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1. okt 2026 o 18:39
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Komu zvonia do hrobu...

Včera po besede v knižnici v Trnave sme išli s priateľmi na večeru a sedeli sme vonku na terase, keď tu zrazu presne o ôsmej našu debatu nečakane prerušil jasný zvuk zvonov...

Soňa Bulbeck
Soňa Bulbeck Bloger
Komu zvonia do hrobu...
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Zvony zneli z Pútnickej baziliky Svätého Mikuláša, ktorá bola prakticky len pár metrov od reštaurácie. Zneli hlasno, mohutne, miestami som mala dojem, že priam burácajú. Nedalo sa pri nich rozprávať a tak sme len mlčky sedeli a počúvali, ponorení v myšlienkach. Ja som sa mimovoľne v spomienkach úplne samozrejme vrátila najprv do svojho detstva, a až neskôr som si zrazu spomenula na blog, ktorý som publikovala presne v tento deň 1.októbra, akurát v roku 2023. Áno, pamätáte si dobre, bol to prvý deň po posledných parlamentných voľbách a ja som blog nazvala Umieráčik za Slovensko. Keď som si ho teraz znovu prečítala, uvedomila som si, že vznikol zjavne v nejakej mojej vešteckej predtuche časov súčasných. Ako už samotný názov napovedá, nebol práve optimistický a väčšina diskusných príspevkov pod ním ma utešovala, že to nebude až také zlé, že sme prežili aj horšie časy a že táto vláda tu nebude večne. Dnes, po troch rokoch to vyzerá, že možno naozaj nie, ale mohutný zvuk zvonov ma opäť prinútil zamyslieť sa nad tým, čo nás čaká a komu to zvonia do hrobu...

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Dnes ráno ma zobudili zvony z neďalekého kostola...zneli akosi inak ako po iné nedele...pripomínali mi umieráčik...

Za zvukov zvonov som vyrastala - ocko bol evanjelický farár a vždy sme obývali faru, ktorá bola súčasťou chrámového komplexu. Bol to pre mňa ten najprirodzenejší zvuk na svete a nielen každú nedeľu...obyčajne sa zvonilo aj podvečer, keď sa stmievalo - v literatúre sa tomuto zvoneniu hovorilo „na anjel Pána“. Keď som bola malá, kostolníci ma brávali so sebou a dovolili mi zvoniť hojdaním sa na hrubých lanách, ktoré rozhýbavali zvony...zvoniť pri pohreboch mi však nedovolili - to bolo tak trochu umenie a zvládali to len oni...

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Keď som mala desať rokov, presťahovali sme sa do Párnice na Orave. Tu už bola vymoženosť v podobe elektricky ovládaných zvonov. V maličkej sakristii, ktorá bola spojnicou medzi farou a kostolom, na veľkej elektrickej rozvodnej skrini, boli tri biele bakelitové vypínače s názvami „Malý,  Stredný, Veľký“. Obsluhoval ich poväčšine ocko, ale občas dovolil bratovi alebo mne, aby sme asistovali. Postup bol veľmi prepracovaný...najprv sa spustil malý zvon a keď už pravidelne znel, spustil sa stredný a na záver veľký a tak postupne sa aj vypínali. Hlahol zvonov znel dedinou každý deň presne o dvanástej na obed a tiež pri zotmení a samozrejme, v nedeľu, hodinu pred Službami Božími a potom na ich začiatok a koniec. Pohreby ale takisto odbavovali kostolníci...jeden bol vždy hore na veži a odtiaľ pozoroval, kedy sa pohrebný sprievod pohne z dvora a potom zneli zvony druhýkrát, keď na cintoríne spúšťali rakvu do jamy...vtedy zvonili len malý a stredný zvon...tak zvláštne, trochu žalostne...ako tie dnes...

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Neskôr som na niekoľko rokov vymenila zvuk zvonov za ťahavé „Allah Akbar!“, ktoré som počúvala päťkrát denne skoro osem rokov. Človek si jednoducho zvykne a po pár mesiacoch mi to už nepripadalo zvláštne, aj keď som sa vždy tešila na zvuk zvonov počas dovoleniek. Pamätám si, ako raz taxikár v Bejrúte nevedel nájsť anglikánsky kostol, kde sme chceli ísť a zrazu sa ozval zvuk zvonov a my sme našli cestu. Alebo na dedinku na Srí Lanke, ktorá bola typickým príkladom ekumenického spolužitia - na jej začiatku stál katolícky kostol, z ktorého zneli zvony, v strede mešita, z ktorej znelo „Allah Akbar!“ a na kopci budhistický chrám, kde vládlo ticho...

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Ticho zavládlo aj po tom dnešnom zvonení...mala som pocit, ako keby sa zastavil čas...pred vnútorným zrakom mi zrazu prebehol celý môj doterajší život a zostal vo mne pocit strachu - to zvonenie mi pripadalo ako umieráčik za Slovensko...  

Soňa Bulbeck

Soňa Bulbeck
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  206
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  • Páči sa:  2 169x

Spisovateľka, blogerka a učiteľka angličtiny, ktorá sa po pätnástich rokoch vrátila na Slovensko a píše nielen o tom, čo zažíva tu, ale stále aj o svojich zážitkoch z Blízkeho Východu a iných krajín... Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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