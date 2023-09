U nás v Bratislave máme novú cyklotrasu!

Presnejší názov by mal byť - prvá cyklotrasa... Lebo mám najazdené všetky komunikácie v okrese a viem ako to vypadá... Celé zle... Na všetky niekto vyžral tučné eurofondy a chechtá sa, ako s tým vyjebabral. Do mapy to síce nahodil ako ultramodernú trasu pre galusky s komplet občianskym vybavením, no väčšinu z nich by nezvládol ani traktor. Ale nechajme teraz tieto zlodejiny, po voľbách sa na to lepšie pozrieme a veru, niekto sa dochechce... Poďme naspäť k téme... Tak tú najnovšiu slávnostne otvorili v najcentrovanejšom centre, na nábreží Dunaja, bývala štvorprúdovka od mosta SNP, až dolu k Šafku, sa zmenila na nepoznanie. Neviem, zatiaľ používam iba tento úsek , možno to ide k Eurovei, možno až na Zlaté Piesky, nebol by som proti... A chytila aj parádnu farbu! Takú silno červenú... Rovnakú majú, ale na ksichte, urazení šoféri, ktorí vyhukujú, že ich Bohom a ústavou dané právo jazdiť autom je pošliapané a teraz tam tvrdnú v zápche. Aj nejaká Tabak húkala. Poznáte, to je tá prelietavá, ktorá furt strieda parlamentných lúzrov. Tiež tam skysla a vygrcla na sociálne siete lacné videjko, že nestíha solárko. A ani manikúrku... Sorry, nestrieda lúzrov, ale lídrov. Ona taká nie je, ona sa už taká narodila... Žiadny ohlas to od nej nemalo, ale keď tam zdochne nejaký Fico alebo nejaký zvyšný Paška, tak potom tam nabehne miestna dezolé scéna a vytrhá všetky tie obrubníky... A značky skončia v zbere.

Kokso, parádne to zrobili. Žiadne také paródie, že biela čiara, pol metra široký pruh a cyklista sa lakťuje so späťákmi lokálnych hovied. A z druhej strany šúcha zvodidlo, kríky alebo odparkované krabice. Nie nie, toto je iná liga. Neviem, kde to odkukali, ani v Belgicku také nemajú. Naprojektovali po tri metre v obidvoch smeroch, keď napadne v zime sneh a pedálovať budú iba masochisti, tak si tam nahodím bežky. Je tam toľko fleku, že aj môj širokorozchodný korčuliarsky štýl bude mať dosť miesta na vyladenie. Už to je v prevádzke zopár dní, ale do poslednej chvíle som neveril, že to fakt myslia vážne. Registroval som, že sa tam motá kopa robotníkov. Ale na Slovensku, motanie sa, hlavne v pracovnej dobe, je národný šport. Takže som tomu neprikladal žiadny význam... A hlavne to progresívne ucho, ktoré na magistráte vykrikovalo, ako to tu ide zmeniť na svetovú metropolu... Tiež som si myslel, že niečo berie, veď ani tie USB/wifi lavičky na solárny pohon nemohol podpísať úplne triezvy človek. To je tak, keď niekto, kto v živote neriadil ani pioniersky tábor a zrazu šéfuje hlavnému mestu. No kto by ho bral vážne, že? Sa mi zdá, aj som im tam poslal aj nejaký list. Ako rozhorčený ctihodný občan som im vysvetľoval, ako by mala fungovať parkovacia politika. Inak už všeličo odo mňa išlo na kompetentné adresy, aj do prezidentského paláca som si dovolil. Tam tiež sedí teta, nulové skúsenosti, vymenila varešku rovno za žezlo a riadi to tu fakt dosť freestyle. Viď Žilinka a podobné vtipy.

A to ma prekvapuje!...

Tak nadávam im do neschopných ľavých babrákov a oni mi postavia súkromnú cyklotrasu na želanie... Dvakrát denne tadiaľ jazdím a takmer furt sólo. Ako díky moc, nemuselo byť, ale fakt to bolo treba?... Ani oproti neregistrujem veľa ekoteroristov, sem tam sa tam plantá nejaký hipster na retrošrote. A včera som tam zahliadol rodinku, ktorá si to frčala, asi na zmrzku. Pohodička, veď už týždeň praží slnko... To som zvedavý, či aj keď bude liať, tak to tam bude rovnako vyťažené... Kľudne by mohlo... Ale všetci jazdia na druhej strane rieky. Ako Sagan vyhral majstra sveta a Číňania nechtiac vypustili kovid, tak ľudia vyrabovali cykloshopy a počítadlo na Dolnozemskej bežne naráta zopár tisíc nadšencov tohoto nového trendu. Síce vynález starý storočia, ale v našich končinách celkom novinka. Fakt to tam žije, na tej druhej strane. Hlavne v stánkoch... Ale v meste skoro ani noha. My, čo tomu rozumieme, tak vieme, že keby to potiahli aj od Lafranconi až do Polusu, rovnako dodrbali aj Šancovú so Štefáničkou, ani tak by tam moc cyklistov nepretiahli. Tá cyklotrasa síce vyzerá perfektne, ale každých dvadsať metrov zavadzia semafór alebo zebra, kde stratený turista čumí na mobil. No nedá sa tam kopnúť do vrtule a poriadne tomu vypáliť. A hlavne, chýbajú tam nadväznosti!... To je niečo podobné ako cyklotrasa Veľký Biel – Senec. To dielo si choďte pozrieť. Za to by v civilizovanej republike Burkina Faso niekomu paprče osekali! Asfalt plynule mizne v zemiakovom poli... Unikát... Niečo ako križovatka roka, diaľnica D1 a obchvat D4... Aj za toto by niekto musel položiť ručičky na klátik.

Začiatok a koniec každej cyklotrasy by mal niekam plynulo prechádzať... Ak sa mi do cesty postaví chodník, autobusová zastávka, dokonca obrubník, tak toto veru nebude fungovať... Čo mám zraziť dôchodkyňu s nákupom? Alebo naskočiť zasa do premávky? Veď ma tam ma zabije nejaké teľa, ktoré si píše a druhou rukou žerie čips! Jeho to vôbec netankuje, že vytlačil cyklistu do garáda. On má auto, on určuje pravidlá... Sviňa... Keď dodržiavam predpisy, prilba na makovici, mašina v perfektnom stave, túžim po jednej čapovanej desine, tak si tiež zaslúžim svoje miesto na ceste. Šliapem aj štyridsiatkou, tlačím sa na krajnicu, aby som priveľa nezavadzal, vyhadzujem smerovky, aj nohami ak treba, no fakt nevidím dôvod, prečo by som mal jazdiť po chodníku... Len preto, lebo za mnou sa niekto ponáhľa?... To by som chcel vedieť kam! A keby aj, no a čo ja s tým? Pôjde pekne za mnou a hotovo... A kľudne si to môžeme na parkovisku prediskutovať...

Pred pár dňami sa stala taká veselá príhoda. Idem si na jedno cyklistické pivo, v diaľke na semafóre červená, že to dám na voľnobeh. Rovnako sa rozhodlo aj to teľa v obrovskom bavoráku po mojej ľavici a hneď vytasilo mobil. Ideme paralelne, ťuká, ťuká, asi niečo dôležité, dobre teda, tak ja už brzdím, lebo prechod sa blíži. A on stále ide... Veď kukaj pred seba, ideš krivo, dvaja cyklisti tam už stáli, si krpatý, škaredý, pochybujem, že ich vidíš. A s touto trajektóriou ich za dve sekundy sejmeš!... Uff, všimol si, chvalabohu, trhol volant naspäť do pruhu. A keď zastal, trčal asi pol metra do prechodu pre chodcov... Kde pani tlačí kočík... A pohodička, ťuká ďalej... Mamička smrť v očiach, do pohlavných orgánov mu vynadala, ale teľa jej cez stiahnuté okno vygestikulovalo, rukou pri ústach a jazykom si v papuli šmátral, že mu líca zdvíhalo. Veď viete, čo jej chcel tým povedať... Že čo mu môže... Kokso a neviem, či to bol jej manžel, brat, frajer, no taký obrovský chlap sa tam zrazu objavil. Vyzeral ako kríženec dobermana s lokomotívou, hodne cez dva metre. Kdesi sa motal ďalej, nikto ho tam nečakal, teľa ho tiež nevidelo. Kokso, jakú výchovnú mu natiahol!... A ešte oplieskal gebuľu o volant, že frňákom zatrúbil. Krása... Fandili sme mu, hecovali sme ho nech rozbije na blato celú posádku. Ale nechcel... Bol to správny típek, spravodlivý.

Ale sú tam aj normálni... Už sa mi viackrát stalo, že som robil slalom medzi kameňmi, či dierami a vodič za mnou bol z toho na prášky. Ale držal... Kanál, výtlk, vyjazdený hrb. Niektoré majú zaujímavý tvar, časom sa ich človek naučí naspamäť. Na svojej pravidelnej trase ich všetkých poznám po mene a sledujem ako rastú. Niektoré úseky sú udržiavané v perfektnom havarijnom stave, tak radšej vyskočím na ten chodník.

Takže máme totálne namakanú cyklotrasu, darček od premotivovaného primátora. Fakt prekvapenie... A musí sa mu uznať, že do toho šiel. Nie je to tu žiadna sranda... V krajine ktorá zamrzla v stredoveku, kde predseda parlamentu vyšuká hlava nehlava všetko, čo má krvný obeh a právo prvej noci bude prvý zákon, ktorý tá jeho rodinná sebranka bude chcieť narvať do zákona... V meste, kde to treba všetko najprv zrovnať so zemou a vystavať nanovo, lebo to historické eldorádo plánovalo tak maximálne na mesiac dopredu... A hlavne tí ľudia... To potrvá tri generácie, kým pochopia základné súvislosti... Tak krásna zem a tak sprostý národ ju osídlil... Možno iba dve generácie, ale to by sa musela zaradiť pravidelná lobotómia a elektrošoky. Inak to nejde... V takomto prostredí stavať cyklotrasy je veľmi nebezpečný počin. Keď vybavíme migrantov, tak opice sa presmerujú pred panelák, kde býva primátor a budú mu tam skandovať, že je americký agent. A že chystá koridor pre inváziu špeciálnych jednotiek po sfalšovaných voľbách.

Ale keď už ide niečo renovovať, tak preboha postupne... Nemôže začať hneď v centre, keď si to ešte neskúsil na periférii. Kto mu toto nakukal? Vraj nejaká cyklokoalícia... To je čo za spolok? Aké má poverenie, kto ju reprezentuje?... Keď už tak nejaký názor cykloskupinky je dôležitý, tak je to iba nedostupná partička dvadsiatich dievčat, ktoré si hovoria Cyklobohyne. Tie keď prefrčia okolo krčmy, tak to tam normálne v nás začne bublať... Keď ten ušiak chce niečo zlepšovať, tak nech sa staví v tom našom svätostánku. Z mestskej pokladničky zoberie každému po pive a my mu veľmi rýchlo vysvetlíme, čo cyklisti naozaj potrebujú. Tisíc aktuálnych úsekov by trebalo opraviť, každý máme nejaký flek, kde nám zdvihnutá cesta od koreňov nabila vercajch. A keď sa bude slušne správať, tak mu aj poradíme techniku jazdy, aj bajk vyšpecifikujeme. Len nemôže mudrovať do vecí, o ktorých nemá ani páru...

„A že Amsterdam, Kodaň, Viedeň s tým nemá problém!“

„No dnes nie, ale pred sto rokmi mali. A celkom dosť... A čo si nerozumel na tom, že máš čušať a robiť si poznámky!“

My vieme, že sa chlapec snaží... Idú predsa voľby. A my cyklisti sme veľmi radi, že máme o štyristo metrov dlhšie možnosti na naše hobby... Ale v nie v centre pre Krista!.. To som veľmi zvedavý, ako tadiaľ prejde sanitka na majákoch ku infarktu alebo vládna limuzína, ktorá sa bude ponáhľať, niekam narýchlo vyšukať...

A keď už, tak treba to tej jednobunkovej motoristickej verejnosti správne predať. Z našich daní platí fúru poradcov, marketingových mágov a hordy všelijakých iných darmožráčov a ani jeden mu nepovedal, že už ten nápad bol blbosť? Asi sa boja, že prídu o robotu... A keď už to postavili, tak zvoliť taktiku, že aj vo Viedni to tak majú, no padli na hlavu. Všetci do jedného!

Veľmi zle to komunikuje a ešte horšie plánuje. Tak narýchlo, hŕŕŕŕ, halabala všetko rozkopať, rozbombardovať a na facebooku vypisovať capiny... V Petržalke chce stavať rýchlovlak, ale chlapom padne šichta o tretej a na stavbe nikdy ani noha. Dva roky tam už je ten bordel... V Karlovke stiahli ornicu, že tu bude športové centrum. No a nechali tiež tak... Kopa projektov rozbehnutá, nič dokončené... Chcel očistiť mesto od smradľavých motorov a vrátiť ho ľudom. A ide zastavať celé Lido... Ďalší skvelý projekt, ktorý načarbali v bare na servítku. To tam budú ľudia chodiť metrom?... Dokonca aj s kámošmi developérmi odklepli planetárium, možno neskôr aj kozmodrom. Fajn, len aby ho na cele v Leopoldove jedného krásneho dňa neprivítal Kusý. Ten mal tiež veľa podobných nápadov... A keď tak chce menej tých plynov v centre, vie on vôbec koľko paliva zožerie taká raketa?

No nič, zajtra tadiaľ zasa pôjdem. Keď už to máme, tak nech sa to používa. Budem mať trošku čas, tak si tam na chvíľku sadnem a budem počítať autá a bicykle. Tak sa to robí v tom Amsterdame. To som zvedavý, aký tam bude pomer za rannej špičky. Sanitka bude za dve autá, šukajúci vládny špeciál za desať. Tabák je mínus...

Vážení priatelia, nech to bezpečne šľape a prajem pekný deň.