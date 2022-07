Fandí tu ešte niekto futbalistom Slovana?

Trčím si v kolóne, že ktorý debil zasa čumel do mobilu a vybúral sa... Všade kopa policajtov, v rádiu čosi spomínali, že na Bajkalskej to môže byť trošku zapchaté, toľko korytnačiek a kukláčov som už po hromade dlho nevidel. No čosi sa asi deje... Jááj, veď dnes je futbal! Ešte na Vajnorskej, kde sa točia trolejbusy, som míňal skupinku belasých ultras, asi desať nechutne tlstých típkov, hore bez, dotetovaných, ožratých, jeden čúral na lampu. Šiel som skoro krokom, dobre som si ich obzrel, toto málokedy človek vidí. Aj oni sledovali mňa, hlavne značku môjho auta... Čo čumíš, ty sedlák!... Na ten agro výraz dodal trošku dôrazu, zdalo sa mi, že vypustil písmenko „d“, znelo to fakt nadradene. A srkol si z plechovkového piva. Mimochodom, toto stvorenie patrilo do zoskupenia, ktorá si hovorí Belasá šľachta... O kilák ďalej, za Polusom, ma parádnou hajlovačkou pozdravila ďalšia partia fanúšikov domáceho tímu. Tiež atletické typy, pupky im prevísali, pochybujem, že si na neho pri pisoári dovidia a už nahmatať bude čoskoro problém... Že všetci boli komunikatívni, ani sa nečudujem, keby ste videli môj povzbudzujúci ksicht na živo, tak tiež by ste mali potrebu niečo povedať. Aj títo čosi vyprodukovali, niečo v tej ich ružinovskej hatlanine, možno v súvislosti s registráciou môjho auta, ale nechcel som vyvolávať nejaký incident a pokaziť im večer.

Aha, tak dnes hráme odvetu v lige majstrov. V Budapešti sme vyhrali, vraj toho miestneho ožrana skoro šľak trafil, takže šanca, že ho dnes večer klepne je veliká. Kto vie, ak postúpia, tak by do Bratislavy mohla zavítať aj Barcelona! Ty vole, to by tu bola ešte väčšia mobilizácia a dopravné obmedzenia ako bola na pápeža... Kedysi taká Petržalka dokráčala až do skupinovej fázy. A tam nebola iba do počtu. Uhrala pekné výsledky, no škoda, lebo dva tri roky po tomto úspechu geniálny manažment taktickými rozhodnutiami potopil klub a po Artmedii neostala ani spomienka... Takže keby rovnaký osud stihol aj Slovan, to by bol asi najlepšie, čo by sa mohlo stať... Na dvadsať rokov ten názov zakázať, počkať nech vyhnije aktuálna burina a postaviť to znovu... A poriadne. Nemusí to vyhrávať ligy, hlavne nech sa na tom nerehoce väčšina národa.

Plešatý fanúšik, ktorý nenávidí prisťahovalcov a močí na pouličné osvetlenie je iba jedna z mnohých škvŕn na belasej klubovej zástave. Paradoxne v posledných desiatich rokoch klubu má práve tento element nespochybniteľnú pozíciu a do análov sa zapísal ako nenahraditeľný dvanásty hráč. Inak ten transparent, ktorým pozdravili Ferencvároš, že „Attila Hun bol gay“, to vyliezlo z ktorého nafetovaného a retardovaného mozgu? Si viete predstaviť, že nejaký funkcionár Slovanu Trstená v zápase proti FC Terchová, že by dovolil, aby vycapili na tribúnu billboard, že „Jánošík bol zlodej“?... Ale v tej Bratislave je teraz trošku teplo, riedidlo s ibalginom nezabralo úplne podľa predstáv, dalo sa čakať, že miestny manažment príde s niečím podobným... Čakal niekto od Slovanistov niečo inteligentnejšie?

No menuj hlavné osobnosti klubu Slovan Bratislava! Prvé, čo Ťa napadne!...

„Kmotrík starší, Kmotrík dieťa, tréner Weiss, Vlatko a Kuco“

Alebo inak. Povedz mi nejaké mená z Paríž Saint Germain!

„Messi, Neymar, Mbappe“

Už chápeš ten rozdiel?...

Takže najväčšia hviezda nášho najslávnejšieho futbalového klubu je kontroverzný podnikateľ a jeho zbabelý, rozmaznaný, vysokoškolsky vzdelaný a znudený nácek. Ďalej to je stratený dedo za zenitom, ktorý si myslí, že je taktik ako Guardiola, jeho cikajúci anjelik a ešte jeden šampón, ktorý si nevie ani svoje priezvisko správne napísať na dres... A toto nás má reprezentovať vo svete? Tak to sme teda dopadli... Kamoš, Maďar ako repa, bavíme sa o futbale, ale jediné čo ho zaujímalo, že kedy vyhodíme majiteľa a generálneho manažéra. A že či Slováci, vyhlasujúci referendum na každú blbosť, že či netúžia hlasovať aj o tomto. On to už zabalil na dôchodok a hovorí mi, že Slovan bol kedysi pojem, výraz, ktorý v krčmách pri Balatóne často lietal éterom. Nadávalo sa neho, ponižovalo, šípky sa hádzali do loga, ale nikto sa nikdy nechechtal... Našli sa takí, ktorí niečo motali o veľkom Uhorsku a koreňoch, ale v každej kultúre sa vraj nájde nejaký genetický odpad.

Možno som trošku krutý, taký futbalista, či fanúšik Slovanu, to sú trošku dosť citlivé dušičky, ľahko sa môžu rozplakať. Ale mne osobne je pri slovnom spojení Slovan Bratislava do smiechu. Nenarážam na herný prejav, ja tomu vôbec, ale vôbec nerozumiem, ja kopem do lobdy iba na guľáši, ale mne tento klub okamžite evokuje nejakú bandu dementov a feťákov. Alebo kopa vyhodených peňazí za nič a aj ten národný štadión bol vraj parádny tunel... Tak na prvú, z voleja, viete, keď Vás niekto o pol druhej nad ránom zobudí a opýta sa, že čo si myslíš o Slovane Bratislava. Ešte máme aj hokejistov, ale hneď Vás to kopne smerom k futbalu a len tak v polospánku reagujete, že či sa zasa ten sopľavý fracek niekde ožral. Nikto si nespomenie na nejaký dobrý zápas.

Oni si to fakt nezaslúžia! A je to hanba... Slovan nemôže byť synonymom hlúposti, lenivosti, závislosti, nezodpovednosti a nekompetentnosti. Že futbal na Slovensku odjakživa stojí úplne za prd, to je jasné, o tom už nikto príčetný nepochybuje, že do Európy môžeme ísť tak maximálne za prácou, určite nie hrať na výsledok. Prehrať nie je hanba, ale správať sa ako buran hanba veru je.

Je bežná prax, že za veľkokluby svetového formátu hráva fúra legionárov. V ich základnej zostave sa domácim pasom môže preukázať možno tak masér s leštičom kopačiek. Aj v kádri nášho majstra sa to posilami zo zahraničia len tak hemží. Slovan nemusí znamenať, že všetci na trávniku budú mať slovenské občianstvo, ale nášmu futbalu by všeobecne pomohlo, keby top kluby skúsili angažovať zopár našich mladíkov. Tým sa nič nepokazí, štyri góly by sme dostali tak či tak. Alebo keď už nakupovať na európskych trhoch, tak na úvod predať aktuálny mančaft, alebo aj darovať, zobrať dvoch troch lepších borcov, ktorí potiahnu zvyšok.

Takto mi to nejako prezentovali chalani v Prahe, že takto by to šlo. Bol som tam na pracovne a tiež sa ma pýtali, že čo sme s tým Slovanom porobili. Jeden bol aj bývalý profi futbalista. Za náš Slovan!... Keď som mu povedal, že bývam v Petržalke, tak už som sa ho nezbavil. Že sme ten bratislavský futbal fakt kvalitne sprznili. Že majiteľ si honí ego, možno vydá aj knižku o svojom úspešnom pôsobení na Tehelnom poli, ale úroveň značky Slovan je nenávratne v háji. Jediné riešenie je okamžite vyhodiť predstavenstvo do poslednej stoličky a drvivú väčšinu fanúšikov zavrieť do klietok, lebo vraj skončíme ako ich Sparta... To bol tiež vraj kedysi pojem, ale dnes sa už nie je čím chváliť. A hrajú tiež špatne.

Ale že máme šťastie, že máme toho Sagana. A keby sme mu namaľovali bicykel na modro, na helmu načarbali Slovan, tak by za jednu etapu dosiahol viac ako títo tragédi za posledných desať rokov. A nemyslel som tým úspech, umiestnenie, alebo nejaké body. Ale prestíž a úroveň. Minimálne aspoň na Slovensku...

Idem brnknúť do Trstenej, či sa nechcú premenovať. Ten Slovan im kazí reputáciu a pri derby s Námestovom si z nich budú robiť srandu.

Vážení priatelia, športu zdar a prajem pekný deň.