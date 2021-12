Deduško hľadal obchod, v ktorom by kúpil gumičku do trenírok. Alebo nové trenírky. V "čínskom odpade" nemali. Ani gumičku, ani trenírky. Obchod, v ktorom by mali (jedno alebo druhé), otvorený nie je. Koho by to prekvapilo? Máme predsa lockdown.