čas určite nikomu neuškodí. Verím, že aj vy okúsite čaro prerušovaného pôstu a pocítite tak rôzne benefity, ktoré prináša.