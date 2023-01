Z kanclu do kasárne

Posledných dvadsať rokov sme si mysleli, že najväčší tupec na planéte je nejaký Kim. Google by ich našiel zopár miliónov, ale jednu podarenú rodinku zo Severnej Kórei by určite vysvietil ako topku. V rokoch 2010-2012 som pracoval v tej južnej. Keď bolo dobré počasie, tak zo strechy prímorského hotela som dovidel až do demilitarizovanej zóny. Za desať dolárov sa tam dalo ísť na exkurziu. Výsadkári SEALS už od 53tieho vysedávajú v striptíz baroch v centre Seoulu a za desať dolárov predávali tie frajerské nažehľovačky... Tiež som si kúpil. Orol v pazúroch kmáše štrkáča, padák, dýka, lebka, čosi po latinsky, fakt husté. Dievčatám na pláži som nakecal, že som člen komanda, ktoré dostalo Bin Ladena, aktuálne na opušťáku, dáme na drink... Tri kilometre hrubý pás nikoho, kopíruje rovnobežku, už vyše pol storočia tam na seba navzájom mieria, sem tam si potrasú rukami, vymenia zajatcov, sem tam pošlú nejakú raketku. Taká bežná susedská náladička. Žiadna dráma, ako si celý svet myslí... A ideme raz z roboty, že ako každý piatok, vylezieme na tú strechu a dáme po pive. Ale tentokrát budeme sledovať ako v zálive manévruje americká flotila... Akurát mali takú menšiu potýčku, tí zo severu rozstrieľali nejaký južný ostrov a vykrikovali, že ďalšia salva poletí na hlavné mesto. Priamo do srdca imperialistov a budú horieť aj ich duše!... Média začali blbnúť, že začala tretia svetová. Ambasády obvolávali hotely a bordely, ja som tiež čakal, či ma príde evakuovať vládny špeciál. Tí naši si s nimi nechceli špiniť ruky a tak brnkli do Bieleho domu. Priplávala stíhačkami obrastená obluda na atómový pohon, nalietavali z našej pláže, robilo to strašný rachot. Letecký deň na Sliači je proti tomu zádušná omša. Tri dni v kuse, okná sa triasli, hypersonické tresky, všetky veľryby zdrhli. Okolo nej sa motalo ešte asi desať menších lodičiek. Kývali kanónmi na pozdrav, sem tam sa aj ponorka vynorila na hladinu nadýchať čerstvého. Dve tri propagačné jazdy okolo námornej hranice, Kim stiahol chvostík medzi polky, vcucol vajká, zaliezol do bunkru a bolo po vojne. Neskôr ešte, aby sa na neho nezabudlo, každý mesiac otestoval balistickú strelu. Ale vždy mu to zablúdilo a spadlo niekde do zátoky. A nakoniec ho z miestnych správ vytlačili úspechy domáceho bejzbolového družstva.

V robote som mal pod sebou asi dvadsať Kórejcov. Všetko fajn chlapíci, počúvali na slovo, keď som zhučal, tak sa ukrývali za krabice. Ale vôbec nie preto, že by sa ma báli. To teda vôbec nie. Len nechceli tiež dostal kapky a nechceli sa so mnou vadiť. Tak sa radšej strategicky stiahli, ale určite za to nemohli moje bicepsy. Lebo to nie sú žiadni zbabelci... V Kórei to s tou vojenčinou nebola žiadna sranda. Až v roku 2018 to tam odklepli ako protiústavné nariadenie, ale dovtedy si to každý chlap musel poriadne vyžrať. Ak si mal od 19 do 28 rokov, neštuduješ, máš ruky a nohy, nie si úplný debil, nechodíš na olympiády, máš smolu, ideš na dva roky... Modrá knižka sa nedala vybaviť za kilo klobás a tridsať vajec, tak ako u nás. A keď sa to niekomu nejakou záhadou podarilo, tak ten záhul na civilke by ani tí americkí paragáni neprežili... A vraj ani kórejské dievčatá nechceli randiť s mäkkýšmi, ktorí neboli na vojne...

Sem tam pri obede som sa ich opýtal, že nech dajú nejaké pikošky z vojenčiny. Môj záujem ich naštartoval tak, že za prvý polrok som sa dozvedel asi tisíc neúspešných pokusov ako sa s tým pokúsili vybabrať. Hromadná orgia lámania rúk na záchode, popíjanie čistiacich prostriedkov, skok z balkóna, simulácia epileptického záchvatu, podobné záležitosti boli na dennom poriadku... Dva roky sú jednoducho veľa. A nebol to žiadny pioniersky tábor ako v našich končinách. U nás sa chcel obesiť iba jeden za termín, na ošetrovni v Martine to skúsil na teplovodnej trubke. Ale u nich museli každý týždeň niekoho skladať z garníže. Raz za mesiac sa im niekto odstrelil a raz za termín niekomu hráblo tak, že prišiel na izbu, kde spalo dvadsať vojakov, odistil zopár granátov, budíček! Topka vraj bola protitanková mína v sprche, vraj tú ranu počul aj Kim na severe.

A sedím si v kancli, údržbár Jim došiel, že potrebuje dva týždne voľna... A ty si normálny!? Veď ide audit, nemáme nič hotové, zakazujem ísť domov, zakazujem ochorieť, zakazujem zomrieť. Napíš frajerke smsku, že tento mesiac nič nebude. Žena si už zvykla, že moc domov nechodíš, ťahaj na linku zvárať, boha tvojho šikmookého!... Ráno som ho už nevidel, neobjavil sa ani Cody s Brianom. A Mike mi poslal selfíčko z letiska v Bangkoku, že sorry... Utekám za riaditeľom, ten už tiež bol zo mňa hluchý, že čo si to dovoľujú, to kde sme!... Inak tie krstné mená si dávajú kvôli nám, tie ich sa nedajú zapamätať...

Sme v Južnej Kórei... Kde všetky zálohy musia raz ročne oprášiť tréningové samopaly a keby sa ten tlstý blb rozhodol, že dnes je ten správny čas na inváziu, tak komplet celá fabrika pôjde bojovať. On ako 60 ročný vitálny chlapík, volal sa Vin, ako ten Diesel, zahojený až hrôza, vrtuľník si práve guglil na miestnom bazoši, že by samozrejme šiel tiež! A rád!... Vraj ja tomu nemôžem rozumieť, v Európe a ani nikde nablízku sme už poriadnu vojnu nemali šesťdesiat rokov a ako tak pozerá správy, dlho asi ani nebude. Uznáva, na tom Balkáne si miestni trošku zablbli, ale starý kontinent nemá za suseda takého magora, ktorý si každý deň na bojovej hlavici zopárkrát vyhoní svoje ego a túži vyhladiť nejaký pokojný a ekonomicky prosperujúci národ... Písal sa rok 2011...

„A ty by si nešiel brániť svoju vlasť“

Pri tých našich spoločných obedoch som zasa ja na oplátku porozprával, ako sa v tom našom maličkom kráľovstve krásne kradne, ako najvyšší predstavitelia, aj velitelia ozbrojených síl, sú neskutočne tupí. Že okrem pivovarníctva tam nič nefunguje, vo svetovom rebríčku korupcie a štátnych zlodejín sme dobehli Burkinu Faso a máme na to, aby sme sa osamostatnili na prvom mieste s výrazným náskokom. Alebo ožratý kamoš na prechode zrazí decko a spriaznená parochňa mu nedá ani podmienku!... Zdravotníctvo zdochlo, školstvo osprostelo, priemysel vyrába kurvítka, kultúra je strašná nuda, šport sa fláka... A toto mám brániť?... A porozprával som im aj ako to funguje v našej slávnej armáde. Kde som mal tú česť a čas vykonať hĺbkový audit... A to je mega bordel. Človek tomu neuverí, pokiaľ to nezažije, často som si myslel, že sa mi to len sníva. Paródia na Tankový prápor... Najväčší odpad spoločnosti tam nosí dôstojnícke hodnosti, stojí to neuveriteľné peniaze, doslova vyhodené z okna, moje príbehy zo slovenských kasárni počúvala celá kantína. Kórejci nechápali, si robili srandu, že by nás aj čapicami vymlátili... Vraj by sme ani radšej bojovať nemali. Možno proti Tahiti alebo Vatikánu by sme mali šancu, ale to je maximum. A máme veľké šťastie, že tam máme, henten mier... Ale keby sme sa rovno vzdali, možno by sa to u nás mohlo trošku zlepšiť.

Čo by robil Slovák, keby sa tridsať kilometrový dlhý ruský konvoj ťažkej techniky presúval na Bratislavu?...Si to skúste predstaviť... Niektorí by sa možno potešili, že ich prišli vyslobodiť, ale väčšina by asi nebola nadšená. Už po skúsenostiach z Ukrajiny vieme, že toľkej kopy železa sa netreba báť, na pol ceste im aj tak dôjde nafta. Ale aj tak to netreba podceniť. Miestni kolaboranti by ich aj tlačili, ak by bolo treba... Všetci tí, ktorí už rok hovoria, ako by vstúpili do domobrany, nezaváhali by ani sekundu, buď na bojisku, alebo by podnikali partizánske výpady z úkrytu, ak tí by sa zobudili z mokrého sna s rukou v šerbli. Všetká česť takému zanieteniu, ale rozdiel je hádzať šípky do terča a strieľať guľometom na sovieta. Pokiaľ sa ešte nepobil ani pred krčmou, tak si ani neviem predstaviť jeho prekvapenie, keby ho nasadili do prvej línie. Ja som sa v takej situácii skoro posral, ani hlavu som vtedy neodlepil od zeme. Fakt, zmrzol som ako nanuk, nezmohol by som sa ani na prd. To bolo v Brazílii, v Riu. Sedeli sme v bare na rohu ulice a pár metrov od nás sa strhla prestrelka. Kukláči proti drogovým dealerom. Päť minút to trvalo, zopár mŕtvych ostalo na ulici, prázdne nábojnice sa ešte dva dni hrabali lopatami. Fakt nepríjemný zážitok... A takto nejako to asi vyzerá na fronte, to som teda zvedavý, koľko vlastencov by si cvrklo. Veľmi rýchlo by pochopili, že toto nebol dobrý nápad...

Všetci vieme, že väčšina odvážnych, by si to rýchlo rozmyslela, keby nejaký zavšivený rusák prekročil východnú hranicu. Títo by ako prví vykrikovali, že máme predsa profesionálnu armádu, nech to idú riešiť, sú za to kráľovsky platení. Ja si tiež myslím, že tak by to malo byť, ale polovica z nich by sa už nedala zastihnúť a zvyšok by zrazu nevedel nájsť výstroj a výzbroj.

Generáli by sa stretli na štábe a rok, možno dva, by trvalo, kým by zhodnotili situáciu. Najvyššia veliteľka ozbrojených síl by z nejakého nóbl bunkru citlivo vnímala situáciu, aj užší maskáč by si skúsila. Ostatné politické špičky by vytasili notárom overené zápisnice, že všetci sú vážne chorí, ich viera im zakazuje kohokoľvek zraniť a vo všeobecnosti sa nemôžu dotknúť zbrane. Lebo kontakt s oceľou im nie je príjemný, niekedy až vyrážka... Ale keďže za zásluhy majú hodnosti od kapitána vyššie, tak ich prax vo vedení štátu, znalosti taktiky a širokospektrálne komplexné progresívne myslenie ich predurčuje veliť, riadiť, rozhodovať... Aj nad životom aj smrťou, nie je problém...

Áno, to sa dá... Do konca mesiaca sa musí poslať na okresný úrad v mieste bydliska taký lajster a keby smeráci ten hrdzavý konvoj predsa len dotiahli na Prístavný most, tak pri všeobecnej mobilizácii vás nemôžu nasadiť ako živý štít. Ale skončíte niekde v poľnej kuchyni a budete šúpať zemiaky. Ale pozor, automaticky sa tým diskvalifikujete z akejkoľvek kariéry v ozbrojených silách. Už sa nikdy nestanete bojovým pilotom tých fungel nových F16tiek, nikdy nebudete v krčme machrovať na koľko kilometrov ste zlikvidovali nepriateľského snajpra, nikdy nebudete baliť dievčatá svojou nažehlenou uniformou a zjazveným priestrelom blízko intímnej partie, ktoré ste utŕžili, keď ste padli do krížovej paľby. Už nikdy nebudete môcť slúžiť na ponorke Kajetán, na lietadlovej lodi Zuzana, na ten Black Hawk sa môžete len pozerať cez plot. Jednoducho, v tomto odvetví ste skončili... Nie každý sa s tým tak ľahko vysporiada, mne to počas základnej vojenskej služby trvalo, celkom dlho, asi šesť sekúnd...

Áno, to by sa stalo... Nejaký človek, ktorý sa od opice líši tým, že má na výložke tri zlaté hviezdičky a od prasaťa tým, že nosí uniformu, sa rozhodne, že ideme teda vojenčiť. Ideme znamená, že on sedí v teplúčkom stane, pri rume s čajom a nejakí chudáci si to pôjdu doslova vyžrať. Čata je okolo päťdesiat vojakov, rota trikrát toľko, prápor, pluk a tak ďalej, čím väčšia sviňa, tým má k dispozícii viac rumu a viac bojovníčkov. Majú vysokoškolské vzdelanie, ale v tomto svete im to je houby platné. Čo sa týka velenia, aj tí chodili do školy, West Point v Mikuláši aj s maturitou, svoje tituly nikdy nezabudnú pripomenúť... Za komančov sa vypočítala životnosť posádky tanku na tri minúty a dobre ukrytá pechota by mala dostať na frak tak do jednej. Smutné čísla, ale tak to je. S týmto nekompromisným faktom je potrebné aktívne pracovať a byť pripravený na čerstvé sily. Keď sa minie aktuálny materiál, treba si opäť posvietiť na tých zbabelcov, ktorí sa motajú okolo hrncov a prehodnotiť ich stav. Ak by som tvrdil, že mám problém chopiť sa zbrane a na Facebooku vycapím fotku ako držím ešte dymiaci Magnum a machrujem na strelnici, tak by to mohol riešiť poľný súd. Takže tí, ktorí si myslíte, že ste s tým vybabrali, bacha na to dobre? Všetci vieme, že vojenská polícia a hlavne vojenská prokuratúra zamestnáva iba špičky vo svojom obore a pohnevať si ich, joj, to sa veru nevypláca. Lebo potom sa treba vyplatiť...

Ale minister obrany sa nechal počuť, že žiadna mobilizácia nehrozí a keby aj náhodou k niečomu došlo, tak v prvom rade sú k dispozícii relevantné bezpečnostné zložky štátu. Škoda, že nedopovedal, čo by robil, keby sa mu minul ten prvý rad... Chlap, keď došiel po voľbách do novej roboty a videl, čo bude riadiť, tak mu všetky vlasy od hrôzy vypadali. Ale nemôže to povedať na plnú hubu, lebo by nastala panika. A tak vybavil jednu poľskú letku, ktorá keby niečo, tak nám príde na pomoc a budeme v pohode. Som čakal, že nejaký novinár ho zostrelí otázkou, či si nemyslí, keď už na nás dávajú pozor tí zahraniční profíci, či by nebolo vhodné ten lokálny vygumovaný zelený nezmysel rozpustiť a natlačiť tie miliardy do nemocníc. Ale nedočkal som sa. Pýtali sa ho, či ešte niekto neukradol tie patrioty a nenavláčil do zberu. To je tiež dosť relevantná otázka na naše pomery...

História nás učí, že spoliehať sa na medzinárodný kontingent sa nie vždy oplatilo. Africké konflikty nikdy nikomu netrhali žily, pokiaľ sa tam nedali kopať diamanty alebo potiahnuť ropovod, tak OSN mohlo okašľať civilné obyvateľstvo. Veď načo plytvať nábojmi na takúto lokalitu a rasu... Ale aby sa nepovedalo, nechali tam, len tak formálne na oko, nejakých žoldnierov, ale tí boli viac na safari ako v robote... Ale keď bol ten prúser v Juhoslávii, slávne NATO sa chcelo vytiahnuť v priamom prenose, ale v tej Srebrenici veľa vody nenamútili. Zopár rokov omieľali výhovorku, že nemohli použiť silu, ale neskôr to potichučky priznali.

Takže ak elitné modré barety zaliezli do kúta a nechali Srbov vyvraždiť tú dedinu, tak nezazlievajme slovenským mužom, že hromadne podpisujú vyhlásenia. Odvaha im určite nechýba, ale ani rozum ešte úplne nepotratili. Mne osobne by neskutočne vadilo, aby nejaký nekompetentný, vygumovaný, zbabelý ožran z veliteľského štábu rozhodoval o mojej budúcnosti. Ani si neviem predstaviť, tie fronty na úradoch, keby nepriateľ bol pred bránami. To by aj extra okienka pridali a aj nejaká aplikácia by rozhodne bodla. Kto vie, keby už nebolo z čoho čerpať, tak či by na bojisko nahnali aj generálov. To by som si určite pozrel v telke, to by bola „zábava“...

Ešte dobre, že Zelenskyy má také gule... Lebo keby ten potkan z Kremľa prefrčal cez Ukrajinu bez odporu, tak všetci príčetní by hneď pochopili, keď už je takto rozbehnutý, tak by bol asi úplne blbí, aby v tom najlepšom zabrzdil. A pokiaľ NATO s tou našou obranou nekecalo, tak potom by sme mali demilitarizovanú zónu hneď za Sninou. A každý rok by sme na týždeň museli chodievať na výcvik, osviežiť bojaschopnosť, tak ako tí moji Kórejci kedysi.

Ja osobne by som rád šiel. Tých pár dní nemám problém stávať o piatej, behať okolo buzeráku, sto klikov spravím, rozcvička ešte nikoho nezabila. Salutovať týždeň už dajako zvládnem, ale byť nimi, kryl by som si chrbát. A hlavne nejedol polievku. Keďže mám potvrdený papier, moje bojové zaradenie bude kuchyňa alebo výstrojný sklad. Plaziť sa po nejakom poli určite nebudem, na to mám ďalšie papiere, ale na hríby si môžeme odskočiť... Keď pekne poprosia, môžem im pomôcť naformátovať bunky v exceli ako pred dvadsiatimi rokmi. To ste mali vidieť ten úžas, keď som nastavil dobu expirácie konzeriev, nabehli farbičky a ešte som im to aj prehnal cez kontingenčnú tabuľku... Na pozdvihnutie kultúry, večer, by som zorganizoval SVOPku (Svojvoľné Opustenie Posádky), nejaké pivo, alebo by som vyslal mladého bažanta s igelitkou do večierky na najdôležitejšiu bojovú misiu jeho života. Ubehlo by to ako voda, trošku zmeniť ten stereotyp, kto vie, či by sa mi tie nové stíhačky nezapáčili. Ale iba s hodnosťou a to minimálne plukovník.

Vážení priatelia, želám si svetový mier, stretneme sa nanébroch a prajem pekný deň