Kočovný lunapark

Východiskovou úvahou o potravinovom sklade bolo jeho pomenovanie, či definícia. Pritom je také jednoduché predstaviť si potravinový sklad. Každý/á z nás už sme mali možnosť nakuknúť minimálne za oponu obchodu, keď personál do skladu v zázemí vchádzal. Je to klasika - regály, plno poukladaných potravín, krabice, prepravky, igelity, nápoje v skle či v plaste. Na malú chvíľu sme videli výsledok – potravinový sklad v registrovanej potravinárskej prevádzke. Dopracovať sa k výsledku je ale sakra náročné.
Mám pocit, že to bolo včera, keď sa kolegovi podarilo zohnať priestor, ktorý bol vhodný na uskladnenie potravín a pritom voľný na prenájom za veľmi prijateľnú cenu. Oslavovali sme. Veľmi sme sa tešili, výskali sme a gratulovali sme si, že to najťažšie máme za sebou. Tri mesiace hľadania. S úžasným výsledkom. Dosť sme sa prerátali.
Bol to síce skvelý začiatok, ale zďaleka nie výhra. Pochopili sme to rýchlo. Dve minúty po tom, čo do tohto skvelého priestoru vstúpila naša expertka na hygienu. „Dispozícia je dobrá.“ Odznela prvá veta.
A potom sa začal kolotoč.
Prvá jazda: rozmyslieť si plán a nakresliť si ho - ceruzka a papier A4. Prvý vizuál je na svete.
Druhá jazda: niekoľkokrát plán prerobiť = dobrý plán rozmiestnenia jednotlivých zón v sklade – zázemie pre zamestnanectvo, suchý sklad... ako to však štandardne na kolotočoch býva, začiatok je pomalší, ale čím ide ďalej tým je rýchlejší... pripraviť si prieskum trhu na všetky zariaďovacie predmety, vybavenie; konzultácie s finančníkmi; prvé objednávky a zálohové faktúry; dodanie či nedodanie tovarov, reklamácie, neustále vysvetľovanie, ďalšie objednávanie. S každým jedným objednaným tovarom prichádza ponaučenie – jeden kuriér z desiatich číta „poznámku pre kuriéra“, brána na skladovom dvore sa bežne otvára telefonátom kuriéra do Bratislavy, z Bratislavy volám do Sabinova a v Sabinove sa akoby zázrakom brána otvorí. Beriem to s nadhľadom, aspoň sa počujem s niektorým z kolegov. Popravde sme za posledné mesiace zažili veľa úsmevných situácií a slušný rozvoj kreativity. Naučili sme sa, že gastro drezy sa predávajú bez sifónov, že stierky na podlahu mávajú zavarené skrutky a nedajú sa namontovať na drevenú tyč, že existuje výpust, vpust a výlevka, že odtok z drezu je nižšie ako odpadová rúra v stene; že napájacie káble gastro vybavenia sú také krátke, že nedokážete spotrebič zapojiť do elektrickej siete; že predajcovia sú skvelí a ochotní ľudia, ktorým záleží na tom, aby ste si dobre a informovane vybrali z ich ponuky a boli s výberom spokojní.
Páči sa mi lunaparková terminológia, tak si dovolím odporučiť, že treba nabrať odvahu aj na húsenkovú dráhu a pustiť sa do konzultačných rozhovorov s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, pretože vedia dobre a odborne poradiť a aj veľmi ochotne. Nie je to vôbec jazda strmo smerom dolu. Táto jazda končí úsmevom a otvorenými očami.
Zatiaľ sme sa povozili iba na kolotoči v sabinovskom sklade. Táto jazda za poznaním sa mi zapáčila. Presúvam sa do Šúroviec a Vígľaša.
Šúrovce odhadujem na pokojnú jazdu detským vláčikom – s Trnavskou arcidiecéznou charitou dobre rozbehnutý potravinový sklad so skvelou posádkou a odlišnými výzvami.
Vígľaš – retiazkový kolotoč so silnou oporou, vznášajúcou sa atmosférou, na ktorom sa dá ešte viac roztočiť spojením dvoch sedadiel. Pre jeho rýchlosť je náročné udržať s ním krok.
Ten kolotoč sa krúti doteraz. A som za to vďačná. Je to veľká škola. Škola potravinovej pomoci.
Pomaly sa pripravujeme na slávnostné otvorenie nášho prvého potravinového skladu. Kreujeme pozvánky, zoznamy hostí, plánujeme priebeh. Manažujeme vlastné očakávania a snáď minimalizujeme prekvapenia. Držte nám prosím palce.
Odkaz na dnes – odžili sme si to. Vieme Vám poradiť a pomôcť. Stačí sa ozvať k nám do Platformy potravinovej pomoci Slovensko.
Katarína Biela, vedenie regionálnych koordinátorov Platformy potravinovej pomoci Slovensko, kbiela@ppps.sk
Viac informácií nájdete na stránke www.ppps.sk
Projekt REDIPOM – Vytvorenie návrhu jednotného systému redistribúcie potravinovej pomoci v programovom období 2021 – 2027, ITMS21+: 401407B996 sa realizuje vďaka podpore z Programu Slovensko 2021 – 2027, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.