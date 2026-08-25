Sen o sklade

Vstávam o štvrtej, presúvam sa do Košíc. Dnes spoznám nových a prvých zamestnancov prvého, iba platformového skladu v Sabinove. Prídu prvé závozy vybavenia priestorov.
Po príchode do Košíc prišlo moje prvé stretnutie dnešného dňa s novými zamestnancami. Veľmi príjemní páni, na prvý pohľad je zrejmé, že nebudú mať problém aj s ťažšími bremenami. Majú skúsenosti s prácou s potravinami aj hygienické minimum ;). Teším sa, zdá sa, že v Sabinove sa tvorí skvelý tím.
Okolo obeda prichádza prvý závoz vybavenia. Čas nesledujem, nie je podstatný. Deň mi riadia telefonáty od dovozcov: "... čakajte ma tak o 10minút..."; "...zastavil som sa po ceste, tak ešte pol hodinka...."
Pán šofér, mimoriadne milý, aj keď sme jeho posledná vykládka. Najväčšia. Prišiel policový systém, šatňové skrinky, váha a aj iné vybavenie. Kolegovia sa rovno pustili do zloženia a kalibrácie váhy. A to bol najdôležitejší moment dnešného dňa. Kalibrácia váhy, kedy je nutné nasadiť aj vlastný potenciál...
28.7.2026
Katarína Biela, vedenie regionálnych sietí, Platforma potravinovej pomoci Slovensko
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Projekt REDIPOM – Vytvorenie návrhu jednotného systému redistribúcie potravinovej pomoci v programovom období 2021 – 2027, ITMS21+: 401407B996 sa realizuje vďaka podpore z Programu Slovensko 2021 – 2027, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.