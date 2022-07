O nevidteľnej ministerke a viditeľnej kultúre...

Na Facebooku vyskočila v pondelok aj iná perlička, ktorá práve „neviditeľnosť“ našej ministerky kultúry popierala...objavil sa tam totiž obrázok z festivalu Východná, na ktorom bol pod piktogramom dámskej toalety text :

Folklórny festival Východná

REZERVOVANÉ

Pani ministerka NATÁLIA MILANOVÁ

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Z pochopiteľných dôvodov si nedovolím obrázok kopírovať, keďže po množstve zdieľaní ani srnka netuší, kto je skutočným autorom obrázku a nechcem sa dostať do problémov (plus to kľudne môže byť nejaký hoax), ale komentáre pod ním rozhodne neboli lichotivé...v každom prípade obrázok dokazoval, že aj keď je pani ministerka neviditeľná, má viditeľné ľudské potreby a ako každý iný jedinec potrebuje občas použiť toaletu – akurát sa o ňu nechce s nikým deliť…

Ja sa naopak veľmi rada s vami podelím o dva kultúrne zážitky z minulého týždňa, ktoré boli úžasné a hlavne úplne viditeľne ukázali, že všetko je o ľuďoch a naša kultúra dokáže fungovať aj napriek neviditeľnej pani ministerke…

Prvým zážitkom bolo vo štvrtok posledné predstavenie tohoročnej divadelnej sezóny v činohre SND pod názvom „Kým prídu Stouni…“ Priznám sa, že som veľmi nevedela, na čo vlastne idem a dostala som sa k lístku ako slepé kura k zrnu na poslednú chvíľu cez nevestu, ktorá riešila vstupenky, presunuté kvôli Covidu. Až z letáčiku som sa dozvedela, že v predstavení uvidím také hviezdy ako Milku Vášáryovú, Emila Horvátha, Kamilu Magálovú, Janu Oľhovú či hlavného protagonistu, mimoriadne charizmatického Roba Rotha v réžii Matúša Bachynca. Zaujalo ma ale hlavne to, že ako autor nebol uvedený žiadny súčasný svetový dramatik (ako by sa pri názve predstavenia očakávalo), ale stálo tam jednoducho „kolektív autorov“. A tak som pochopila, že celé predstavenie vzniklo prakticky priamo na mieru vyššie uvedeným hereckým stáliciam, ktorým skvele sekundovali príslušníci mladšej hereckej generácie, ako napríklad vynikajúci Daniel Fischer, ktorého komediálny talent som mala možnosť vychutnať si po prvý raz. Ale nielen on, ale celé predstavenie hýrilo vtipom, bol akčné, nápadité a aj keď áno, niektoré sekvencie mohli byť trochu kratšie a menej „lopatistické“ ( aj keď toto je poznámka nie diváka, ale vyštudovaného divadelného pedagóga, ktorý si vo mne občas neodpustí trochu kritiky), bolo to v každom prípade výborné predstavenie, ktoré vypredané hľadisko náležite ocenilo búrlivým potleskom a záverečným standing ovation…

A podobný dlhotrvajúci potlesk a standing ovation som zažila ešte v nedeľu a to na open-air koncerte známej slovenskej „a capella“ skupiny FRAGILE. V mimoriadne príjemnom prostredí Monsters Cafe v Petržalke, kde som bola vôbec po prvýkrát v živote, odspievali vo vysokom štýle pestrú zmes svetových a slovenských hitov a obecenstvo vďačne sekundovalo. Kapela, ktorá nám spríjemňovala dni pandémie svojimi pesničkami, nahrávanými cez rôzne stream platformy, pôsobila naživo ešte lepšie. Taktiež vedúci skupiny Braňo Kostka v úlohe moderátora bol vtipný a šarmantný a tak sa publikum skvelo bavilo a nechcelo ich nechať odísť ani po troch prídavkoch. Podobne ako našich hereckých bardov, aj ich som videla naposledy naživo zhruba pred tými pätnástimi rokmi, kedy som sa vybrala túlať do sveta, a veľmi som sa tešila, že ich koncerty sú stále výborné...

A tak na záver len toľko, že považujem za úžasné, že aj napriek neviditeľnej ministerke kultúry je naša kultúra stále viditeľná a že umelci dokážu aj v podmienkach, ktoré rozhodne nie sú závideniahodné, tvrdo na sebe pracovať, aby nám divákom mohli potom ponúknuť aj takéto hodnotné umelecké zážitky...dodalo mi to nádej, že to nie je ešte so všetkým až také zlé, ako to vyzerá...