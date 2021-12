Útoky na novinárov - Robert Fico

Na slovné útoky proti novinárom z úst bývalého premiéra sme si už tak trochu zvykli. V súčasnosti je to však ešte horšie ako v čase keď bol predsedom vlády. Ukazuje sa to najmä pri novinárskych otázkach v závere tlačových besied. Máloktorá tlačovka sa končí bez vyjadrenia nesúhlasu s obsahom spravodajstva daného média, spôsobom financovania či bez nazývania novinárov „Sorošovými prasatami“. V roku 2019 sa v Európskom stredisku pre slobodu tlače a médií spojilo niekoľko medzinárodných organizácii, ktoré sa špecializujú na ochranu slobody tlače (ECPMF) aby upozornili novozvolenú prezidentku Zuzanu Čaputovú na ohrozenie slobody tlače novinárov zo strany Roberta Fica. Zároveň prišli s tvrdením, že strany Smer-SD a SNS chcú urobiť z novinárov poslušné bábky.

Kroky vlády

Súčasná vládna koalícia pripravuje novelu autorského zákona a aj zákona o mediálnych službách. Jedným z cieľov týchto noviel je transparentnejšie financovanie a vlastníctvo médií. Súčasťou novely je zavedenie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora pre všetky médiá, bez ohľadu na to, či so štátom obchodujú alebo nie. Evidovanie sponzorov, ktorí poskytli dar prevyšujúci 1200 eur bude pre média po novom povinné. V súčasnosti sa v koalícii taktiež hovorí o znení zákona na ochranu novinárov. Robert Fico sa v súvislosti s týmto zákonom vyjadril, že vyvolá ešte väčšiu averziu proti novinárom. Navrhuje prijatie zákona na ochranu pred novinármi a nepravdivými informáciami, ktoré predkladajú verejnosti.

Stanovisko novinárov

Naskytuje sa otázka, či sú takéto slovné útoky na novinárov od vrcholných politických predstaviteľov prijateľné a bežné aj v okolitých krajinách alebo nie. Stanovisko a postoj novinárov k výrokom Roberta Fica je jasné: „Bez odvážnych novinárov by sme dnes nevedeli, že Ladislav Bašternák je daňový podvodník a Marián Kočner roky unikal skutočnému vyšetrovaniu. Nevedeli by sme, že Robert Kaliňák pomáhal pri únose vietnamského občana a Robert Fico celé roky riadil krajinu tak, že tu vznikla skupina ľudí mimo zákon.“