Prekrásny nový svet

Myslím, že to pozná asi každý z nás. Rodičia nás posielajú do školy, aby z nás “niečo bolo”, aby sme neboli hlúpi a v neposlednom rade (najdôležitejší bod), aby sme zarábali veľa peňazí, bez ktorých nemôžeme žiť, pretože sme si to tak nastavili.

Svet sa mení každým dňom, svet je rýchly, dynamický, vyžaduje od nás neustálu pozornosť, žiadny oddych, inak vypadneme z kola a nahradia nás niekým iným. Avšak svet ako taký za to nemôže, dôvodom je ľudstvo. Generácia, ktorá učí ďalšiu generáciu, tá ďalšiu a tak ďalej.

Človek sa narodí, ide do škôlky, potom základná škola, v pätnástich si má vybrať to, čo by ho malo baviť celý život, a keď sa náhodou rozhodne zle (lebo v pätnástich vie presne, čo chce), ešte to môže zachrániť vysokou školou, veď aspoň niečo bude mať. Spraví skúšky, je z neho úspešne promovaný bakalár, neskôr inžinier, užije si leto a od jesene nastupuje do práce, kde bude robiť 40 rokov, splácať hypotéku, úver, prídu deti, cez týždeň sa naháňa za papierikmi, ktoré sú už vlastne len dáta na obrazovke a v internet bankingu. Cez víkend prichádza dlho očakávaný oddych, konečne môže robiť, čo chce, no hlavou je stále v robote, pretože do pondelka treba spraviť toto, hento a tamto.

Konečne prichádza čas odísť na vytúžený dôchodok, kedy si povie: “Už som na dôchodku, vďakabohu mám čas robiť to, čo ma naozaj baví a napĺňa”. Lenže zistí, že už nevládze, mozog by aj chcel, no telo neposlúcha. A toto všetko pre to, aby mal peniaze, ktoré ho spravia šťastným a naplneným. V osemdesiatke zomiera s vedomím, že naplnil očakávania svojho okolia, zarobil dostatok peňazí, no čo vlastná duša?

Áno, peniaze sú úžasný nástroj a prostriedok, avšak mám pocit, že sme im prepadli a nechali ich, nech majú nad nami moc. Možno som len príliš naivný, no verím, že aj s peniazmi sa dá žiť život bez stresu a naháňania sa. Potom záleží len na tom, koľko človeku stačí.

Doslova teraz je ten najlepší čas robiť čokoľvek, čo človeka baví. Nemyslím tým, aby ste odišli z práce a odsťahovali sa do jaskyne. Minimálne stojí za to porozmýšľať, kam sa to vlastne celý čas ponáhľame a kam naozaj smerujeme. Peniaze sa dajú zarábať aj činnosťou, ktorá človeka baví, aj keď na začiatku to nemusí byť také, ako sme si predstavovali. Stačí len vytrvať. Máme nekonečno možností sa rozhodnúť, čo so svojím životom spraviť a kam ho nasmerovať. Veď kto povedal, že treba byť úspešným v dvadsiatke, lebo potom je už neskoro? Človek môže mať hoci aj 50 rokov, no vlastná nespokojnosť a potreba zmeny ho donútia spraviť niečo so svojim životom.

Na zmenu nie je nikdy neskoro. Je to na nás a ja v nás verím.