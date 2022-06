Slunce, seno, erotika

Lebo Ti do neho niečím nechtiac drgnem...

Boli časy, že nudisti obsadili až tie najodľahlejšie kúty. Zarastené pláže, kam si ani bobor netrúfol a tam sa oddávali svojim radovánkam. Kľudne si ich mohli aj šúchať o tie vŕby, proti gustu žiaden dišputát. Súkromie zaručené, kým sa tam človek dopracoval, buď musel preplávať durch celé jazero alebo sa doslova mačetou presekať cez tú húštinu... V obidvoch prípadoch sa naturista celkom poriadne namakal, takže si zaslúžil oslobodiť svoje telo, uvoľniť myseľ a tlaky v trenírkach. Priznám sa, že tiež som tam párkrát zakotvil... Trošku oddýchnuť, načerpať sily a motiváciu na cestu späť, veď od auta som uplával viac ako kilák... Ale odvtedy, ako som tam narazil na moju spolužiačku, tak už sa takýmto miestam vyhýbam. Na takýto stret som nebol vôbec pripravený, prekvapila ma zozadu, hriešnica jedna! Tento zážitok, z ktorého sme mali v rovnakej prednáškovej sále obidvaja nejakú dobu zmiešané pocity, sa stal v roku 1998 v nudistickom raji Šútovských jazier v podhorí Malej Fatry. Je to tam fakt boží... Asociácia Slovenských Naturistov, prisahám bohu aj také niečo existuje, možno aj dve percentá daní pýtajú. Tak toto, ešte stále aktívne štrkovisko, predstavenstvo občianskeho združenia považuje za TOP nudistickú lokalitu. Na hornom jazere ešte stále dynamitom odstreľujú šutre na stavbu diaľnice. To spodné, minulý týždeň som zistil, že to tí nudisti už obsadili komplet až k bufetu... Za tých 25 rokov výrazne expandovali. Ani sa nečudujem, už za mojej éry predierať sa cez tie kríky na druhej strane nebola žiadna sranda. A buldozér im tam ešte natlačil sutinu a zahatal vyšľapaný chodníček.

A toto mi vadí... Keď tlačím do hlavy langoš, tak v pohode zvládnem pohľad na slečnu po dvadsiatke, ktorá odvážne zhodila vršok. Lebo pásiky by vyzerali blbo vo večernej róbe pri oslave bakalárky. Aby si z toho nemala chúďa vrásky, tak kľudne si odlož moja. Všetko podstatné sme už videli, keďže obidva diely bikín by vedela naraz zabaliť do poštovej známky... Ale štatistický úrad tvrdí, že najmenej sa hanbia práve muži ďaleko po 50tke. A títo veru využijú každú príležitosť a niekedy idú na Adama už z parkoviska. Ich testosterón už nemá také grády, kedysi hrdé objemy už ovísajú, pneumatika okolo pupka sa už podobá na plávajúce koleso, sem tam si na svoje náradie cez to bralo už ani nedovidia... Ja sa tiež nemám čím chváliť. Činku som už dva roky nezdvihol a žeriem ako kyselina... A rovno pri schodoch jeden stál. Prisahám bohu, že keby sa o mňa obtrel, tak zoberiem tomu kebabovi ten meč a to čo s ním narobím, možno aj čevabčiči, budú vysielať v správach... Nie, vôbec nie som na nich hnusný. Ja som dobre videl ako mi jeden takýto exhibionistický vojer očumoval frajerku a s úsmevom si škrábal vercajch!

Aj v Bratislave... Napríklad dve najkrajšie jazerá v okrese, Rusovecké a Veľké Čunovo. Aj tie sa dostali na mapu nudapláží, kde sa vyžaduje dodržiavať nudistický kódex a čo najskôr sa zbaviť nesmelosti a oblečenia. Aj tu zvykli naháči odjakživa okupovať protiľahlé brehy. Obidve komunity si tu nažívali v pokoji a mieri. Oni rešpektovali nás a mne boli oni úplne ukradnutí. Sem tam nejaký priplával do medzinárodných vôd, poobzerať puritánsky matroš, ktorý sme kdesi zbalili, v štýle znaku poukazoval svoju pýchu. A odplával preč... Ale dnes, už z cyklotrasy viem rozoznať detaily a nahé zadky lemujú komplet celý obvod. Ak sa s tým niečo neurobí, tak to tam zaberú na kompletku a čoskoro začnú agresívne strhávať oblečenie z okoloidúcich mamičiek s kočíkmi, rybárov a rekreačných bežcov... Tento boj sa nedá vyhrať, v tomto prípade má naháč vždy navrch. Žiadna pasovačka neprichádza do úvahy, stačí iba malý kontakt azasa by som utekal do stánku s kebabom. Už keby som sa iba prebudil na karimatke a vedľa mňa ležal nejaký prírodne založený plážový inžinier, tak by som zvažoval strategický ústup... Vo všeobecnosti, nemám problém s nahotou, na vojne sme do studenej sprchy nabehli naraz tridsiati. Ale toto je niečo iné...

V lete to tam býva dosť plnka. Už od jedenástej začína boj o fleky a každý chce svoje miesto na slnku, čo najbližšie k vode. Keďže na každom kúpalisku červená čiara kopíruje koniec deky, všetko mimo už je považované za verejné územie. Takže aj taký naháč sa tam môže slobodne a beztrestne nasáčkovať. Už sa mi stalo, že som sa zobudil a mal som to dva metre od hlavy. Zbláznil by som sa, keby som sa otočil, ruka by mi vystrelila a štrajchol by som o... Na mieste by som si tú paprču odsekol!

Už je dosť hic, naposledy sme sa boli trošku namočiť. A zasa šok! Skoro som spadol z bicykla. Jeden úchyl ležal meter od cesty... Keby aspoň vyzeral ako plavčík z Baywatchu, ale toto bol taký chlpatý snehobiely plešatý mrož. Natočený na križovatku a na prirodzení mal namotanú reflexnú vestu... Fakt, nekecám! Nie tú oranžovú, ale tú zelenú, ako majú policajti. Neviem, či si ho chránil pred slnkom, alebo chcel tým niečo vyjadriť, ale toto nebolo normálne... Nabudúce strhnem volant a tou galuskou mu po ňom prejdem. Som zvedavý, ako bude vystrájať a komu pôjde žalovať.

Ja osobne som tento životný štýl pestoval najradšej sólo. Niekedy aj so spolužiačkou, ale to bol max. Tretieho do party, akéhokoľvek pohlavia, by som určite nedal. Ja si dokonca neviem ani len predstaviť, ako sa tam nudím napríklad aj s jej o rok staršou sestrou. Alebo partiou z posilky. Či s kolegami z roboty... Ako postávame, na ostro, nezáväzne kecáme a pozeráme si do rozkroku. Keby som ho nasledujúci deň stretol v kancli v kvádre, tak by som sa nevedel sústrediť.

Ale v Asociácii sú väčší borci ako ja. Určite spoločenskejší... A niekedy tam majú doslova valné zhromaždenie. Skupinka, niekedy aj do piatich členov, dajú si stretko, slnko tu praží od hrádze, takže ich mužstvo je natočené na príjazdovú cyklocestu. Ruky v bok, prehnutý ako luk, hompáľa sa im to tam v rytme diskusie. Dve dámy v rokoch, jedna sa zapája do rozhovoru, tú som spozoroval už od diaľnice, druhá leží. Aspoň že správnym smerom... A z ostrovčeka k nim sa brodí a máva ďalší veselý člen krúžku. Človek vybehne spoza zákruty a toto mu udrie do očí. Na celé panoramatické zorné pole. No Sodoma Gomora! Aspoň sa otočte k vode! Veď tu okolo sa naháňajú a hrajú deti!... Aha, sorry, to sú Vaše deti... No ty vole, toto je ešte horšie. No nepamätám si, že by môj otec doma vylihoval na gauči bez trenírok. Aj keď sme boli pri rieke, tak zhodil maximálne košeľu.

A čo tí dvaja krpci na odrážadlách? Tí tiež patria ku Vám?...

Aha, tí sú s tou peknou tetou v šortkách. Bacha, niekde bude možno aj nejaký chlap v kraťasoch. Ja byť Vami tak mu moc neočumujem ženu. Chápem, aj ja som sa pozrel a ešte stále sa dívam, ale ja mám okolo pása aspoň uterák. A keby som bol vo Vašej koži, tak za prvé, začnem sa o seba starať, no a za druhé, pozerám sa kamkoľvek, ale nie smerom k jeho deťom. Lebo Vám zakrúti nielen s krkom... A on to nemyslí zle, len nejaké predsudky v našej spoločnosti ešte stále máme zakorenené, a keď načapali toho nudistu na Zlatých pieskoch, ako si tam honil draka za kríkom, tak s tou demokraciu, či ako sa ten bordel volá, by som sa moc neoháňal. Tam sa už ukájal kdekto, ale jeden nudista to vie pokašľať celej komunite.. Všelijakí úchyláci sa motajú po svete. A hlavne sa koncentrujú na miestach, kde ľudia radi zhadzujú oblečenie.

Základné pravidlo je nezízať...

Píše sa v nudistickom manuáli pre pokročilých, fanúšikov a náhodných okoloidúcich... OK, beriem. Keďže už nevieme, ktorý sektor komu „patrí“, o tej nudistickej mape by sa dalo polemizovať, dovolím si tvrdiť, doslova na tom trvať, že zízací paragraf bude platiť pre všetkých zúčastnených. Dokonca to platí, dokonca ešte viac pre tých menej oblečených. Žiadna diskriminácia, žiadny rozdielny meter!... Je vedecky dokázané, že fyzicky príťažlivejší ľudia sa opaľujú v plavkách. Kto tomu neverí, nech ide k očnému!... A ďalšia odborná štúdia hovorí, a táto už platí od praveku, že na peknú babu sa každý chlap jednoznačne pozrie. A aj zíza, ak sa jeho stará nedíva. Kto tvrdí opak, tak klame... To znamená, že holý dedo bude na zmiešanej pláži čumieť na študentku v bikinách určite viac ako ona na neho a tu by som tému zízania ukončil.

Alebo ešte jeden postreh... Pri určitých situáciách sa nedá nezízať... Ruku na srdce, alebo kamkoľvek inde, podľa potreby, kto nikdy nezízal a nečumel. Ak z tej vody vyliezol fakt kus. Ako Halle Berry, keď zvádzala Jamesa Bonda, ty vole to bol sakra pohľad... Ale garantujem vám, že keby ste mali takú možnosť ako ja a boli by ste svedkom nudistov pri loptových hrách, tak by ste neodolali. Ja som si k tomu objednal aj pivo. To bolo niečo neskutočné... Trošku asi aj popili, ale za tie obranné kĺzačky by ich brali aj do Premnier league. A supermodelka by mohla na dosah od vás robiť aj strečing, mali by ste ju na háku...

Takže tak...

Tento životný štýl naberá na popularite, takže pochybujem, že sa nudizmus vráti tam, kde patril v tom 1998om. Na tú druhú stranu jazera... Ak im tak strašne vadí to zízanie, lebo oni samozrejme nič, tak môžu znovu obsadiť odľahlé miesta. Verím, že tam si to lepšie vychutnajú. Medzi svojimi... Ktovie, koľko ľudí by sa takto pridalo na ich stranu a odhodilo plavky. Na svete nie je veľa krajín, kde si môžete takto zašantiť. Aziati sa kúpu v tričku, Arabský svet miluje kebab, v Afrike by vás pomilovali a v Amerike by vás zažalovali. Stará dobrá Európa to toleruje, nie úplne všetci, ale neodseknú vám ho ako v Iráne...

Ako ja mám z tých naháčov, hrajúcich volejbal, veľkú srandu. Ale zamyslel sa niekto nad tým, že to niekoho môže aj desiť?! Aj takí sú ľudia... A aj oni by chceli ísť na Rusovecké jazero. Ja tam fakt krásne. Ale to nejde, lebo už pri vstupe sa natriasa jeden skalný a čo ak práve v tomto bode to niekto vzdá a pôjde radšej na Zlaté piesky. Tam sa to zatiaľ ešte tak nerozšírilo. Tam nudisti okupujú tú stranu, kde sa nevyberá vstupné... Je to logické, nemali by si kam strčiť výdavok.

Vážení priatelia, poďme na pláž chytiť trošku bronzu a prajem pekný deň.