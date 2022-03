Když mne brali za vojáčka

Biť sa nebudeme, sľubujem. Ani telesné testy neprichádzajú do úvahy. Napríklad 1500vku a zhyby na hrazde. Lebo to by bola asi posledná fyzická aktivita v tých ich prepitých a preflákaných životoch.

A ani samopal by som im do ruky nedal. Posledný veliteľ na streľbách, vtedy ešte iba čerstvý nadržaný poručík, dnes už 50 ročný, určite vysmiaty výsluhový dôchodca, ktorý zo zákona chodí prednostne do sanatória, bol tak ožratý, že nevedel ani ktorým smerom sú terče... Ten zelený výmlat sa potácal na palebnej čiare, v pracovnej dobe, vrieskal na nás, potom sa horko ťažko vyštveral na korbu vetriesky, kde sa doružova vychrápal. Neskôr, keď už chlastal druhé kolo, po večierke, si nás nechal nastúpiť na buzerák. Strašne lialo, ten zelený hnis na nás hulákal z krytej tribúny, ako sme to dnes odflákli a za socializmu by nám to zrátal... Hmm, to ON môže byť rád, že za tú niekoľkomesačnú každodennú buzeráciu ho nikto z nás neodstrelil ako besnú sviňu.

A napľuli sme mu do žrádla...

Ale žiadna zelená guma by sa nechcela len tak vzdať svojich poctivo vyfajčených hviezdičiek. Takže musia vyraziť do protiútoku. Skúsili by to na mňa so vzdelaním, údajne všetci majú nejaký vojenský Westpoint v Mikuláši s maturitou. Vraj majú naštudovanú stratégiu každej ofenzívy od Hanibala až po výsadok mimozemšťanov a určite vedia odrecitovať päť dôvodov prečo Alexander Veľký dostal na prdel... Nedbám, môžeme dať pexeso alebo sudoku. Tam sa uvidí, čo majú v tých zelených makoviciach. A čo tak maľovaná krížovka?... Ale postupne, u tých jednoduchších by som radšej začal s Človeče nezlob se... Dobre teda, ak už nič ďalšie nemáte, poprosím novú dôstojnícku uniformu, trošku širšiu na chrbte, plukovnícke výložky, no a poďme na hĺbkový audit kasárne. Budeme robiť veľké zmeny. Obrovské...

Ak si myslíte, že naše zdravotníctvo, školstvo, spravodlivosť sú rozbité na totálku, tak neviete si ani predstaviť, čo sa deje v tej obrane. Keď si pozriete Tankový prapor alebo Černých barónov, tak to bol ešte level, s ktorým sme sa mohli aspoň trošku po svete chváliť. Ale keď Gorbačov hodil do ringu uterák, tak odvtedy to už išlo z kopca. Pred dvadsiatimi rokmi som mal tú česť, už vtedy to bol neskutočný bordel a paródia. A keď som šiel do civilu, tak som si na sto percent istý, že to odvtedy nabralo ešte strmší pád...

Nič tomu nebránilo!

Naši profesionálni bojovníčkovia majú obrovské šťastie, že nikdy sme s nikým nevykopali vojnovú sekeru. A tak nemuseli predviesť svoje schopnosti... Verejnosť nemá ani prístup do výcvikového obvodu, takže sa nemôžeme zabávať na ich výkonoch počas cvičení. Napríklad Lešť, tam som zažil kopu srandy. Aj bojový poplach v Ruskinovciach vedel rozosmiať. Tam sme pri chemickom nácviku ani za boha nevedeli nájsť plynové masky... Aj letecké dni, to je tiež len Potemkin. Tam prefrčí jeden naleštený MIG, diváci šalejú a údržbári v hangároch potom dva dni oslavujú, ako ho dobre polepili, že sa to nerozsypalo už na štarte... Keď vybuchne panelák, alebo urve priehradu, tak zopár maskáčov sa tam motá a vyzerá to, že aj niečo robia... Počas plošného testovania trošku vymrzli. Ale reportér ich hodil do jedného vreca so zdravoťákmi, a tak sme im tlieskali tiež... A HLAVNE, po roku 2004, už mamičkini maznáčikovia nemusia zháňať modré knižky, simulovať, že sú mentálne retardovaní a vybavovať civilku na miestnom doliečováku. Takže ani tí normálni, chlapi, už nenarukujú, tým pádom už nemôžu spoza múrov kasární vyniesť do reálneho sveta čerstvé informácie, čo sa tam deje.

Tak to je. Kto tvrdí opak, tak klame a šíri dezinformácie.

Možno si myslíte, veď to žerie fúru peňazí z rozpočtu, tak to predsa musia nejako modernizovať! Že to musí ako tak fungovať... Áno, nakúpili sa nejaké drahé hračky. Software a manuál na ovládanie ešte nedodali, ale sľúbili... No tie peniaze idú aj na réžiu... Boli časy, keď chalani z odboru kuchár-čašník sa postarali o jedáleň a komlet celý proviant. Dnes varí súkromná firma. Automechanici a podobné zručné typy pol dňa trčali z motora UAZu, nakopli všetky sovietske rachotiny, no dnes to servisuje opäť niekto z vonku. Dokonca aj rajóny! Čo dnes ide na faktúru, v minulosti to robili bažanti, myši a problémové kúsky, ktoré sa ožrali a ráno na prvom nástupe ešte fúkli...

Tie najzelenšie gumy to obhajovali vyťaženosťou profesionálnej armády, ktorá sa venuje teoretickej a praktickej príprave na všetky úlohy, ktoré súvisia s obranou našej drahej vlasti a nemá čas na tieto podporné procesy.. Dobrá blbosť, že?

Ak si myslíte, že vojaci pol dňa pochodujú v plnej poľnej, skáču na Rambo dráhe, páskujú zásobníky a žonglujú s granátmi, tak ste na veľkom omyle. To nerobia ani v Žiline! A tam vegetuje piaty pluk špeciálneho určenia, obávaní paragáni. Viem to preto, lebo sme tam boli hrabať lístie... Naše elity asi nemohli a jediný, kto robil kliky na miestnom buzeráku, som bol ja. Do ich profíckej posilky nám zakázali chodiť... Keď nás po šichte, miestny expert na boj zblízka chcel priučiť trošku sebaobrany, tak kamarát Ambróž, hodnosť vojak – hrabač, v civile vymáhač dlhov, mu rozdrvil sánku, rozflákal nos a ukončil kariéru... Rovnako to bolo aj v Martine. Posádka Podháj, tam bola URNA. Útvar rýchleho nasadenia. Tí sa s nami biť nechceli. O našom Ambróžovi sa šírili legendy možno už aj na ministerstve. Ale v klikoch na buzeráku sme ich vedeli prekvapiť. A ani tu sme však nemohli dvíhať činky v ich vykúrenej telocvični. Na zahriatie sme zvykli odhádzať kopy snehu...

Aktuálna situácia hrá armáde do karát. Minimálne z rozpočtového hľadiska. Štátna kasa pustí šťavu, s nákupmi, platmi a zlatými padákmi sa roztrhne vrece. Americké stíhačky, aj nejaké rakety, turecký dron, turecký med, všetko bude!... Aj ponorka na Dunaji! Nie je problém... Hlavná veliteľka ozbrojených síl, náčelník generálneho štábu, minister obrany, toto trio vyzerá vraj celkom schopne. Ako za mňa nič moc, ale uznávam, tí pred nimi, to bol teda výkvet... Tak nechajme ich makať, majú pred sebou kopu roboty, lebo ich podriadení, to je iný matroš. Výzbroj a výstroj bude ako z Counterstriku, aj Delta Force nám bude závidieť, ale problém je, že koho do toho navlečieme. A kto im bude veliť...

A sme doma!

A viete o tom, že aj taký Plavčan je šarža? Nadporučík... To je niekde v strede toho smiešneho rebríčka vojenských hodnôt. Super flek, celý deň driemu na štábe a cinkajú im celkom pekné výplaty. Takíto gumáci už velia práporu, minimálne rota ide do pozoru, keď taký chlap zhučí!... Tento pyštek asi hučal priveľa, alebo mutuje, ešte dobre, že nie je major. To by musel osloviť väčšiu masu. Bojím sa, že by jeho hlas zanikol v šume lístia jesenného buzeráku. A si predstavte ten chaos na bojisku, keby nebolo počuť jeho povely...

A čo taký kapitán Andrej? V tomto bode naša armáda stráca akúkoľvek úroveň, hrdosť a úctu nepriateľa... Ako by asi tento človek dosiahol autoritu a rešpekt?... Napchal by som ho do skrine a musel by robiť Jukebox! To je taký bežný mazácky šikan pre neprispôsobivých a úplne blbých... A viete, čo by s ním narobil Ambróž? Celá rota by si do neho kopla a to si ani neviem predstaviť, čo všetko by mu plávalo v polievke. Jeho psychologické testy a výkon v piškôrkach sú pod najvyšším stupňom utajenia. Lebo keby to zistila nepriateľská rozviedka, toto slabé miesto, tak by si na nás trúfla aj koaličná armáda Tahiti a Veľkonočného ostrova.

Takže ja, slobodník, im mám salutovať?... Tak to navrhujem povolať do služby Duškyho Kováčika a Dobroša Trnku. Bývalí to vojenskí prokurátori, aktuálne politickí väzni. Dvadsať rokov riešili vážne vojenské trestné činy, ako napríklad, keď sa niekto v ožral poblil a pochcal... Roboty budú mať vyše hlavy, lebo každú chvíľku niekto zaútočí a prefacká nejakého dôstojníka. Ja osobne zdegradujem každého, ktorý sa na mňa čo i len zle pozrie... A Žilinka môže prísť riešiť tú opľutú polievku... Keď bol v menučku rezeň, tak tam sa dávali aj iné prísady a koreniny.

A pozor, viete o tom, že taký Fico je plukovník?!... Celé zle, však? Ale čosi spomínal, že brutálne športuje. Rýchlo by som ho z toho omylu na buzeráku vyliečil, ale nechajme ho v tom, dobre? Keď sa pôjde na steč a on by aj dušu dal za Slovensko, tak prvý vyskočí zo zákopu a môže teda predviesť tú svoju skvelú kondičku.

Aj Maďarič má tri zlaté hviezdy... To už kde sme?

Nevadí, všetci spomínaní, do prvej línie! Pochybujem, že by sa uplatnili vo velení, ale sú zdraví, dobre živení, môžu ísť kľudne na front. Zadky im budú kryť ostatné hviezdy, ktoré sa na námestiach oháňajú slovenskými vlajkami a vykrikujú, že Slovensko si nedáme! A za Boha a za národ! A podobné sračky... Títo určite nebudú mať žiadny problém nasadiť bajonety a hrdinsky padnúť za svoju vlasť. V tejto vlne uvidíme Národniarov, Hlások, Vlastencov a Republikánov. Malý tlstý Miňo a o päť centimetrov vyšší, tlstý Suja, s asymetrickým Kotlebom, budú opäť pokrvní bratia v zbrani hajlovať za svoje ideály. Dnes sa vedie aj kybervojna, nie je problém, na ich strane sú odborníci na IT technológie. Taký Mizík je hotový počítačový guru. Ten by vedel streamovať na youtube odvážne skutky svojich druhov a motivovať celé hordy... Nech sa páči, doplňte ľavé krídlo, útok!...

A nebojte sa, nezabudol som... Taký Bláha si len myslí, že bude robiť dozorcu v zajateckom tábore, kde bude mať dostatok objektov na liečbu komplexu menejcennosti... Možno by túžil trestať dezertérov z vlastných radov. Alebo, že skončí na oddelení propagandy a bude hecovať domobranu... Tak to zapomeň! Ako hlavný veliteľ výcvikového tábora, s hodnosťou plukovník, mám pre neho pripravenú špeciálnu pozíciu... Bude z neho manažér podlahovej krytiny a inšpektor čistoty sociálnych zariadení. Samozrejme, dostane aj americkú hodnosť – seržant!

Takže v prípade cvičenia, mobilizácie a nedajbože prúseru, tí, ktorí by boli prví zalezení v krytoch, bunkroch, stanoch, štáboch, mimo dostrel frontovej línie, tak navrhujem, nech nám idú príkladom, aby nám to predviedli. Ich hodnosť a plná huba blbých kecov by mala byť adekvátna bojaschopnosti. Myslím si, že takýchto dôstojníkov máme na tri plné pluky. Nemôžeme tam predsa nahnať brancov a záklaďákov. To by boli jatky! Nepriateľa musíme zastrašiť tou najväčšou kvalitou a udrieť tou najsilnejšou zbraňou! Nech sa páči, plížením a plazením vpred!

Ale teraz vážne... „Muži od 19 do 55 rokov, čo je približne milión Slovákov. Mobilizáciu u nás vyhlasuje prezidentka na návrh vlády. Žiadne výnimky z povolania nie sú. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí pokuta od 331 eur do 1 659 eur, ale aj väzenie až na 5 rokov“...

Takže ešte sa aj vyhrážajú, dezoláti ústavní. Prosiť by mali!... Tak za toto si ich v prijímači všetkých vychutnám! Bude to masaker. Navy Seals, SAS, či Specnaz bude proti tomu pioniersky tábor. Ako výchovného poradcu povolám aj Ambróža! Vyprodukujeme takú pechotu, že by aj ten Alexander zdrhol!

Prvý povolávací rozkaz som dostal poštou. Akúkoľvek ďalšiu podobnú blbosť mi bude musieť naša hlavná veliteľka ozbrojených síl doručiť osobne... Takže toho plukovníka, dobre? A ja Vám garantujem, že aj z takého Andreja urobím chlapa. Rusáci sa mu rehocú, teraz im to zráta! Bude z neho hrdina...

Alebo radšej poukážem 2% z dane. To by mohlo byť aj na dve pokuty a dajte mi svätý pokoj!

A mimochodom, taký Dzurinda, viete, že je to iba obyčajný čatár. Ten musel byť poriadny prúserák, keď ani v jeho najlepších časoch ho nepovýšili na kapitána...

Milí priatelia, sláva Ukrajine, Russian warship f_ck yourself a prajem pekný deň.