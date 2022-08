Good idea Slovenia

Ak vám tá chorvátska slaná voda už lezie krkom, tak mám ja jeden nápad... Respektíve, keď už z nejakého záhadného dôvodu musíte teda naozaj ísť k tomu Jadranu, zažiť fekálny príliv na Makarskej, či ľuďmi a medúzami narvané Bibione, tak si môžete urobiť jednu príjemnú ochladzovaciu medzi zastávku. Aj tak budete celý turnus kvasiť na pláži, žrať ako kyseliny a opekať šunky. A ani trošku pohybu ešte nikoho nezabilo...

Slovinci sú bývalí Juhoši, ktorí chceli ako prví dať kopačky tomu spoločnému komunistickému nezmyslu. Oni dobre vedeli, že čím skôr sa s tými lenivými Chorvátmi a furt nasraným zvyškom Balkánu, prestanú tváriť ako jeden národ, tak tým to pre nich bude lepšie. Hlavne keď Taliani a Rakušáci im dlhé roky pečiatkovali pasy. A tak sa chceli radšej kamarátiť s nimi ako s tou bandou z juhu... Keď sme ešte u nás počítali výplaty v tisícoch, tak Slovinci už dávno hodili tie svoje toliare do pece a aktuálne sú na tom z východného bloku bez debaty najlepšie. Aj keď im Záhreb na námornícke kšefty spravodlivo vyčlenil čosi okolo 30 km pobrežia, nestratili sa v strojárstve, farmácii a tiež dosť blbnú aj okolo energetiky. Dokonca nejakí renomovaní, holandsko-škandinávski, nazelenalí ekoteroristi vyhlásili Slovinsko ako prvú ekologickú krajinu na svete!... Skvelý úspech, ale chleba vraj nezlacnel a majú dosť vysokú štatistiku samovrážd. Vraj tu majú najviac kasín v Európe na hlavu...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nafta za 1,60 éčka a človek sa nemusí báť, že tam niekde urve nápravu. Slušné lokálky, kde si aj cyklista nájde svoje miesto. Respektíve ho budú ohrozovať iba turisti a ostatní ignoranti. Diaľnice krížom krážom po republike, zaplatíte 15 eurovú týždňovku a nemusíte trčať na mýtniciach. Každý obyvateľ Slovinska je maximálne do 40tich minút na nejakej diaľnici. Pri rozmeroch tejto krajinky, asi tak tretina z našej, je všetko na dosah. Na obchvate Ljubljany sa Vám môže stať, že sa tam nejaký výmlat vybúra, ale inak sa jazdí celkom plynulo. Dokonca som tadiaľ jazdil aj do Chorvátska. Lebo v tej kolóne pri tej Záhrebskej cestarine by som asi niekto prizabil... Určite si postojíte okolo tunela Karawanken za Villachom. Väčšina západnej Európy tiahne práve tadiaľto, takže navrhujem, zvrtnúť to už v Klagenfurte, do ľava, na Ferlach a ďalej cez priesmyk. Budete musieť kopnúť trojku, celkom sa to tam zdvihne a potom dolu je to parádny padák. Furt sa chystám, že si to tadiaľ struhnem na galuske, ale ešte som nenašiel odvahu.

A privíta Vás veľmi pekný slovinský vidiek. Všetko upratané, opravené, sem tam po tých dedinkách sa len tak tak napcháte do ulice s protiidúcim vozidlom, respektíve s povozom. Ak tam nechtiac vletíte na hulváta, nevytrúbi vás nejaké plešaté hovädo ako pri našom Poluse, či Auparku... A ani kravička na ceste domov nie je rarita. Aj ovečky na paši popri ceste sú celkom bežné. Trošku je ich po večeroch cítiť, ale dá sa to vydržať... Celkovo také tiché, síce kostolné zvony idú bomby už ráno o siedmej, ale inak kľud. Všetko zelené, medzi domami málo plotov a všade sa niečo pestuje.

Hlavný ťah cez dedinu

Najšpinavejšia ulica v dedine

V tom bielom vzadu bývame (70 eur za noc)

Ranné kafe, ciga a poldeci

Takže doma je hrozný hic, nepršalo už ani nepamätám, poďme sa trošku schladiť do národného parku Triglav. Zaberá hodný kus územia na severozápade, z geologického hľadiska je to alpský masív, ten šuter je skoro všetko vápenec, iba trošku inak to vyzerá ako tie naše slávne Tatry. Najvyšší kopec je Triglav. Nadmorská výška 2864 metrov, dať to na jednu šupu vyžaduje dosť slušnú kondičku. A hlavne logistiku... Ak idete do toho, tak odporúčam buď zo severu, od Krajinskej Gory, či Mojstrany, do tisícky sa dá vyliezť autom. Nechať to na konečnej a tých šesť-sedem kilometrov, dvojku výškovú, za päť hodín, pomaličky vybehnúť. Majú to tam dobre ošéfované, zopár chát a heliportov po ceste, od smädu určite nezahyniete. Keď je lepšia zima, tak vraj aj nejaký sneh ešte môže byť. Chalani tam boli v polke leta a museli obúvať mačky...

Ak si nechcete privodiť svalovicu, tak navrhujem voľnejší prístup z juhu. S jedným nocľahom pod hviezdami alebo v kuči u Vodníka... Triglav je technicky nenáročná túra, bez horského vodcu, ale nemusíte to siliť... Hlavne preto, že južný výstup začínate od jazera Bohinj. Môžno sa Vám tam zapáči tak moc, že si vystačíte s menšími výhľadmi v okolí a škriabať sa na nejaký štít môžete okašlať. Napríklad ja som tam už bol päťkrát. Som celkom vášnivý horolezec a ten Triglav poznám iba z pohľadníc. A verím tomu, že aj môj šiesty pokus dopadne rovnako...

Takže na Slovensku teplo ako v pekle, no večer pri Bohinjskom jazere som aj mikinku uvítal. Ešte som to mohol hrdinsky zvaliť na cestovnú horúčku, kopnúť tri zahrievacie slivky z vlastných zásob, ale raňajky na balkóne bez svetríka by som asi nedal... Ale pozor, ak si myslíte, že tu nechytíte úpal alebo červený bronz a pri skoku do jazera vás môže trafiť šľak, tak to ste na veľkom omyle! Okolo obeda je aj tu do 27 stupňov v tieni, takže bacha na to. A voda si v lete stabilne drží príjemne osviežujúcich 23. Nie je to žiadna šťanka. Čerstvý prítok na jednej strane a výtok na druhej sa z jari dá aj raftovať. Na hladine nepláva žiadna pena, žiadne splašky, jediný motor, ktorý tam sčeril hladinu, boli požiarnici, ktorí tam pátrali po spoločensky unavenom mladíkovi. Takže bacha aj na toto dobre?

Je tam úplne nádherne. Miestna legenda o jeho názve hovorí, že keď Boh rozdelil zemeguľu medzi ľudí, tak to dosť domrvil. Až neskôr si uvedomil, že zabudol na tých najlepších a najpokornejších. A pretože mu už žiadny kus neostal, venoval im ten najkrajší, ktorý si nechával pre seba. A oni ho nazvali „Boží“ – Bohinj... Aj Agatha Christie si tu zvykla otlaky močiť. A keď sa jej opýtali, že či tu nezloží nejakú detektívku, tak im odvrkla, že je to príliš pekné na nejakú blbú vraždu.

Moje nudistické fleky

Jazero Bohinj je 1,5 km široké, 4 km dlhé sladkovodné jazero, sú tam detské kamienkové pláže s pozvoľným klesaním, ale aj miesta na tri kroky do hlbočiny. Každú hodinu tam pendluje trajekt za 9 éčiek až po Ukanc, tam to točia a idú naspäť. Dva kilometre lesa na ľavej strane poskytuje útočisko nudistom.. Miestni odporúčajú aj vodopád Slavica. No neutekajte tam len preto, že na fotkách to vyzerá ako Niagara... Do prázdnin sa hore všetko roztopí. Vysolíte dva éčka za vstup a nakoniec uvidíte taký cícerok, ako keby štyria chlapi čurali... Všade v horách pekné planiny, pohoda kľud, pekné staré domčeky, ešte furt tam žijú ľudia a napríklad dorábajú syr.

Možno si hovoríte, že prečo ste tu ešte neboli, keď tu je tak krásne...

A čo by ste tu preboha robili?... Som si myslel, že mi naša gazdiná vypla wifinu, lebo som nezaplatil za apartmán. Ale internet tu po večeri už nefunguje. Takže by ste sa strašne nudili... Ubytko treba booknúť fakt v predstihu, v týchto končinách to nie je developerské eldorádo na slovenský spôsob a nezasvinili hotelmi a kebabárňami všetky brehy ako napríklad na Štrbskom plese. Takže k vode treba chodiť aj zopár kilometrov. A to by z vás určite ubudlo... Obec Stará Fužina, kilo za noc bežná prax, dokonca hostel, kde desať skautov prdí v rytme samby, kasírujú dvacku za jedno bydlo. Čím ďalej od jazera, tým lacnejšie. Dochádzku potom niekto rieši autobusom, niekto si dovezie bicykle. Lebo parking, 3 eur/hod, schladil už aj zazobaných Nemcov... Reštaurácii pomenej, ceny žiadna sranda, okolo brehu dva stánky so zmrzlinou. Dokonca aj po paddle board, či kanoe, sa musíte trepať do dediny menom Ribčev Laz... Na jednom konci je malý útulný a slušne vybavený kemp. Ale taký karavan, či stan, to tiež nie je pre každého. Takže toto výrazne redukuje počet návštevníkov... Všade čapujú to ich špičkové Laško pivo. To tiež nepriláka žiadne davy. Nechcel som sa s nimi hádať o kvalite, ale chlastať to celý turnus vyžaduje odhodlanie. Keď stará zaspí a máte ešte chuť trošku si zalaškovať, tak v dedine je ešte jeden obchod. Ten funguje do deviatej. Ale bacha, v nedeľu sa nerobí! Čo sa týka všeobecnej zábavy, v piatok pred kulturákom vystupovala miestna kapela. Hity ako zo Šlágru, spevák bol oblečený ako vekslák z Mexikoplatzu, dávali pecky z 80´s rokov. Dvakrát som si zalaškoval a šiel som sa natiahnuť...

Inak toto je dobrý nápad... Nenasťahovať ľudí rovno k brehu a nenechať ich tam chlastať, žrať a špiniť. Niečo na tom bude. Lebo vedľajšie jazero Bled, o tridsať kilometrov bližšie k diaľnici, rovnaká voda, rovnaké počasie, ale už na prvý pohľad čosi iné. Tam je to hlava na hlave a aj so stavebnými povoleniami sa roztrhlo vrece. Už to nie je zďaleka taká divočina. Hlavne socík to tu dosť sprznil. Nadrbali betónové králikárne desať metrov od móla. Žumpa s kanálom je ešte iba v projekte, každú chvíľku to zopakovali, asfalt a zámocká dlažba všade, kde sa len dalo, dokonca tam už blbnú aj s gondolami. Už len čakám, kedy tam niekto bude jazdiť so skútrom a ťahať za sebou ten nafukovací banán. Je tam fúra ľudí, po nociach žúrky, ani Boh nevie, čo všetko sa tam preperie. Veru škoda toho ostrova v strede a pamiatok dookola... Ale ako krátky výlet od Bohinju to vrele odporúčam.

Bohinj natiekol do takého údolia. Na jednej strane sú kopčeky, kde sa dá vyskúšať tandemový paraglajding. Za stovku sa preletíte veľmi peknou scenériou, pristávačka rovno na pláži. Na štart Vás vyvezú. Jazdí tam aj kyvadlovka pre tých, ktorí sa chcú trošku pomotať a užiť si pred kúpaním trošku turistiky. Ale ak sa cítite, tak tých 500 metrov prevýšenia sa dá aj vyšľapať na bicykli. Odmenou je fantastický výhľad a naspäť upečiete brzdové platničky.

Odtiaľto skáču paraglajdisti

Na druhej strane to trošku skolonizovali a natiahli lanovku. Všetci to volajú Vogel... Ten je síce trošku ďalej, ale ani tam nie je problém sa dopracovať. Samozrejme, že do kopca chodím zásadne pešo, je tu aj značený chodník... Som sa tešil ako malý chlapec, že dolu sa zveziem. Ale náš Lomničák je proti tomu detská hojdačka a v našej domácnosti máme trošku problém s výškou. A všetko na odvahu som jej už vypil pred výstupom. Takže dolu tiež po svojich. Natiahlo sa nám to na celodenný výlet, ale keď som sa potom práskol do toho jazera a zalaškoval, tak to bol pocit pre Bohov.

Stanica lanovky

Čo sa týka vodných športov, vygúglite si slovinské regióny, kde riečky tečú tak divoko, že aj Martikán by sa zapotil. Mňa osobne tieto pereje neberú. Nemám rád adrenalínové športy, kde ma nepustia ku kormidlu a nemám tak svoj osud pevne v rukách. A aj kvôli tomu prietoku... Jazdí sa to najneskôr v máji a to ešte zarezávam vo fabrike.

Ďalšiu aktivitu, ktorú by som aktívne konzultoval s inštruktorom je kaňoning. Aj keď v neopréne, ale šúchať zadkom holú skalu, ma moc nevzrušuje. Aj pri tých skokoch do úzkych štrbín by som najprv vyzval profesionálov, aby mi to predviedli. Ale nie tak, ako sa to má robiť. V našej skupine bude určite niekto, asi ja, kto to zaručene urobí zle. Takže môj milý, poprosím najprv túto techniku... Lebo sedieť v mokrých plavkách na pohotovosti, čakať kým ma zašijú, ešte chytím nejaký zápal. Takto zavŕšiť pobyt pri Bohinji by som určite nechcel a ešte predsa musíme ísť do toho Chorvátska.

Cestou po slovinských diaľniciach môžete vidieť upútavky na všelijaké zaujímavosti. Na tých hnedých tabuliach často spomínajú slovo „jama“. Mimochodom slovinský jazyk je celkom zábava, najviac sa nasmejete pri čítaní menučka v reštike... Tá jama, znamená jaskyňa. Je ich tu celkom dosť a do pozornosti dávam Postojinskú jamu. Viac ako dvadsať kilometrov dlhý krasový systém, jazdí tam vláčik, tesne okolo stien, neodporúčam vystrkovať hlavu a ostatné orgány, ktoré ešte budete niekedy v živote potrebovať. A je to fakt kus... Iba vchod je veľký asi ako tri Dobšinské dohromady. Ani takéto atrakcie moc nemusím, furt neviem rozdiel medzi stalaktitom a stalagmitom a hlavne sa bojím, že mi jeden z nich spadne na hlavu. Ale ostatní tam furt od úžasu híkali. Tak asi dobre... Vraj tu naťahali elektriku ešte skôr ako v hlavnom meste, majú tu aj poštu a žije tu aj malinkatý biely mlok. Vraj jediný na svete... Ale videl som ho aj v Štiavnici, takže kľudne opravte sprievodcu a nech vráti to brutálne vstupné.

Ak sa Vám zachcelo trošku sa pošpacírovať po meste, je tu možnosť. Prímorské Piran, Izola, Koper. Netreba to preháňať, veď idete do Dubrovníka... Ďalej Celje, Maribor, Novo Mesto. Bol som všade, vyzeralo to ako Martin, Revúca a Fiľakovo, takže tu tiež asi netreba priveľa drať sandálky. A tak už ostáva iba Ľubľana... Dosť som ju podcenil, myslel som si, že to tam bude vypadať ako v Bratislave, v 96tom. Mimochodom partnerské mesto... Hlavný architekt magistrátu aj tu odvážne striedal rôzne štýly. Panelák nacapil na radnicu a obchoďák na univerzitu. A je tu neskutočne veľa barov a krčiem. Stánky s magnetkami a ostatnými šmelinami na každom rohu, blízkovýchodné žrádlo, taká klasická rozhádzaná stredoeurópska diera. Centrom ledva preteká riečka. Nejaká Ljubljanica... Smradľavá to žaburina, čumel som tam asi hodinu, žiadneho kapra som nevidel. Posledného ešte asi vylovili Rimania a ten hrad na kopci je ich dielo...

Byť vami tak tu moc dlho neobsmŕdam. Ráno ešte pretriezvieť a fofrom na juh do toho Chorvátska. Lebo na colnici bude zápcha... Alebo kašlite na to a vráťte sa na Bohinj. Napríklad minulý týždeň som to chcel urobiť...

Vážení priatelia, stretneme sa na pláži, zalaškujeme a prajem pekný deň.

P.S.

A ako by to bolo, keby Slováčisko nezdieľal najdôležitejsiu informáciu.

Nie je to lacný kraj