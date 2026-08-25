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25. aug 2026 o 16:20
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Sen o sklade

Dnes bol pre mimoriadne náročný a dôležitý deň. Na znamenia neverím, ale tento celý deň sa niesol v znamení čísla jeden.

Platforma Potravinovej Pomoci Slovensko
Platforma Potravinovej Pomoci Slovensko Bloger
Sen o sklade
Sklad PPPS - NP REDIPOM Sabinov (Zdroj: Katarína Biela)
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Vstávam o štvrtej, presúvam sa do Košíc. Dnes spoznám nových a prvých zamestnancov prvého, iba platformového skladu v Sabinove. Prídu prvé závozy vybavenia priestorov.

Po príchode do Košíc prišlo moje prvé stretnutie dnešného dňa s novými zamestnancami. Veľmi príjemní páni, na prvý pohľad je zrejmé, že nebudú mať problém aj s ťažšími bremenami. Majú skúsenosti s prácou s potravinami aj hygienické minimum ;).  Teším sa, zdá sa, že v Sabinove sa tvorí skvelý tím.

Okolo obeda prichádza prvý závoz vybavenia. Čas nesledujem, nie je podstatný. Deň mi riadia telefonáty od dovozcov: "... čakajte ma tak o 10minút..."; "...zastavil som sa po ceste, tak ešte pol hodinka...." 

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Pán šofér, mimoriadne milý, aj keď sme jeho posledná vykládka. Najväčšia. Prišiel policový systém, šatňové skrinky, váha a aj iné vybavenie. Kolegovia sa rovno pustili do zloženia a kalibrácie váhy. A to bol najdôležitejší moment dnešného dňa. Kalibrácia váhy, kedy je nutné nasadiť aj vlastný potenciál...

28.7.2026

Katarína Biela, vedenie regionálnych sietí, Platforma potravinovej pomoci Slovensko

Viac informácií nájdete na stránke www.ppps.sk

Projekt REDIPOM – Vytvorenie návrhu jednotného systému redistribúcie potravinovej pomoci v programovom období 2021 – 2027,  ITMS21+: 401407B996 sa realizuje vďaka podpore z Programu Slovensko 2021 – 2027, ktorý je spolufinancovaný  Európskou úniou.

Platforma Potravinovej Pomoci Slovensko

Platforma Potravinovej Pomoci Slovensko
Bloger 
  • Počet článkov:  3
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Platforma potravinovej pomoci Slovensko alebo PPPS združuje zástupcov mimovládneho sektora. Založilo ju 8 mimovládnych organizácií so sociálnym a environmentálnym zameraním s cieľom dostať čo najviac nepredaných potravín k ľuďom v núdzi a znížiť mieru plytvania jedlom najmä na úrovni maloobchodu, výroby a prvovýroby. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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