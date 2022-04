Tak trochu iná Veľká Noc...

U mňa sa to stalo včera pri pozeraní správ, kedy som si uvedomila, že ruský názov nedele „ Voskresenie“ pravdepodobne vznikol práve kvôli tejto jednej jedinej a jedinečnej Veľkonočnej nedeli, ktorá sa spája s Kristovým „vzkriesením“, čo je v preklade „Voskresenie“. Možno to mnohým došlo skôr, mne bohužiaľ, až 42 rokov potom, ako som zmaturovala z ruského jazyka...a tak mi napadlo, či to došlo aj ruským, resp. sovietskym pohlavárom, keď tento náboženský názov ponechali aj v boľševickom Sovietskom Zväze…Ak si spomínate – väčšina z nás skôr narodených mala ruštinu povinne – iné názvy dní v týždni boli podobné tým našim... „ponedeľnik, vtornik.. subota…“ nedeľa bola teda kompletne z iného súdka...Voskresenie...Náš názov „nedeľa“ bol v ruštine ekvivalentom pre „týždeň“….

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pár dní pred Veľkou Nocou ma upútala niekde na webe nenápadná správa o tom, že sa od tejto Veľkej Noci menia na Slovensku názvy jednotlivých sviatočných dní - aby sa vraj viac podobali cirkevnému originálu...Kvetná nedeľa bola premenovaná na Palmovú nedeľu, Zelený štvrtok na Štvrtok Veľkého týždňa, Veľký piatok na Piatok utrpenia Pána, Biela sobota sa stala Svätou sobotou, Veľkonočná nedeľa Veľkonočnou nedeľou Pánovho zmŕtvychvstania a dnešok, Veľkonočný pondelok, sa stal Pondelkom vo Veľkonočnej oktáve...Nuž priznám sa, zdajú sa mi tie nové názvy trochu kostrbaté a pochybujem, že sa ujmú, ale nie je mojou úlohou súdiť…

Chcem len povedať, že rôzne názvy sviatočných veľkonočných dní sú aj v iných jazykoch...niektoré sú podobné našim, iné rozdielne...takú „Palm Sunday“ majú nielen Angličania či Američania, ale napríklad aj kresťanskí obyvatelia Libanonu či Cypru, kým pre náš Veľký Piatok je v Anglicku zaužívané pomenovanie „Good Friday“, čo je v preklade „dobrý Piatok“, aj keď to nemá žiadnu logiku vzhľadom na Veľkopiatočné udalosti a v takom Nórsku je to napríklad „Langfredag“, čo sa dá preložiť ako „dlhý Piatok“…

Z môjho uhla pohľadu bola táto Veľká Noc iná nielen novými názvami, ale predovšetkým tým, že okrem utrpenia Krista sme mohli de facto v priamom prenose sledovať aj utrpenie obyvateľov Ukrajiny...bolo ťažké radovať sa z „Voskresenia Pána“ za rachotu zbraní. Pravoslávni veriaci budú sláviť Veľkú Noc až za pár dní, mnohí z nich sú však u nás, v Česku a v Poľsku, kde sa slávi Veľká Noc teraz a zúčastňujú sa cirkevných obradov katolíckej a evanjelickej cirkvi. Ich viera je vystavená ťažkej skúške...mnohí sa určite pýtajú, že prečo sa to muselo stať – tak, ako kedysi Pánovi učeníci. Kto vie, či im niekto bude vedieť odpovedať…

Zatiaľ sa im ochotní ľudia snažia nejakým spôsobom uľahčiť ich utrpenie, poskytujú im jedlo, oblečenie, domov, školy a škôlky otvárajú svoje brány...pomaly ale už utícha počiatočný entuziazmus, začínajú sa množiť hlasy, že vlády majú pomáhať predovšetkým svojím občanom, a že pre slovenské či české deti nieto miesta v škôlke a pre ukrajinské áno a podobne a podobne...ako sa vojna predlžuje, ľudia sa začínajú obávať čoraz viacej o svoje prežitie a utrpenie ukrajinských rodín pomaly prestáva byť pre nich prioritou…Ktovie, či si niekto pri tom premenúvaní Veľkého piatku na „Piatok utrpenia Pána“ uvedomil, koľko utrpenia priniesol len tento jeden jediný deň pre všetkých, zatiahnutých do nezmyselnej vojny…

Na záver tohto môjho zamyslenia ponúkam niečo na na odľahčenie, keďže dnešok je predsa len spojený viac - menej s ľudovými tradíciami a zábavou. Ide o vtip od môjho českého priateľa so židovskými koreňmi...má tak trochu súvis s názvami dní, keďže je v ňom spomenuté slovíčko „víkend“, ktoré u nás zľudovelo ako pomenovanie pre sobotu a nedeľu, a pochádza z anglického slova „weekend“, teda „koniec týždňa“. Myslím si, že ho už generácie používame tak automaticky, že nikomu z nás nepríde, že je to nie slovenské slovo...prijali sme ho logicky, lebo to bolo kratšie ako spojenie „koniec týždňa“ – to len na margo toho, že väčšina novo prijatých názvov je dlhšia ako boli tie pôvodné...

Predstavitelia židovskej Rady starších a veľkňazov si predvolali Jozefa z Arimatie a dohovárali mu…

„Jozef, počuli sme , že si prenajal ten svoj krásny nový veľký hrob tomu buričovi, tomu rúhačovi, čo bol v piatok ukrižovaný na Golgote. Uvedomuješ si, do akých problémov sa pre to môžeš dostať?!“

„Ale drahí priatelia, načo robíte z toho takú vedu?“ odpovedal pokojne Jozef z Arimatie. „Však to bolo iba na víkend…“

Dúfam, že ste všetci prežili tohoročnú Veľkú Noc bez akéhokoľvek utrpenia...