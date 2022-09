Nech žije langoš!

Táto vyprážaná pochúťka už zachránila veľa vyhasnutých postelí. Takže do nej nejakú dostať, s pomocou tohto nenápadného zázraku, by to mohlo pomôcť. Síce už má v sebe tri deci prosecca a ty sedem pív, takže z tých bubliniek vygrgáte parádnu cesnakovú clonu. Nebude to moc príjemné, ale aspoň komáre pôjdu otravovať niekoho iného. Kým sa bude pasovať s tým cestom a žasnúť, aké to je úžasné, ty môžeš pomaly rozmýšľať na tým, ako bude chutiť tretia méta. Už pozajtra... Neboj sa, akonáhle sa za ňou zabuchnú dvere od taxíka, tak nabehne na prísnu diétu. Na obed Caesar a večera polystyrén, bude kloktať aj hektolitre ústnej vody, aby bola na piatok v top forme.

Táto akcia ti veľa napovie, s kým máš do činenia... To, ako to bude tlačiť do hlavy, by som radšej nerozoberal. Či to vychutnáva, či ide bomby, akoby v živote nejedla... je veľmi málo dát na to, aby sa to dalo jednoznačne posúdiť. A ani či je zapráskaná od oleja až za ušami, alebo si vypýta príbor... Tu ide o obsah. Ak si dá klasiku, cesnak-smotana-syr, je to rozvážny konzervatívny typ, misionárska poloha, trošku zdržanlivá, na zadných sedačkách v aute môžeš naďalej voziť bicykel. Ak si nechá pridať jednu zo základných surovín, tak sa priprav na to, že nie vždy jej bude stačiť to, čo jej ponúkneš, ale nehanbí sa. Keď ju donesieš do krčmy ukázať kámošom, tak sa tam nerozklepe. Ak si tam nechá navaliť niečo extra, môže to znamenať, že rada experimentuje, odvaha jej nechýba alebo že tomu vôbec, ale absolútne nerozumie. Napríklad, teraz frčí piri piri a BBQ s jarnou cibuľkou. Ponúkať to môže iba bezcharakterný človek a objednať si takúto kombináciu dokáže iba kulinársky analfabet alebo ten, ktorý nemá úctu k tradíciám. Alebo cheddar, medovo-horčicová omáčka, trhané mäso... Čo ste sa s koňom zrazili? Toto kto vymyslel?... Alebo bryndza, slanina... Čo sme na salaši?... Možno kečup, ale to je max, strop! A aj to mi tam musí vystriekať nejaký ornament, ako keď vám v kaviarni donesú espresso, aby ma to bavilo!

Všetky tieto úchylky sú niečo ako radler, to je úplne rovnaký fail. A príchuť mäta a zázvor, tak to je smrť... Samozrejme, že jej netreba dávať túto prednášku, sme v rannej fáze, v štádiu prvého pokusu, zásadne nekecáme do make-upu a do taniera, držíme sa plánu. Ak jej zabehne, bude sa hanbiť, veľmi dlho jej bude trvať, kým si niečo od vás dá znovu do úst. Ale nezabudnúť jej tú pravdu šplechnúť niekedy na prvom výročí... Vtedy to už bude jedno.

Žena, ktorá odmietne langoš, je buď dve hodiny pred súťažou v bikiny fitness a musí smrteľne vážne držať nízke cukry alebo to bude veľmi zlý výber. Čas sú peniaze, treba hľadať ďalej. Existujú rôzne techniky ako odhaliť prúser už na štarte. V gastro segmente je ich strašne veľa. Napríklad, keď si na večeri vytiahne mobil... Tak ja sa idem tresnúť po peňaženke, robím tu zo seba celý večer debila a ty sa ideš pozrieť koľko je hodín? Ani mame nezdvíhaj! Uvedom sa... Iný dôvod, ako volať záchranku, mať nemôže. Takže ak to urobí, zdvihni sa a zdrhni cez hajzle alebo kuchyňu. Ak máš gule, dáš to cez hlavný vchod a čašníkovi povieš, že tamtá to zatiahne... Jednoducho, sú isté pravidlá a hlavne sú určité vzorce správania sa, ktoré nastavila matička príroda. Ako keď muchy idú za svetlom pouličnej lampy. Tak langoš má silu Slnka.

Ale vráťme sa naspäť do baru...

Aj chlapi majú svoje dni. Dôvodov je habadej, nie vždy zo seba dostanú to najlepšie. Žena minula majland na vlasy a zuby, bola tri hodiny v sprche, odholené, takže na dnes má už odmakané. Takže teraz si na rade ty... A ak nie si zahojený frajer na športiaku, alebo umelec s gitarou, ktorý sype vtipy, tak ti ani najväčšia charizma na sídlisku nepomôže. A preto potrebuješ žolíka... Tri mesiace si ju obťažoval na facebooku, na dnes nemala žiadny program, nudila sa ako sviňa, všetky kámošky už od rána zdieľali, aké erotické prádlo si dnes oblečú a čo im ich cukríčkoví cumlíčkovia urobkajú. A tak nemala už inú možnosť. Keby ostala doma, vychlastá fľašku sladkého šumáku, zožerie tri čokolády a bude revať do vankúša. Technicky povedané, keď pôjde s tebou von, nemá čo stratiť a aspoň ušporí... A ty si dnes úplne vygumovaný. Nechytá sa na tvoje triky, chceš ju ožrať, ale nejde to do nej, všetci chlapi okolo by ťa schovali do vrecka, cítiš sa ako menejcenný. Už si ju trikrát v mysli pretiahol, ona pretiahla čašníka, všimol si si to, dá si ešte dva deci a potom ju môžeš v snoch a spomienkach preťahovať do konca života... Tak zaber...

Chlape môj zlatý, neblbni! Je úplne jedno, čo si ona myslí... Nech by mala mať akýkoľvek hrozný večer, z tej kopy chlapov si ako náplasť na svoje komplexy vybrala teba. Si nemysli, že si bol jediný, kto ju balí na tom internete. Aj tí cukríčkoví cumlíčkovia jej už všeličo naposielali. Takže keď už s tebou stráca čas, tak asi až taký nímand nebudeš.

Preskup a zmobilizuj hormóny a spomeň si, čo nás učili na biológii. Už od doby, kedy sme vyliezli z mora, alebo nás tu vypestovali nejakí Marťania, je to doslova nahraté v génoch, nezmení to ani zmena pohlavia. Ženy sú šťastné, prešťastné, najšťastnejšie, keď môžu jesť a rozprávať sa. Niekedy im stačí len tak zobkať. Popri tom trúsiť informácie, ale raz denne sa musia natlačiť... Niekedy aj dvakrát, záleží na viacerých faktoroch.

Na sushi ju pozval nejaký manažér v pondelok. Kto tomu rozumie, tak vie, že žiadna európska reštika nevie pripraviť žrateľné sushi. Takže v pondelok jej moc nechutilo... V utorok ju ďalší taký dotiahol do vychyteného steak baru. Tá polkilová sviečkovica bola fajn, ale tam to na ňu skúšal aj ten a aj tamten, ešte raz sa tu objaví s iným chlapom, tak si všetci budú myslieť, že je štetka. V stredu bola v nejakej kolibe... Toto tiež nie každý vie stráviť, z tých halušiek má zabetónovaný žalúdok. Neúspešne sa snaží grgnúť už niekoľko hodín, ak si do toho prosecca nedá tri rumy alebo sódu bikarbónu, tak to neprebije a bude zdutá až do víkendu...Keď toto všetko zreferovala, tak sa môžeš v duchu pousmiať nad tým, že tí pred tebou sú fakt hrozní lúzri.

„Nepi tie patoky, vstávaj, ideme sa najesť! Poznám tu jedno perfektné miesto, odpadneš!... Potom ešte skočíme niekam na drink a potom ešte uvidím...“ A zobrať ju za ruku a odtiahnuť preč...

Nikdy som to nepovedal. Bál by som sa. Ale už som sa asi miliónkrát chystal... Ale myslím si, že keď viete, že tristo metrov odtiaľ je jedna langošáreň, tak máte šancu, že tento váš večer nebude kočendám rozmazávať v ich skupine ako totálny prepadák... Síce už je na neskorú večeru trošku pozde, ale taký langoš si vždy nájde cestu. Človek, ktorý má svoje priority upratané na správnom mieste, vždy zabojuje za správnu vec...

Samozrejme, že to nemôže byť také jednoduché. To by potom každý mohol len tak zažiariť, respektíve zabodovať. Bez práce koláče a podobné benefity... Veľa dievčat také nie sú. Hrdo kričia do sveta, že majú svoju cenu, úroveň, hodnotu! Xena, Wonder Woman, Girl Power!... Áno, majú... Na nejaký langoš sa zbaliť predsa nedajú... Nie, nedajú... Kto tvrdí opak, tak nech mi to povie do očí. Ja mu rýchlo vysvetlím, že nie je stánok ako stánok...

V niektorých by som sa nezastavil ani keby som zdochýňal od hladu. Hlavne tie na námestiach a iných turistických lokalitách. To by som nedal žrať ani psovi. To je vždy nejaký gumený polotovar z mrazáku, v oleji je indulóna, aby sa tak rýchlo neprepálil, prílohy už tiež majú niečo za sebou. Nedrží to tvar, nemá to správnu vôňu a to miesto všeobecne nemá žiadnu auru. Aj hygienik spomínal, že mu tam niečo vadilo... Rovnako aj vlaková stanica, kúpalisko, nákupné centrum, či tržnica, nikdy neponúknu nič extra. Tam sa tiež premelie fúra ľudí, takže načo vypekať kvalitu, zožer a daj si odchod!

V langošovom biznise, rovnako ako pri každom inom jedle, tiež platí pravidlo, že podniky, ktoré musia očariť miestnu klientelu, tak tie sa musia inak obracať. To trvá niekoľko rokov, vybudovať si povesť dobrého langoša. Epidémia salmonelózy v paneláku oproti je poriadny prúser, takže tam nemôže natierať čokoľvek zoženie niekde v akcii... A treba to vyprofilovať! Nemôže tam ponúkať nejaký hamburger, pizzu alebo podobné nezmysly. Keď langoš, tak langoš! Musí to byť tak dobré, že by sa tam človek vrátil, aspoň dvakrát týždenne. A zobral so sebou aspoň dvoch ľudí... A ja také miesto poznám!

Keď už stojíte v rade, viac ako päť ľudí, slečna už začne tušiť, že toto nebude len nejaká nechutná surová ryba. Alebo polosurová hovädzina. Langoš má históriu, už naši rodičia na tom frčali, langoš má tradíciu, mastný papier a dve servítky dostal aj Cyril s Metodom. Ani Komančovia to nezmenili a tí sa rýpali do všetkého. Langoš je názor... A žiadne lavice na sedenie! Pekne krásne na stojáka, na lakte, niekto si ho zbodne ako koláč, niekto ho ožiera dookola až k náplni v strede, niekto si ho zroluje ako tortilu... A keď ti kvapne na stolík alebo na košeľu, kľud, to je povolené...

Všimol si si ako sa jej rozžiarili oči? Čašníka síce pretiahla, aj tých dvoch alfasamcov na bare už tiež v duchu prehnala cez svoje intímne zóny, ale s Tebou plánuje rodinu... Už dlho nič lepšie nejedla, keby sa nebála, že ju tam necháš ako kôl v plote, tak to začne fotiť a posielať kamarátkam. A že ani ten típek nie je na zahodenie. Síce v tom bare vyzeral, že každú chvíľu odpadne, ale s takým sa nestratí a nezomrie od hladu. Bohvie, koľko dobrých vývarovní a krčiem pozná po meste. A dokonca ma nechal odhryznúť z toho svojho a na oplátku nechcel ochutnať ten môj. Tomu sa hovorí gavalier! A nakoniec obal pokrčil a hodil do koša ako basketbalku! Aj o ten môj sa postaral. Ešte sa spýtal, že či si dáme repete, ale netreba to preháňať, aj zajtra je deň... Tak teda aspoň dúfam, že bude kuť železo za horúca...

Inak viete, kto vymyslel langoš? Ak si myslíte, že naši južní susedia majú patent aj na segedínsky guľáš, tak skúste túto tému nadhodiť v krčme v Rumunsku, najlepšie v pohraničnej oblasti. Najväčšia zábava je, keď sa pri jednom stole stretne ortodoxný Maďar a nejaký lokálny patriot. Strhne sa tam zaujímavá argumentačná debata, budete to musieť korigovať, aby si nepichli do čela vidličky. Tieto dva národy sa už v tejto téme dlhšie žerú a nejakú dobu to ešte potrvá. Dokonca aj taký chudák krémeš nevie, kde sa narodil...

Musím vygúgliť, či to vyhlásili za kultúrne dedičstvo UNESCO. Keď ten skalický trdelník niekto považuje za delikatesu, tak to ešte nejedol starý dobrý langoš.

Vážení priatelia, s langošom na večné časy a nijak inak... A prajem pekný deň.