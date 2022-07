Vstupenka do prírody

Už ani neviem, kde som to počul. Alebo čítal. Ale ktosi kdesi vyprodukoval takúto múdrosť. Že za čerstvý vzduch by sme si mali priplatiť a ešte máme byť radi, že len symbolicky... Ešte dobre, že máme slobodu slova, sú krajiny, kde ešte stále každý zodpovedá za to, čo mu vypadne z papule a trest je od symbolického pokarhania až po exemplárny výprask.

Takže za prvé...

Dajte svätý pokoj s Chorvátmi, dobre? Vo všeobecnosti, zaujíma ešte vôbec niekoho, čo si tieto lenivé stredomorské kmene vôbec myslia? Bez tej slanej vody by boli na ekonomickej úrovni Burkina Faso!

A za druhé, na tých vodopádoch, na nich ani prstom nepohli! To im postavila matička príroda a Francúz Winnetou s Nemcom Karlom Mayom to preslávili po celom svete... Už som na tom ich Striebornom jazere bol asi päťkrát. Samozrejme, že vždy zadara, viem sa tam dostať aj s bicyklom... A čo si vôbec o sebe myslia, že tam majú vodopády Iguatzu?!... To ešte musí hodne dlho pršať, aby mali taký prietok.. Mimochodom, tam je polovičné vstupné ako v tom zaostalom Chorvátsku... Tu sa to dá tiež ojekabátiť. Buď sa po atleticky preskočí plot na argentínskej strane, odvážnejší idú ďžungľou z Brazílie alebo tí inteligentnejší podplatia paraguajského študenta pri turnikete. Max päť dolárov sa zvykne dávať, chalanisko bude happy... Keď už som takto odbočil, tak preliezať ploty neodporúčam v Peru, Nepále, Pakistáne, či Iráne. Títo si to poistili aj do zákona. Pohyb v národnom parku hodnotia ako trestný čin a vraj ich basa nie je taký luxusný Hilton ako v našich končinách.

Ďalší sa k tomu vyjadril minister dopravy. Že on so vstupným do národných parkov nemá problém, on si to vie v pohode predstaviť...

Takže za prvé!...

Môj krásny, snívaj ďalej, my si už dvadsať rokov predstavujeme diaľnicu cez Strečno. Je fakt nádherná. A ešte ďalších dvadsať určite budeme... A ani s tým obchvatom Bratislavy by si sa nemal moc chvastať. Za túto blamáž by v každej civilizovanej krajine zodpovedným sekali paprče až do druhého kolena.

A za druhé, čo sa vôbec k tejto téme vyjadruješ? Ja viem, že Budaj nemá čas, že kŕmi medvede a striehne na Vlčana, ktorý sa tam len tak motá. A toho Andreja z Revúcej, s jeho nápadom o ministerstve cestovného ruchu, vysmiali a poslali na protialkoholické... Ale to fakt nemáme nikoho kompetentnejšieho, že práve tento rozpráva do mikrofónu? Asi nie...

„Ale veď prostriedky pôjdu do rozvoja infraštruktúry a skvalitnenia cestovného ruchu! Stačí to správne odkomunikovať verejnosti a transparentne poukázať, kam tie peniaze pôjdu“

Už prestaň tliachať nezmysly, lebo Ťa vymením!!!

Rovnakú sprostosť vypotilo aj nejaké cestovateľské združenie, či zväz, či čo si to vymysleli... Neviem, či tam zaspali dobu alebo spadli z Mesiaca, ale to fakt nevedia, ako to u nás funguje? Už desaťročia, úplne podľa kopiráku, rovnaký scenár, nedá sa to vyňúrať a teda ani stíhať - Hovorca to odkomunikuje maximálne na facebooku a všetky peniažky pôjdu do kešene nejakému kamarátovi. Jednoduché ako facka... Po Tatrách sa motajú stovky kamošov, sú poriadne premnožení a stratili akékoľvek zábrany. Konštruktívne by to trebalo trošku riešiť, navrhujem navnadiť a zásahový team NAKA ich môže trošku preriediť.

Aj niekto z TANAPu sa pridal do debaty, že mostíky, lavičky a altánky sú v dezolátnom stave. Že hlavne na to potrebujú zohnať peniaze... Hmm, tak to je prvý, ktorý aspoň pomenoval, že do čoho by sa tie príspevky dali natlačiť. A má pravdu! Niektorí ľudia sú hovädá, prasce, v prírode sa správajú ako doma. Serú meter od chodníka, vložka visí na strome, do lavičky vyrežú iniciály všetkých z výletu a fľašku šľahnú do húštiny. Takéto typy bez problémov vybývajú prístrešok, rozmlátia altánok a smerovníkom aj zakúria, keď je treba...Údajne by to všetko stálo nejakých 150 litrov ročne a zohnať tie prachy je vraj problém...

Ale to vôbec nie je pravda!

Veď koľko si to odklepol ten posledný generálny riaditeľ smrekového lesa? Ako zlatý padák?... A koľko prihral svojim kumpánom? Možno iba strieborné padáčiky, ale každé euro sa ráta. Tak si skočte po tie peniaze za nimi a slušným ľuďom dajte pokoj! Každý rok tejto réžie sa bude dať pokryť z tých zlodejín, len treba zaklopkať na správnu haciendu!... Ak sa ich nepodarilo nájsť doma, tak ich treba navnadiť, oni sa určite objavia.

Starostovia, ruka v ruke s developermi a spriaznené duše zo stavebných úradov by sa asi tiež radi vyjadrili, ale najprv nechajme vysloviť názor ožratých poľovníkov a ostatnej vyžratej škodnej. Lebo aj ich posedy chátrajú a radi by renovovali zo vstupného, ktoré by sa mohlo vyberať v celkom zaujímavej výške. Veď dedulo v búdke na vstupe do Slovenského raja už nejaký ten piatok účtuje 1,5 éčka, tak čo sa zrazu všetci rozhorčujeme.

Že vraj to ide na tie mostíky v prielome Hornádu... Rovnako aj železom ovešané Jánošíkove diery v Malej Fatre potrebujú nejakú údržbu. Tam sa tiež pohrávajú, zatiaľ len s dobrovoľným vstupným. Kým to strelia na ostro, tak nejako predsa musia začať. Inak u nás na severe sme veľmi progresívni. Správa národného parku vo Varíne už urobila cez renomovanú agentúru prieskum verejnej mienky, že či by ľudia boli ochotní zaplatiť a koľko. 1300 respondentov sa do toho zapojilo a vraj iba 13% dezolátov bolo rezolútne proti akémukoľvek spoplatneniu. Zvyšok tento nápad veľmi potešil a dali by priemerne 3,68 eur. Nezabúdajme na štatistickú odchýlku, infláciu, nečakané výdavky, aj s drobákmi bude problém, tak to zaokrúhlime na päť éčiek a hotovo. A pôjde to aj kreditkou a pri tom počte návštevníkov to zrýchlime aj nejakou smart aplikáciou. Už vidím ako sa úradnícke supy zlietavajú a hyeny z podnikateľského prostredia si mädlia tie špinavé paprče...

Športové akcie zaplatia viac, veď ultra bežci vydýchajú viac kyslíka. Logické nie?... Fotografi tiež, lebo oni potom tie kalendáre budú predávať. A hlavne, nezabudnime na nevesty! Zlatá baňa tieto dievčatá naivné!... Každá si chce urobiť romantické fotočky pri pliesku alebo vodopádiku, veď sa na to mesiac fintila. A za desať rokov už tak dobre vypadať nebude! Tak kľudne aj stovku treba pýtať, zatiahne to aj tak ženích. Keď už má chudák pokazený víkend, tak ho už treba doraziť aj takto... A pozor na cyklistov! Tí, ktorí majú elektrobajky, tým dajme pokoj, tí sú ekologickí. Ale tí na klasických horákoch, tí si nevážia planétu, tak tí určite neprejdú bezplatne... Keby som na niekoho zabudol, dajte vedieť...

Ale takto sa opýtam. Kto to bude kontrolovať?... To chceme na každú zvážnicu, či chodník postaviť dôchodcu s terminálom, na každú cestičku turniket? Alebo horská služba bude pýtať ústrižok o zaplatení? Alebo sa tam bude motať kopa študentov brigádnikov, ktorí budú vyberať rovno na hrebeni? Veď tam dostane úpal a myslím si, že im časom niekto aj jednu vypáli.

Ale fakt, čo sa stane, ak ho na úvod slušne pošlem tam, kde aj králi chodia pešo, možno do nejakého pohlavného orgánu? Kto mu bude kryť chrbát? Nejaký smiešny zákon, alebo tam vyšlú chlapa s veľmi oklieštenými právomocami. To bude musieť byť veľmi presvedčivý a komunikačne zručný ranger, aby som peňaženku ťahal. Keby mi zatancovala, tak možno aj nejakú bankovku zastrčím. Ale nemyslím si, že aktuálna posádka strážcov má až takýto potenciál...

Tak poďme si to zrátať...

Zaparkujem v Tatranskej Polianke. 10 EUR... Sú krajiny, kde by okamžite nabehla partia deciek s kýblami a vyblýskali mi ten lak na nepoznanie. Ale tu môžete byť radi, ak Vám niekto neobúcha dvere. Lebo na tom parkovacom pľaci, inak bývala to celkom pekná lúka, je to dosť freestyle. Mimochodom, hoďte to na miestnu vlakovú stanicu, tam to je zadara a ten kilometer navyše odšľapete. To Vás nezabije...

Vstupné, dvaja dospelí, dajme tomu dve deti. 5 EUR na hlavu, verte mi, že ak jedného krásneho dňa spoplatnia vstup, tak prečo nepridať ešte niečo za štít, či sedlo, veď my predsa ideme až na Východnú Vysokú. Tak to bude za sedem. To je dokopy skoro 30 za EUR za rodinu.

Na Sliezkom treba niečo vypiť, zožrať, ak nemáte naprataný batoh proviantom, tak deci polievky za tri, druhé, detská porcia, pod osem určite nebude. Pivo, nejaká komerčná šťanka, tri éčka, kofča, nejaký hybrid, šofokola, či čo to bolo, tiež skoro tri za pol litrák. Človek sa to až bojí zrachovať, ale pokiaľ nechce, aby mu to tam odpadlo, tak to treba napchať kalóriami, aby to neodmietalo šľapať.

Mimochodom, jedna rada do života. Ak slečinka bude mať ešte chuť niečo zobnúť a nebude vedieť čo, je jedno, čo to stojí, ako to vyzerá, či to spĺňa kritéria hodnoty za peniaze, kúpte jej ten koláč, štrúdľu, či čo to ponúkajú. Jej to bude úplne jedno, hlavne, že do seba natrepe nejaký cukor. A na ďalších dvesto výškových s ňou máte pokoj. Síce pôjde ako zombík, ale pôjde... Aj jej kamarátky sa to opýtajú ako prvé. Že čo tam mali za dezerty. Tým bude jedno aký bol výhľad... Je to taký test. Ak to neskôr v súkromí adekvátne neocení, treba ju kopnúť do zadku a poslať kadeľahšie... Toto nie je z mojej hlavy, povedal mi to chlap, ktorý dobil sólo Nanga Parbat!

A ideme dole, mančaft ledva prepletá nohami, cestou hore som nasľuboval hory-doly, jedného dňa to budem ľutovať, furt som to motivoval, ak si nedám jeden horec, za tri éčka, tak sa zbláznim... A zajtra to kilo oprášim zasa! Ideme na Rysy, dúfam, že aspoň po chatu to dajú. Takže štart od staničky na Popradskom plese. Tam to bude čoskoro za dvacku, lebo v 2010tom, už pýtali šesť. A rovnako aj tu sú možnosti, trošku poniže pri hlavnej ceste, pokiaľ tam nie je zákazová značka, nadržaný parker, či policajt Vám môže fúkať, viete kam.

Ja mám fúru peňazí, ja si to môžem dovoliť, ale pochybujem, že aj zvyšných 95% ľudí v republike. Tak prestaňte blbnúť aspoň s tým vstupným sakra!

Dobre, teraz riešenia...

Nikdy, nikdy a nikto nebude platiť za vstup do prírody!... Postav sa mi zoči voči ráno na tatranskom chodníku a skús to. Budem funieť ako medveď!

Za tie chodníky zaplatia drevárske firmy a ostatní lykožrúti. Financovať by sme to mohli aj zo vstupného na cestičku v korunách stromov, z tej opachy na Štrbskom plese a ostatných nelegálnych nezmyslov. Navštíviť všetkých, ktorí sa pod tieto čierne stavby podpísali a samozrejme skasírovať alebo zbúrať všetko, čo sa v pásme ochrany za posledných 30 rokov postavilo. Ja neviem ako vy, ale mne to vychádza na minimálne milión ročne. A to sme ešte neutiahli opasky kancelárskym krysám a zbytočnej administratíve. To je ďalší melónik... Takto môžem pokračovať, nevyčerpateľné zdroje na každom kroku. Viem zrealizovať aj certifikovaný oficiálny hĺbkový audit a vypracovať podrobný plán. Za víkend to v pohodke stihnem, už od augusta môžeme vyberať...

Ale nie od turistov!

Milý TANAP, tak čo, dohodneme sa na spolupráci?

Vážení priatelia, chráňme prírodu a prajem pekný deň.