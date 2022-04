153 druhov jogurtov a pôst...

Sedím zabalená do deky a vonku za oknom sa vzdúvajú vlny petržalského jazera Draždiak...vietor zavýja a na mobile svieti teplota 4 stupne Celzia, aj keď svieti slnko...kamoška z Podbieľa na Orave poslala zábery snehom zapadnutých domčekov. Popíjam horúci čaj...čaj je z byliny, ktorá sa nazýva Ostroprstec mariánsky a je veľmi odporúčaný na jarný detox a celkovú očistu organizmu...mám pocit, že obidvoje momentálne potrebujem…

V Rijáde v Saudskej Arábii sa teplota pohybuje okolo 30 stupňov Celzia. Moji moslimskí priatelia tam si včera večer prvýkrát sadli k tzv. Iftarovej večeri, ktorá sa začína po západe slnka a nasleduje po celodennom pôste. Budú tak robiť celý mesiac, keďže sa práve začal Ramadán, posvätný mesiac moslimov, kedy sa každý pravoverný moslim postí od východu do západu slnka...nesmie vtedy ani jesť ani piť ani fajčiť ani mať pohlavný styk...všetko, čo je v istom slova zmysle chápané ako akýsi druh pôžitku. Tento rok Ramadán vyšiel ešte celkom dobre...kým sme tam v rokoch 2011 až 2017 s manželom žili, Ramadán vyšiel na letné mesiace, kedy bolo nezriedka cez deň aj viac ako 45 stupňov - v Saudi totižto stále používajú tzv Hijjra kalendár, podľa ktorého je každý ich rok o 11 dní kratší ako ten náš a tak sa mení aj dátum Ramadánu…

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V kresťanských krajinách sa tiež drží pôst a to vždy šesť týždňov pred Veľkou Nocou...chápe sa ako príprava na Veľkonočné udalosti, aj keď zďaleka nie je taký prísny ako ten moslimský...väčšina kresťanov ho vníma len ako obdobie, kedy by sa nemali konať žiadne zábavy či plesy, mala by sa obmedziť konzumácia mäsa či alkoholu a celkovo sa venovať viac duchovným veciam. Podľa etnografov bol však pôst u nás známy už aj v pohanských časoch a bol v podstate logickým vyústením toho, že v jarných mesiacoch už nebol dostatok potravy, keďže sa počas dlhej zimy väčšina zásob zjedla a ľudia si jednoducho museli „utiahnuť opasky“. Hádzanie Moreny do vody či symbolika vajíčka ako nového života siaha v našich krajinách práve do tohto obdobia...

Pôst odporúčajú aj lekári a propagátori zdravého životného štýlu - tí rozumní samozrejme, nie žiadni „extrémisti“ - za vhodný považujú jeden pôstny deň v týždni, bylinkové čaje, viacej ovocia a zeleniny, menej ťažkých jedál či alkoholu. Určite to nikomu neuškodí, iba prospeje, hlavne, keď sa postíte dobrovoľne, teda buď z náboženského presvedčenia alebo s vedomím, že to robíte pre svoje zdravie. Našťastie stále žijeme v krajine, kde väčšina z nás sa môže pre akýkoľvek pôst rozhodnúť dobrovoľne a nie je k nemu donútená nedostatkom…

Minulý týždeň som si robila prvý online nákup potravín v novej lokalite...keď ešte nepoznáte systém daného predajcu, tak si musíte pozrieť celý sortiment, aby ste vedeli, čo vlastne má…pri napísaní do vyhľadávača slova „jogurt“ na mňa vyskočilo 153 nájdených položiek...Áno, vidíte dobre, 153...mohla som si vybrať zo 153 rôznych druhov...smotanových, light, bezlaktózových, ovocných, bielych, super zdravých s chio semienkami aj kalorických čokoládových… „Naozaj je nám ich treba toľko ?“ preblesklo mi hlavou. Áno, mám šesťdesiatku na krku, a tak si pamätám ovocné jogurty v sklených fľaškách či vanilkového a čokoládového Miláčika z bratislavského MILEXU, ktorému sa podľa mňa doteraz nič nevyrovná - snáď iba český Pribináčik. Ale nepamätám si, kedy došlo k tomu, že sme sa stali tak rozmaznanými, že musíme mať 153 druhov...

Samozrejme, nie sme rozmaznaní iba jogurtami, sme rozmaznaní prakticky všetkým...množstvo tovaru na nás číha všade okolo nás...agresívne reklamy nás denne presviedčajú, čo všetko musíme mať v chladničke, v skrini, v byte či pred domom...epidémia koronavírusu, ktorá nám mala pripomenúť, ako sa máme dobre a že všetko, čo berieme ako samozrejmosť, také byť nemusí, pomaly odchádza do stratena. V správach ju vystriedala vojna na Ukrajine... a zrazu tu máme utečencov a s nimi možnosť ukázať, že sme stále schopní niečoho sa vzdať, že sa stále vieme svojím spôsobom „postiť“, aby sme sa mohli podeliť s tými, ktorí momentálne nemajú to šťastie, aby si mohli vyberať zo 153 druhov jogurtov...a je úplne jedno, akého náboženstva sme...