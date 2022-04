Alkohol: spoločensky prijateľná droga?

Bohužiaľ to tak v našej spoločnosti naozaj je. Nevieme akceptovať fakt, že nie všetci občania si vypijú. Ak sa niekto v partii rozhodne, že prestane piť, väčšinou naňho pozerajú ako na blázna. Zvyčajne sa to skončí tak, že človek príde o partiu. No až v tom momente príde na to, že to pravdepodobne neboli kamaráti, no len parťáci na pitie.

Tento jav sa deje už od strednej, prípadne základnej školy (neviem, v ktorom veku človek na Slovensku začína alkoholovú kariéru). Decká jednoducho vylúčia z ich skupinky človeka, ktorý s nimi nezdieľa rovnakú vášeň k alkoholu. Je divný, pretože nepije. Riadia sa heslom: buď si s nami, alebo proti nám.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A to mi nepríde v poriadku. Prečo sme alkohol ako spoločnosť znormalizovali? Mám pocit, že ľudia si automaticky spájajú socializáciu s alkoholom. Nemôžeme ísť len tak von a nedať si aspoň jeden pohárik, jedno pivko. Prišla pandémia, nemohli sme piť vonku alebo v podnikoch, tak sme začali piť doma. Z piatkového piva/vína s kamošmi sa stalo každodenné pitie alkoholu večer pri telke, hneď po televíznych novinách, kedy sme si všetci s chuťou uľavili pri Igorovi Matovičovi.

Keď človek prestane piť, zistí, koľko “kamarátov” má alebo mal. Zistí, že s drvivou väčšinou známych sa už nestretáva, pretože sa nechodí tak často s nimi opíjať. Alkohol je vlastne jediná vec, ktorá spája väčšinu ľudí, a keď sa vylúči, priateľstvá miznú.

Priznávam, že niektoré momenty by som bez alkoholu jednoducho nezažil. Takisto by som nespoznal niektorých skvelých ľudí, keby som nebol posmelený aspoň troškou alkoholu. Je úplne v poriadku si raz za čas vypiť, nechať odreagovať myseľ a jednoducho vypnúť. No nemalo by to prekročiť “zdravú” mieru. Nemali by sme stavať túto látku nad naše reálne hodnoty a ciele. V piatok večer sa väčšinou netešíme na partiu, ale na to, že sa opijeme.

Alkohol môžeme brať ako také korenie, bez ktorého by sociálny život tam vonku nebol ono. No keď sa to s korením preženie, nastávajú veľmi nepekné chvíle. Alkohol zničil mnoho rodín, spôsobil smrteľné nehody, taktiež aj choroby. Človeku sa teda naskytá otázka: Sme to my alebo alkohol, kto robí tú zlobu?