Tento príspevok mám už skoro rok v šuplíku a teraz, keď je čas prázdnin , a mám trochu viac času /povolaním som učiteľ/, tak som sa rozhodol ho napísať „ na čisto“ a zverejniť. Jeho nadpis by mohol aj byť : Čo nové vedenie ministerstva školstva, to nová reforma.

Ono by sa na tieto snahy malo pozerať optimisticky, ale je to stále horšie a horšie... A dôkazy, že úroveň nášho školstva stále klesá , sú jednoznačné. Niet sa však čomu čudovať, keď ich pripravujú ľudia – odborníci bez dostatočnej pedagogickej praxe, prípadne pedagógovia z vysokých škôl, ktorí si len matne pamätajú svoje žiacke či študentské roky. Alebo tiež „avanturisti“, ktorí chcú zaujať verejnosť skvelými myšlienkami a nápadmi. Bohužiaľ neoverenými, lenže dnešnému publiku už môžete predložiť hocičo...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aj príprava posledného modelu, rozdelenia deviatich ročníkov základnej školy do troch blokov / 1-3, 4-5, 6-9/ je krokom do neznáma alebo do prázdna! V snahe znížiť počet prepadajúcich žiakov, umožníme postup neprospievajúcich žiakov do vyššieho ročníka. Neviem si predstaviť ako žiaci, ktorí sa nenaučia čítať , písať a počítať v 1. ročníku, môžu ísť ďalej. Títo „novátori“ si základnú školu pomýlili s vysokou školou, kde je možné skúšku z 1. semestra prenášať a robiť v 6. semestri. Je to skrátka celé zle. A aj keď pán Ondek nesmelo protestuje, že by bolo predsa len lepšie, keby žiaci mali splnené každý rok svoje cieľové požiadavky na konci ročníka, míňa sa to účinku. Ideme do toho. Neprotestujú učitelia / už sú apatickí a rezignovali na všetko/. Veď rezignovali aj na svoje platové ohodnotenie / pardon, vtedy som ešte nevedel, že bude taký veľký protest/. Riaditelia škôl sú tiež ticho , veď načo na seba zbytočne upozorňovať a páliť si prsty. Majú dosť svojich starostí, a pokoj v ich práci im nepridáva ani pandémia a prijímané opatrenia. A najsmutnejšie na tom je, že nikto nemá odvahu pomenovať skupinu žiakov, ktorá tvorí to gro tých neprospievajúcich. A že toto číslo je skutočne ovplyvnené COVIDOM. Keď sa učilo dištančne u mnohých sa to muselo prejaviť. Nielen u tých, čo len „snívajú“ o počítači či notebooku. Často to bolo i u tých, čo rodičia nedozreli na deti a viaceré z nich len pasívne sedeli pri počítači. Ak vôbec sedeli...

Ja chcem veriť, že táto skutočnosť / uvedomenie si osobnej zodpovednosti za to čo viem, čo sa dokážem naučiť/ „osvieti“ tých novátorov, ktorí chcú napríklad zrušiť známkovanie. Že od tohto zámeru upustia. Lebo to by už bol posledný klinec do rakvy, v ktorej teraz leží naše polomŕtve školstvo.

Je fakt smutné, že nová reforma sa pripravuje bez širšej diskusie. Nemyslím tým pripomienkovanie. Dobre viem, koľko pripomienok skončilo aj v minulosti v koši...A široká učiteľská obec len tíško verí a niektorí sa aj snáď modlia za to, aby to opäť neprešlo. Tak ako tá posledná, ktorú pripravovala skupina siedmich vybraných odborníkov. Ale už aj tí upadli do zabudnutia, tak ako ich smelé plány.

P.S. A páni „novátori“ : Prosím Vás, naše súčasné školstvo nie je len o memorovaní. Skúmajte iné príčiny úpadku nášho školstva. A ak o nich neviete, rád Vám ich prezradím. Vy ich však snáď aj sami poznáte, len to nikto neuverejní.