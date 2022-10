5 336 kilometrov po západnej časti Spojených štátov amerických, deň číslo 1 a 2

Takmer trojtýždňové cestovanie po západe USA sme plánovali viac ako dva roky. Po ukľudnení pandemickej situácie sa náš plán stával reálnejším. Rozhodnutie padlo, cestu sme ukutočnili na prelome septembra/októbra tohto roka. Trasu sme si podrobne stanovili pred odchodom. Zahŕňala návštevu štyroch štátov: Kalifornia, Arizona, Utah a Nevada, prehliadku troch ikonických miest: Las Vegas, San Francisco a Los Angeles, vstupy do piatich národných parkov: Grand Canyon, Bryce Canyon, Death Valley, Yosemite, Glen Canyon i do dvoch monumentov: Valley a Muir Woods. Čerešničkou na torte boli dve mestá duchov: Calico a Bodie. Počas celého pobytu sme sa nadchýnali fascinujúcimi scenériami prostredí neskutočnej rôznorodosti, kaňonmi a notoricky známymi miestami z amerických westernov.

Premiestňovali sme sa po nekonečne dlhých priamočiarych cestách s dych vyrážajúcimi výhľadmi.

Príprava cesty i jej začiatok prebehol bez problémov. Vyplnenie online formulára ESTA, let spoločnosťou KLM, žiadne zdržanie na letiskách. Väčšinou komplikovaný vstup do USA cez pohovor s imigračným úradníkom prebehol prekvapivo rýchlo a s úsmevom. Na jednu z otázok úradníka, koľko mám pri sebe peňazí som nesmelo odpovedala, že hotovosť nemám žiadnu. Usmial sa a potvrdil môj vstup do vysnívaného dobrodružstva.

Po prílete do mesta Los Angeles a prenajatí auta sme mesto opustili s tým, že sa do LA vrátime na záver pobytu. Našim cieľom bolo mestečko Barstow v Mohavskej púšti južnej Kalifornie. Mesto bolo železničnou križovatkou a východiskovým bodom pre imigrantov vstupujúcich do USA po ikonickej U.S. Route 66. Tá bola od roku 1926 významnou cestou spojujúcou východné a západné pobrežie. Aktuálne Historická cesta Route 66 je vyhľadávaná predovšetkým motorkármi.

Prechádza 8 štátmi: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexiko, Arizona a Kalifornia. Z jej dĺžky 3940 kilometrov sme mali v pláne absolvovať aspoň niekoľko symbolických míľ, čo sa nám aj podarilo. V návšteve tunajšieho múzea Mother Road Museum sme boli menej úspešní, je otvorené len v piatok a cez víkend v obmedzených hodinách. Počiatočný nezdar nám na nálade neubral. Prvú kávu sme si vypili v Bagdad cafe, ktorá je akousi povinnou zastávkou nadšencov Route 66 i cudzincov posadnutých kultovým filmom z 80.tych rokov s rovnomenným názvom Bagdad cafe. Mne síce film nič nehovoril a prvá americká káva nechutila, ale zdieľala som nadšenie s ostatnými prítomnymi. Film si však určite vyhľadám pod dojmom všeobecnej radosti, ktorá v kaviarni panovala:-)

Pokračovali sme do neďalekého mesta duchov Calico Ghost Town. Lepší začiatok sme vybrať nemohli, akoby sme vstúpili do westernového mestečka typu Vtedy na Západe. Mesto bolo založené v roku 1881 po objave striebra na jeho území. Už v roku 1887 tu žilo a pracovalo 1200 obyvateľov, vybudované boli obchody, reštaurácie, krčmy, pošta i škola.

Po poklese ceny striebra, ťažba stratila význam a okolo roku 1907 zostalo mesto úplne opustené. Niektoré z budov sa zachovali dodnes, väčšinu nechal obnoviť farmár Walter Knott. Ten opustené mestečko kúpil v 50. tych rokoch minulého storočia. Dnes miesto slúži ako tematický park, s prehliadkou bane i jazdou na historickom vláčiku. Príjemné chvíle strávite i v miestnych darčekových obchodoch či reštauráciach.

Pre nás to bolo doslova mesto duchov, pretože sme do neho vstúpili okolo ôsmej hodiny ráno, park sa oficiálne otváral až o 9h00, ušetrili sme na vstupnom:-) Za zmienku stojí fakt, že Calico malo dlhodobo status historickej pamiatky, od roku 2005 je oficiálne vyhláseným Mestom duchov striebornej horúčky, Ghost Town Silver Rush i pričinením vtedajšieho guvernéra Arnolda Schwarzenegerra.

Westernovo naladení sme pokračovali do ďalšieho zaujímavého mesta Oatman v štáte Arizona. V minulosti mesto zlatokopov síce mestom duchov nie je, ale cítite sa v ňom, akoby zastal čas. Po nespevnených cestách a drevených chodníkoch sa voľne túľajú oslíkovia. Dokonca vám nakuknú do auta:-)

Po príjemnej prechádzke sme si v miestnych obchodoch kúpili klobúky, ktoré nám robili službu počas celého pobytu a priniesli sme ich domov ako vzácny suvenír.

Druhý deň westernového dobrodružstva sa chýlil k záveru a my sme sa ešte stihli presunúť do mesta Flagstaff, kde nás čakal ďalší program, predovšetkým Meteor krater v Arizone. Ale o tom už v nasledujúcom blogu.

Postupne by som vám rada priblížila nezabudnuteľné zážitky a skúsenosti z tejto cesty. Dojmov a emócií bolo neúrekom. Na záver vám ponúknem podrobný plán cestovania, budžet - plánovaný i reálny a praktické rady...