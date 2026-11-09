Rusi by chceli súťažiť

Svet obletela správička, že Športový arbitrážny súd sa zľutoval nad zločineckým režimom a povolil ruským hokejistom štart na nasledujúcich majstrovstvách sveta... Že vraj nebolo dosť dôkazov na ich vylúčenie kvôli bezpečnostným dôvodom v súvislosti s vojnou na Ukrajine. A toto rozhodnutie je v súlade s nejakou chartou a pravidlami fair play, treba ho rešpektovať a podobné žvásty... Poďme si na úvod vysvetliť, ako funguje tento ctinehodný orgán a veľmi rýchlo pochopíme, ktorá bije... Takže buď to odklepne samorozhodca, no najväčšie kauzy rieši trojčlenný senát. Každá strana sporu navrhne jedného člena, takže jeden hlas je v cajchu, už treba podplatiť iba jednu parochňu. A hotovo, brnkačka, to nielen u nás stačí kabelka, alebo nejaké kompro videjko... Inak tým papierom si aj tak môže organizátor vytrieť zadok. Zákony usporiadateľskej krajiny sú nadradené, aj hodnoty, aj zdravý rozum. Kanaďania a Česi mali hostiť nejaké juniorské turnaje a že Rus si na ich pôde veru nezakorčuľuje. To iba Severokórejec, Bielorus a samson slavien Slovač by im povolili nastúpiť na ľad. Ale hrať môžu iba sociálne cítiaci čistokrvní heterosexuáli!
Ale argument súdu fakt dobrý... Že veď vy ste predsa normálni, nikto z vás im nevyhodí do vzduchu autobus, ktorý bude parkovať pred zimákom niekde v Prahe alebo Montreale... Tak je, jasný súhlas a čestné pionierske. Nie sme predsa drbnutí ako tí Rusi!... Tí nemajú problém zaútočiť raketou na ukrajinskú škôlku a chvastať sa ako parádne trafili... My ich maximálne vypískame, určite opľujeme, sabotujeme hotelovú kuchyňu a primiešame do žrádla preháňadlo. Taká jemná partizánčina, žiadne násilie!... A ešte ak fanúšikov zo Sibíra naženieme do klietky ako bežných ultras, tak žiadne riziko konfliktu s civilizovaným svetom nehrozí.
Niekto môže bliakať, že veď aj Američania chrlia tomahavky na Irán, aj Izraelci pália ostrými a oni môžu chodiť na olympiády? Tak prečo Rusi nemôžu nič, chudáčikovia!... Že musíme mať rovnaký meter!... Jeden nadržaný dôchodca mi to raz vo vlaku vysvetlil. Presviedčal ma, ako sa Putin len bráni. Amerika je agresor a Kennedy napadol aj mierumilovný Irak. Že Husajn nikdy nemal zbrane hromadného ničenia... Keď som kontroval, že predsa vyhladil yperitom okres plný Kurdov, tak sa ma spýtal, že či som tam bol... Že ak nie, tak to je houks a ja som progresívec a nenávidím našich osloboditeľov.
Tak je, jasný súhlas, ale ja sa tým ani netajím a tvrdím, že všetci fašisti a kolaboranti vrátane tých našich domácich by sa mali postaviť k múru. Ale ani netvrdím, že Washington je svätá zem... Ale toto nie je fér! Vraj na Ukrajine vybombradovali dvanásť hokejových arén!... To kde majú tí chalani trénovať? Na zamrznutom potoku?... A úplný gól je, že napriek tomu všetkému si vybojovali postup do A skupiny, no a paradoxne by ich tí fašisti na budúci rok v Nemecku nahradili... To ani bohovi!
Takže, hneď ako sa pozrieme na majetkové pomery tých troch nímandov na arbitrážnom súde, a dohodneme sa, že ani skorumpovaná medzinárodná hokejová federácia nebude do toho kecať, tak poďme o tom hlasovať. Šport je predsa politika, a naopak. Ovečkin za Putinovým zadkom, Pelegrín na výlete v Paríži, aj ožratý Andrej chodí často fandiť... Tak poďme o tom hlasovať v celonárodnom referende!... Škandinávia a Pobaltie sú jednoznačne proti, Česi s Kanadou bez debaty tiež, bude to debakel. Američan bombarduje, zvyšok sú hokejoví trpaslíci, takticky vyčkávajú, takže sa zdržia. Ale ich názor nikoho nezaujíma... Iba Slovensko sa jednoznačne teší... Geneticky sprostý národ, ale na druhej strane, tento prosovietsky sentiment nám vynesie striebornú medailu. Možno bronzovú za Lukašenkom, ale to už rozhodne Vladimír.
Bacha, hokejom to začína... Lebo v ňom sú dobrí! Na bojisku strašní lúzri, takže Putin potrebuje trošku povzbudiť národ, hlavne si trošku zlepšiť povesť doma aj vo svete. Lebo ešte rok-dva trojdňovej špeciálnej operácie a vyskočí z okna. Bezpodmienečne musí niekde vyhrať... Svetoví lídri si raz týždenne porovnávajú počty jadrových zbraní, navozia nejakú muníciu do krajín tretieho sveta, kde si to rozdajú nepriamo prostredníctvom miestnych obyvateľov poslednej cenovej skupiny a horlivo vymýšľajú, kde by sa dalo ešte súpera poraziť. Ekonomika, vesmír, kultúra, výška stožiaru, to je nuda, to už nik v telke nepozerá. Ale taký šport má mega sledovanosť! Nakopať prdel v ringu alebo preťať cieľovú pásku ako prvý... To má inú pozornosť a dosah, tam treba zamakať, aby ich zástava viala najvyššie a ich hymna chrčala z repráku... Takto vyhrajú majstrovstvá sveta v hokeji a potom začnú masívne dominovať vo všetkých ostatných športoch. Propaganda jak sviňa, všetci budú chcieť za nich bojovať! Robili to už starovekí Gréci, fungovalo to, Rus to len kopíruje. Veď aj u nás pod Tatrami, každoročne na dva týždne, všetky problémy ukryjeme do šálu z trikolóry a fľašky borovičky. A to hráme väčšinou o záchranu! Keby to bolo o zlato, tak ani mňa nebude tankovať nafta za dve éčka.
Budú vyhrávať. Ale nie preto, že sú najlepší, ale je tu jeden dôležitý fenomén, ktorý mení hru. Kvôli ktorému Rus ešte hodne dlho nebude v telke na športovom programe. A tou je doping...
V nasledujúcich riadkoch vám vysvetlím, ako funguje svet anabolík v regióne, kde podvod je kultúrne dedičstvo a vláda to veselo kryje... Je to perfektne namazaný stroj a drvivá väčšina ruských medailí za posledné dekády bol všetko kolosálny podvod. Netvrdím, že Sagan je čistý, ale keď ten chlap chcel iba očurať krík, či lampu na korze v Monaku, tak mu hneď niekto napchal do trajektórie kelímok. A odoberal vzorku.
Keby sme sa dnes opýtali, ruskej antidopingovej agentúry, ukážte nám biologický pas aha tuto Serjožu, útočníka z Vladivostoku, nezdá sa nám ten čávo... Už tretiu hodinu korčuľuje, zvalil mantinel, nevšimol si to, nejako to smrdí... Tak najprv by na nás čumeli ako teľatá na nové vráta, jaký pas, jaké víza. Ale za chvíľu by sme dostali fungel nový protokol, čistejší ľalia, hodnoty ako novorodenec. A ešte aj kýbel panenského moču, že keď neveríte, tak si Serjožu otestujte sami!... Prečo nám neveríte, prečo polarizujete spoločnosť, prečo rozsievate nenávisť, chcete vychovať ďalšieho radikála?!... Toto sa dialo na zimných hrách v Soči... Tam dokonca povolali technikov z Bajkonuru, že chlapi vystrelili ste kozmonauta do vesmíru, potrebujeme vymyslieť ako otvárať tieto neotvárateľné švajčiarske skúmavky a zamieňať vzorky. Mala by to byť pre Vás hračka...
A aj bola...
Kde boli ruskí športovci posledných päť rokov? Čo o nich vieme? Nespoliehajme sa na to, že ich niekto na ruskej pôde testoval, takže mohli sypať bomby. A stále sypú... Všetky domovské organizácie majú povinnosť sledovať svojich reprezentantov v domácom prostredí. Vo svete po tom tvrdo idú, ale sú štáty kde kašľú na to a stačí čestné vyhlásenie v azbuke. Hlavne sa jedná o diktatúry, zločinecké režimy, sociálne raje, kde lokálne dopingové úrady majú ťažko na saláme, respektíve dostali do kešienky všimné a pobyt v zlatej vani. Najlepšie to funguje, ak miestny vodca ešte priamo z rozpočtu podporuje a kryje nelegálne zvyšovanie výkonnosti... Však, Vladimír?... To aj riaditeľ ich labáku povedal, že tam bol čistý iba správca, ktorý zametá šatne. Vraj bežne namerali také úrovne hematokritu a testosterónu, že si museli zdvihnúť stupnice... Každá krajina by si mala kontrolovať svojich, reportuje sa to na centrálu do Ženevy, medzinárodní dopingoví komisári tu nemajú šancu. Až keď športovec cestuje napríklad na súťaž pod piatimi kruhmi, ako naposledy do Francúzska, tak hneď ako vylezie z colnice, tak ho drapne dopingovka. A idú spolu na toalety, ešte skôr ako mu vylezie z pásu batožina...
Áno, sú možnosti ako to ojekabátiť, napríklad, že si pred pristátím napchá hadičku do mechúra. Infúzka, troška géliku a šup ho tam. Natlačí tam cudzí, čistý moč, lebo ten jeho by rozleptal všetky testovacie sady. A bude v pohode. No ale mohli by si ho počkať na hoteli, na raňajkách, počas turnaja, to by musel byť furt nacievkovaný, čo nie je žiadna sranda. Potom je ešte krv, A-vzorka, B-vzorka, celkom komplikované procesy, síce všetko a každý má svoju cenu, ale takto to robia iba amatéri.
Inak v tomto musím pochváliť našu pobočku – SADA (Slovak Anti-Doping Agency). Nebáli sa prísť do krčmy plnej repre zápasníkov bujaro oslavujúcich narodky a všetci išli spolu na záchod. Takže je rozdiel trénovať komplet sezónu nastrelený ako wolverín, vysádzať iba na Vianoce, nemusieť sa čistiť ako jeho potenciálny súper na za železnou oponou, ktorého kvôli odberu vytiahnu z postele. Nonstop na hormónoch, strašný progres, bez stresu, to sa inak trénuje!...
Takže každý ruský športovec, každý jeden, bez výnimky, celú kariéru solí asteroidy. A aj musí, lebo by skončil na fronte. Trénuje ako gladiátor, pri rozcvičke atakuje národne rekordy, tajná služba zaručí, aby ho nikto neobťažoval so skrytou kamerou ako mu masér strieľa do zadku nejaké čokoládky. Keď sa blíži odlet, vysadí. Za pár týždňov sa vyčistí, labák na ministerstve zdravotníctva mu urobí kompletku, aby nič nenechali na náhodu... Čo sa týka výkonu, samozrejme, že trošku spomalí, ale furt bude lepší ako všetci súperi dohromady. Lebo zvyšok sveta si na raňajky nedáva erytropoetín, ale hemendex... No a potom sa zapáli oheň... Mesiac pokoj zbraniam, odrapoce nejaký sľub fair play, odprisahá sa na česť a už vešajú Rusovi na krk jednu zlatú medailu za druhou. A ten reve ako pavián, keď mu hrajú tú komunistickú odrhovačku, bije sa po hrudi a už sa teší ako sa ukloní v paláci... Rozbili konkurenciu o dve triedy, vodca v bunkri si celé hry honí svoje úbohé ego a vyvrcholí pri záverečnom ceremoniáli. Kolaboranti po celom svete to prežívajú s ním online, tí blbší to napríklad spoja s návštevou prokuratúry alebo oslavou ukončenia vojny...
Chápeme sa?...
Tieto paródie na štáty majú aj liahne na športovcov. Organizovaný dopingový program vymysleli východní Nemci a zločinecké režimy v tom idú aj ďalej... Je to jednoduché a perfektne to funguje. V čomkoľvek. Napríklad Poliaci kedysi mali farmy na super kurence. Za polovičný čas dokázali vykŕmiť ťažké váhy, prsia to malo ako moriak, rovnako to bolo agresívne, zváračskými rukavicami sme to naháňali. A ono potom nás...
Desaťročný ruský chlapec, narodený v nejakej diere za Sibírom doľava, už od malička vyzeral trošku pevnejší, a keď s rovesníkmi vláčili drevo, tak vždy si naložil najviac. Zima, leto, furt rovnako oblečený, bosý, v pohode prežil, stovka jeho spolužiakov také šťastie nemala. To už bol silný predpoklad, že jedného dňa si oblečie reprezentačný dres... Tento prírodný úkaz si všimol miestny učiteľ. Možno nejaký farár, zasa nie je to tam úplná prdel sveta, iba taký neskorší stredovek, takže niekto so vzdelaním sa tam za trest ocitol... A keď dotyčný písal výročnú správu pre regionálny ústredný, desať tisíc kilometrov vzdialený ústredný komunistický výbor, o tom ako všetci svorne oslávili narodenie otca národa a jeho statočný boj so syfilisom, tak na koniec pridal informáciu o mladom talente. Volajme ho Ivan...
Na druhej strane planéty, tej neodvrátenej od Slnka, sa v rovnakom čase narodil nejaký John. Jeho detstvo na farme tiež nebol med lízať, veď tých desať tisíc akrov černozeme v Oklahome tiež musel niekto obrábať... Takže na strednú už prišiel celkom zocelený. Aj na telesnej sa mu určite darilo viac ako rovesníkom, ale to neznamená, že ani chalani z veľkomesta nedostali do vienka nohy ako Usain Bolt a hrudník ako Schwarzeger. Viete, tam sa to za tie roky všelijako namixovalo. Otroctvo zrušili toť nedávno, tie africké gény to tam dosť oživili. Raz som sa na ihrisku zrazil so štrnásťročným černochom, museli mi dať čuchnúť čpavku, aby som sa prebral. No a tiež si niekto musel všimnúť Johnov potenciál. V hľadisku bežne vysedáva kopa agentov z profesionálnych súťaží, hľadajúci superhviezdu, ktorá jedného krásneho dňa vyhrá Stanley Cup.
Takže obaja mladíci, dajme tomu útočníci, sa dostali do národného tréningového centra, v prvom prípade asi na Kamčatke, ten druhý bude hrať za Kalifornskú univerzitu. Obidve školy im dali intrák a štipendium, takže sa mohli nerušene venovať tréningu. Trojfázovo, každý boží deň. Keď v puberte naskočil testosterón, tak dajme tomu, že obaja začínali na hladine 30 nmol/l. Makalo sa ešte viac, pod dohľadom lekárov, šamanov od výmyslu sveta, zapojili sa do toho technológie tej doby. Srandu by som si z toho nerobil, múdre hlavy v oboch táboroch dokázali obletieť planétu rýchlosťou 21tis km/h, tak by mali vedieť narvať do pubertiaka niečo na akceleráciu...
Ivan s Johnom sa po prvýkrát stretli na majstrovstvách sveta juniorov, no a bol to boj o zlato, dráma až do predĺženia. O rok neskôr si pozície vymenili, začala rivalita, dokonca aj rodičia si to rozdali v hľadisku. Aj im išlo o veľa, v prípade úspechu, fotka s fuhrerom a ojazdená Lada Niva, v prípade neúspechu, gulag... Roky idú, Ivan hrá za CSKA Moskva, John za New York Rangers, ale už pomaly stagnujú, ľudské telo má svoje limity... Olympijský cyklus klope na dvere, špionážny satelit preletel ponad konkurenciou, ak chcú vyhrať zlato, treba zrýchliť, zosilnieť... John má tesťák 33 nmol. Musí dávať bacha na odchýlky, aby neskončil ako nás chodec Tóth, Ivan ide propionát 750 mili týždenne. Má v krvi 230 nmol a stále stúpa.
Svetová antidopingová agentúra WADA vznikla v roku 1999. Vtedy vydali nejaký smiešny kódex, ktorý nikto nečítal, ale pravidelne aktualizujú zoznam nedovolených látok, ktoré preukázateľne zvyšujú výkonnosť. No a tento lajster je celkom dobrý návod, kde začať. Vyspelejšie federácie sú o krok vpred. Vlastne podľa nich sa určujú nové trendy. Sovieti boli kúzelníci s klasickým testosterónom, neskôr ich tromfol západ a vyvíjal derivované pecky. Prišiel Stanozol (Ben Johnson), IGFko (Linford Christie), ja ako chemický inžinier a športový nadšenec by som odporučil THGčko. To parádne zašľapalo Marion Jonesovej a komplet všetky jamajské štafety na tom frčali ako motorové myši. Alebo DMAAčko, starý dobrý metylhex, no s tým opatrne... Ale takých Ivanov sme nazvážali do zásoby mraky, jeden Ivan hore dolu nikoho trápiť nebude, tak nastav zadok, pošlem ti tam včeličku!...
A sme doma...
Takže John sa pripravoval na olympiádu, makal ako drak, sem tam si zobral niečo fajnové na regeneráciu, museli to mať ošetrené cez doktora, akože je po úraze. Pľúcny mu napísal niečo na roztiahnutie priedušiek, možno jedna transfúzia, akože počas operácie, tá mu slušne nakopla hemoglobín... Dopingová skúška, výsledok negatív, kokos, ale tesne, bacha na to chalani hej! A tak teda vidíme sa za mesiac, neblbnite, ideme overenú klasiku... Na druhej strane planéty, Ivan tiež potí krv v telocvični, lejú do neho hormóny od výmyslu sveta, každé ráno si nájde v skrinke nový prírodný výživový doplnok. Naposledy veterinársky Tren. Ministerstvo zdravotníctva mu dodáva najnovšie preparáty v vesmírneho výskumu, keby sa dalo, tak mu vystužia kostru titánom. Do zdravotnej karty to napíšu ako odtraňovanie materinských znamienok a hneď ho pustia na ľad. Miestny dopingový komisár uctieva toho krpatého zločinca z Kremľa, čisté posudky vypracoval na sezónu dopredu, stačí iba dopísať dátum. Ivan za hodinu zlomí štyri hokejky, príklepom trhá bránky, pena mu kvapká z papule, pri nižšom tlaku a splnu mesiaca zavýja z balkóna... Do biologického pasu mu napíšu, že má trošku zvýšené hodnoty cholesterolu a cukor 6, ale inak čistý ako ľalia...
Takže asi takto sa to robí...
Niekto môže oponovať, veď už čoskoro nálet dronov zdelomuje Moskvu, druhá vlna to tam ešte posype vápnom, Putina a jeho kumpánov povešajú na lampy, tak sankcie povolia a už sa budeme všetci kamarátiť, či?... Bodaj by mal pravdu s tou lampou a dezinfekciou, ale nie, nebudeme sa kamošiť... Čo sa týka geopolitiky, Rusko zrušíme a rozdelíme si ho medzi seba ako vojnovú korisť. Nič dobré nikdy odtiaľ neprišlo, tak načo... Čo sa týka športu, jednoznačne doživotný dištanc celej generácii, pretože kto už raz sypal, tak si vytvoril doživotnú výhodu. Je to taká biochemická záhada na bunkovej úrovni, ktorú nemám čas vysvetľovať. Nejaký špecifický typ svalovej pamäte, strašne veľa odborných výrazov v tej diplomovke bolo, mesiac som to lúštil. Aby sme si to vedeli predstaviť, keď napichaný pseudozápasník Bodór skončil v Ilave, síce Interhotel, kvalitná strava, ale bez chémie, tak všetko zhodil a vyzeral ako vecheť. Vo svojich najlepších časoch mal trošku svalov, a keby dnes začal športovať, na čisto, poctivo, legálne, čo sa nikdy nestane, tak bude mať oveľa lepšie výsledky ako niekto iný, kto si môže dovoliť max tvaroh a vajíčka.
Takže Rus sa neobjaví ani v Los Angeles 2028, ani v 2032, čo bude určite nejaký ropný vrt, tam kdesi v púšti... Lebo on má natrénované. A ešte stále bude vo veku, kedy by mohol prehovoriť do konečného poradia, a my si predsa nenecháme zasviniť šport ako posledných 60 rokov. Áno, aj v NDR sa diali veci, atlétky robili reklamu na penu na holenie, v Amerike sa cyklista Armstrong priznal, že keď zdrhol doprovodnému vozidlu, tak prehltol nejaké BALCO lentilky. A v dnešnej dobe iba Boh vie aké chuťovky kultivujú čínske tajné fastfoody. Ale Rus vždy podvádzal najviac... A hlavne, je to odporné a hlúpe zlo!
A bez výnimky!
Maskot Ovečkin trhá Gretzkého rekordy, ešte zopár fašistov hrá niekde tenis, no a o zvyšku už dlho nebolo počuť. Oni radšej držia hubu a krok, lebo by sa mohlo aj veľmi rýchlo stať, že by narukovali na východný front. Takže chvalabohu, už štvrtý rok nemôžu súťažiť, lebo krajina ktorá vraždí susedov len preto, lebo ich milovaný vodca je retardovaný, tak takýto národ nemá čo robiť v civilizovanom svete. Chvíľku ich to sralo, ale ich pomýlené hodnoty ich upokojili, iba zopár z nich emigrovalo. A zvyšok je spokojný, veria a fandia tomu, čo ich armáda pácha na Ukrajine a trénujú ako o život. Takže ich nepustíme na štart. Lebo hokejista, plavkyňa, bežec, vzpierač, prevalcujú konkurenciu. Bude to rovnako ako keď prišli do módy tie klzké celotelové plavky so šupinami ako delfín. Rekordy padali už v rozplavbách... Naskočili na taký chemický program, že keď ich vypustia na nejaké závody, tak ukradnú všetky medaily. A aj práčky chladničky a záchodové misy. To je po hokeji ich druhý najpopulárnejší národný šport.