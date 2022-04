Tabletková utópia

Nemusíme riešiť, kde si ”ulovíme” potravu, nemusíme sa venovať pestovaniu obilnín a zeleniny. Nemusíme riešiť ani tohtoročnú úrodu alebo aký vplyv bude mať počasie na všetko, čo sa tento rok vypestovalo. Stačí nám zájsť do obchodu a tam nájdeme všetko, čo k životu potrebujeme.

Takisto aj keď nás navštívi choroba. Stačí začať jesť vitamíny, zvýšiť dávku ovocia a problém je vyriešený. No rieši to skutočnú príčinu? Prečo máme potrebu riešiť dlhodobé nedostatky krátkodobými riešeniami, len aby to nenarušilo rýchlosť a zhon nášho každodenného života? “Nemôžem si dovoliť byť chorý, šéf by ma zabil”. Poznáte sa v tejto vete? Čo sa týka jedenia, všetko chceme mať rýchlo. Rýchlo spravené jedlo, rýchlo zjedene a rýchlo upratané, aby sme mohli pokračovať v ďalšom zhone. Zabudli sme na vedomé jedenie. Veľakrát si človek ani neuvedomí, že niečo zjedol, až pokiaľ pred ním neostane prázdny tanier.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vždy sa pousmejem nad tým, keď človek, na ktorého niečo lezie, to pripisuje tomu, že nejedol dostatok vitamínov, a o 5 minút na to už beží do lekárne a “dopuje” sa vitamínmi s vedomím, že toto mu naozaj pomôže, a zajtra vstane ako rybička. Áno, vitamíny a minerály sú skvelý doplnok stravy, avšak ľudia ich začali brať ako niečo viac, niečo, čo ich dokáže vyliečiť a pomôže im nadobudnúť stratenú silu. Mám pocit, že mnoho doplnkov stravy berieme vážnejšie ako samotnú stravu. Zabudli sme, že strava nám dodáva energiu, živiny a taktiež obsahuje mnoho vitamínov.

Ešte viac sa usmejem, keď vidím, ako ľudia užívajú tieto doplnky stravy s vedomím, že vďaka tomuto budú naozaj zdraví, no o chvíľku už jedia čipsy alebo iné priemyselne spracované potraviny, ktoré ich telo pomaly ale isto oslabujú. Jedlo, spánok, pohyb. Tri piliere, ktorých dôležitosť by nám mali vtĺkať do hlavy už od základnej školy, ideálne od škôlky. Na druhej strane už aj malé deti v škôlke vedia, že spánok je dôležitý a ovocie obsahuje veľa vitamínov.

Chyba bude asi niekde inde. Spôsobuje to konzumný štýl života, kvôli ktorému sme zabudli na striedmosť a rovnováhu? Zo všetkých strán na nás kričia reklamy na neodolateľné cereálie, vďaka ktorým bude mať človek energiu už od rána. Kupujte, kupujte, kupujte. Len nemyslite, my to spravíme za vás. Znie to ako dystópia z Orwellovského románu? Bohužiaľ, aj taká je realita ľudí 21. storočia.

No nemusí to skončiť zle. Aj v zle nastavenom systéme sa dá žiť plnohodnotne, zdravo a nepodľahnúť konzumnému štýlu života. Netvrdím, že sa musíme nutne vrátiť do obdobia lovcov a zberačov, ja osobne veľmi uznávam všetok technologický pokrok a posun ľudstva. Ale mám pocit, že sme pozabudli na prirodzenosť. Priemyselne spracované potraviny nemusia byť problém, len ich netreba konzumovať na dennej báze. Taktiež alkohol a veľa ďalších potravín a činností, ktoré nám zvyšujú hodnoty dopamínu, vďaka ktorému chceme stále viac a viac.

Všetko je možné skĺbiť, len je potrebné nájsť tú dlho hľadanú rovnováhu medzi prirodzenosťou a technologickým pokrokom.