Moje skúsenosti s metódou Wima Hofa

Na Wima Hofa som narazil doslova “náhodou”. Keď niečo hľadáte, zvyčajne to nenájdete hneď, no akonáhle prestanete hľadať, objaví sa to pred vami ako blesk z jasného neba. Tak isto som ja objavil tohto ľadového muža.

Písal sa január 2021, pár dní po novom roku, jednoducho obdobie, kedy si väčšina z nás dáva novoročné predsavzatia, na ktoré zabudne po dvoch týždňoch. Na YouTube som pozeral rôzne videá, keď som sa zrazu dostal na video o otužovaní, kde rozprával jeden fitnesák o svojich skúsenostiach s chladom, a ako sa k tomu dostal. Samozrejme, spomenul metódu Wima Hofa, ktorého som dovtedy vôbec nepoznal, no zaujalo ma to natoľko, že som si išiel hneď o ňom zistiť viac.

A tak som prezeral rôzne stránky, ktoré písali o neuveriteľných výkonoch tohto muža, ktorý inšpiruje druhých skrz to, čo mu ide najlepšie. Dychové cvičenia, nastavenie mysle a otužovanie. To sú tri piliere jeho metódy, ktorú vyvinul po rokoch skúšania a testovania. Pôvodná technika dýchania sa nazýva tummo a tibetskí budhisti ju praktizujú posledných tisíc rokov. Wim Hof túto techniku vzal a upravil ju do jednoduchšej podoby. Musím povedať, zo začiatku som bol mierne skeptický, no zaujalo ma to natoľko, že hneď na druhý deň ráno som si vyskúšal už spomenuté dychové cvičenia.

Ide o to, že človek spraví 30 až 40 pomerne rýchlych nádychov a voľných výdychov, pričom po poslednom výdychu zadrží dych čo najdlhšie vie. Po zadržaní dychu prichádza nádych a následne zadržanie dychu na 15 sekúnd. Toto celé sa opakuje 3 krát. Zo začiatku sa človeku môže mierne zatočiť hlava, bežné je aj “brnenie” v končekoch prstov.

Tento typ dýchania predstavuje pre telo stres, avšak ten pozitívny. Mnohé štúdie dokazujú, že vďaka Wimovym cvičeniam sa dajú v tele potlačiť zápalové procesy, a človek môže vedome ovplyvniť svoj imunitný systém. Vďaka rýchlemu dýchaniu je telo nútené prejsť v jednej chvíli do stavu vysokého stresu, pričom pri zadržaní dychu prejde do stavu relaxácie. Takto učíme naše telo, aby bolo flexibilnejšie a zároveň začína chápať, že možno vedome ovládať tieto fyziologické reakcie. Na sebe neviem objektívne zhodnotiť, či je to naozaj pravda, to by dokázali jedine rôzne testy vedcov alebo lekárov.

Avšak čo zhodnotiť dokážem, je to, že viem ľahšie ovládnuť svoj dych v stresových situáciách, alebo napríklad pri športe. Ďalej nepochybne lepšie znášam chlad vďaka celoročným studeným sprchám a častejšie otvorenému oknu, hlavne v zime. Od začiatku praktikovania tejto metódy som nebol ani raz chorý, taktiež žiadna nádcha alebo kašeľ. Môj športový výkon sa určite zlepšil, minimálne pri behu alebo bicyklovaní sa menej zadýcham a celkovo sa cítim lepšie pri pohybe.

Na svete nájdete mnoho ľudí, ktorým Wim Hofova metóda doslova zachránila život, alebo aspoň výrazne zlepšila jeho kvalitu. Viem, možno si hovoríte, čo za bludy to tu opisujem a propagujem. Na začiatku som bol rovnako skeptický, no vlastná skúsenosť a vzdelávanie sa v tejto téme ma presvedčili o tom, že na otužovaní a dychových cvičeniach niečo je.

Wim Hofove dýchanie by nemali robiť tehotné ženy, ani ľudia trpiaci epilepsiou. Pacienti s respiračnými alebo kardiovaskulárnymi ochoreniami by sa mali pred použitím metódy poradiť so svojim lekárom. Dýchanie taktiež vykonávajte v kľudnom a bezpečnom prostredí, teda nie pri šoférovaní alebo pri pobyte vo vode.

Mne osobne otužovanie spojené s dychovými cvičeniami veľmi pomohlo. Netvrdím, že Vám to zachráni život. Túto metódu beriem ako dôležité ohnivko v reťazi zdravia. Bez kvalitného spánku, jedla, pohybu a mentálneho nastavenia by bolo otužovanie a dýchanie takmer zbytočné a nemalo by žiadúce účinky. Ak by Vám čokoľvek napadlo a chceli by ste sa spýtať, kľudne mi napíšte.

Držím Vám palce!