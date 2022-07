Prvá príčina úpadku nášho školstva

V predchádzajúcom blogu som písal, že poznám hlavné príčiny úpadku nášho školstva. A ak sa o ne bude niekto zaujímať, tak ich zverejním. Robím to však v predstihu, lebo sa zatiaľ nikto neozval...Avšak zachytil som tlačovú konferenciu Slovenskej komory učiteľov , ktorá sa uskutočnila 30.6. 2022 a tá ma primäla k tomu, aby som nečakal, lebo situácia je naozaj vážna. Na tejto konferencii boli predstavení mladí učitelia, ktorí odchádzajú zo školských služieb kvôli nízkemu platovému ohodnoteniu. Tiež bolo ukázaných zozbieraných ďalších 200 vizitiek učiteľov odchádzajúcich zo školstva. Základný problém ich odchodu – nedostatočný plat na pokrytie svojich životných potrieb, je pochopiteľný. Vinia predchádzajúce vlády, ale aj tú súčasnú, že neurobili pre platové ohodnotenie učiteľov skoro nič alebo len celkom málo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

No to nie je celá pravda. Samotní učitelia a všetci tí, ktorí v školstve pracujú, pod vedením svojich predstaviteľov odborov, či ďalších stavovských organizácií /aj asociácií a komôr máme požehnane/ mali oveľa razantnejšie vystupovať za svoje požiadavky. Stačilo si len zobrať za príklad susedné Česko. Českí učitelia v polovici deväťdesiatych rokov sa razantne postavili za svoje požiadavky. Išli do ostrého štrajku, zatvorili školy a vydobyli si taký nárast platov, ktorý im slovenskí učitelia môžu len tíško závidieť. Viem o čom hovorím, či píšem. Mám priateľov na českých školách. My však namiesto toho, aby sme nekompromisne ukázali verejnosti ako si vážime svoju robotu, ale aj seba samých, tak sme sa uspokojili so zbieraním kreditov a čiastočným zvýšením platu. To samozrejme oveľa menšou mierou zaťaží štátny rozpočet, ako celoplošné navýšenie platov pre všetkých zamestnancov pracujúcich v školstve. /Tu by si zaslúžil pozornosť aj negatívny vplyv zbierania kreditov – počas absencie učiteľov na vzdelávaní sa zastupovalo a často sa učilo i neodborne./

Zabudli sme na starú pravdu: „Nikto Vám nedá niečo len tak /zvýšenie platu/, zadarmo. Všetko si treba vybojovať.“

Zdravotníkom pomohla pandémia. Už sú relatívne „zahojení“. Ale zoberme si lekárov, ako štát dokázal pred pár rokmi nájsť finančné prostriedky na ich ohodnotenie, ktoré si určite zaslúžia za ich náročnú prácu. Ale bolo to aj vďaka tomu, že ich viedol nekompromisný šéf odborov p. Kollár. Dodnes si pamätám jeho slová: Že lekár, ak nebude dobre zaplatený, tak bude málo empatický...

A čo učiteľ? Ten všetko prijme. Pri svojej zodpovednosti k spoločnosti, k svojmu povolaniu, k žiakom a rodičom sme schopní ustupovať /snáď aj do priepasti/ a tým ukázať okoliu, akú máme vlastne cenu a postavenie v spoločnosti. A najsmutnejšie na tom je, že si to ešte dokážeme aj racionálne zdôvodniť.

Už roky hovoríme o narastajúcom chýbajúcom počte učiteľov v školstve. A prakticky žiadna vláda s tým nič nerobí. Na pedagogické fakulty , najmä na štúdium prírodovedných predmetov, sa hlási čoraz menej žiakov. Nič by tak nepomohlo k zatraktívneniu učiteľského povolania, ako zvýšené finančné ohodnotenie. Viacerí však z tých, ktorí by mohli byť výborní učitelia, si preto volia iné povolanie. To ktoré ich dokáže uživiť. Len ekonomické zabezpečenie mladého učiteľa mu dáva šancu žiť normálny plnohodnotný život. Založiť si rodinu, venovať sa svojim záľubám, mať rád svoje povolanie a robiť ho s potešením.