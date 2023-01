Château-d’Œx – hlavné mesto teplovzdušných balónov vo švajčiarskych Alpách

Takmer 100 pilotov teplovzdušných balónov si vychutnávalo špecifické podnebie s ojedinelou mikroklímou v dedine Château-d’Œx v švajčiarskom kantóne Vaud.

Festival balónov v Château-d’Œx (zdroj: vaudloisirs.ch)

(zdroj: www.laliberte.ch)

Táto obec je výnimočná z viacerých aspektov. Je najväčšou dedinou v kantóne Vaud, leží v tesnej blízkosti ďalších dvoch kantónov: Bern a Fribourg. Obec s počtom obyvateľov 3500 sa rozprestiera v priemernej nadmorskej výške 1489 m n.m. Najvyšší bod sa nachádza vo výške 2548 metrov na vrchole Tarentu. Môžete si tu zalyžovať, presnejšie rozlyžovať sa na začiatku sezóny:-)

Lyžovanie v Château-d’Œx (zdroj: Christian Humbert)

Pre návštevníkov regiónu sú k dispozícii výnimočné trasy na rekreačnú turistiku. Z ľahších túr by som odporučila Le tour du lac du Vernex à Rossinière, z tých náročnejších Le tour du Sex Rouge alebo Les Rodomonts. Je tu nádherne...

Lac du Vernex (zdroj: www.hikr.org)

V lete sa tu koná hudobný festival, zaujímavé sú i pravidelné stretnutia hrdých majiteľov Volkswagenu Chrobák.

Stretnutie majiteľov automobilu Volkswagen-Chrobák (zdroj: www.vwpress.ch)

Dedinku dôverne pozná i rodák z Lausanne Bertrand Piccard – preslávený psychiater, pilot balóna i solárneho lietadla či zanietený environmentalista. Práve zo Château-d’Œx uskutočnil v roku 1999 prvý úspešný let balónom okolo sveta bez medzipristátia. Počas troch týždňov mu v balóne Breitling Orbiter 3 robil spoločnosť anglický pilot Brian Jones.

Bertrand Piccard a Brian Jones (zdroj: http://www.thewordheardroundtheworld.com/)

Breitling Orbiter 1 (zdroj: Christian Humbert)

Bertrand Piccard je najmladší zo slávnej dynastie Piccardovcov. Jeho otec Jaques Piccard i starý otec Auguste Piccard boli významnými vedcami a oceánografmi. Ich objavy a priekopnícke aktivity boli nespočetné. Akoby im francúzsky spisovateľ dobrodružných románov Jules Verne poslúžil ako predloha na plnenie vedecko-fantastických vízií. Spomeniem let balónom do stratosféry či zostup do Mariánskej priekopy – najhlbšieho miesta na Zemi.

Bertrand Piccard sa aktívne zúčastňuje festivalu teplovzdušných balónov. Výnimkou nebol ani tento ročník, na ktorý však nebude v dobrom spomínať. V prvých dňoch festivalu prišlo pod vplyvom silného vetra k malej nehode jeho sláveneho balónu Breitling Orbiter, našťastie bez ujmy na zdraví. Pilot sa k nepríjemnej udalosti vyjadril slovami: zažil som väčší strach ako počas letu okolo sveta.

menšia nehoda na festivale (zdroj: www.srf.ch)

Smutnejšie som z festivalu odchádzala aj ja, môj let balónom bol zrušený. Pre mňa nič nové, už som to zažila dvakrát v Tatrách:-)

Počasie tomuto ročníku veľmi neprialo, pre silný vietor sa neuskutočnilo viacero letov. I napriek tomu, organizátori festivalu ponúkli zaujímavý program, v ktorom dominovali balóny rôznych farieb, tvarov a veľkostí.

(zdroj: Christian Humbert)

Christian Humbert

S priateľom sme navštívili miestne múzeum i podnikli menšiu prechádzku po okolí. Múzeum bolo interaktívne, zábavné i poučné. Veru zopakovali sme si niektoré fakty o histórii letov balónom.

Múzeum balónov (zdroj: Christian Humbert)

Poďme k tým historickým faktom. Prvý primitívny balón zostrojili francúzski bratia Joseph a Etienne Montgolfierovci. Prvý teplovzdušný balón so zvieracou posádkou na palube (ovca, kohút, kačica) vzlietol v roku 1783. Odvážne zvieratá let prežili:-) Nič už nestálo v ceste k uskutočneniu letu balónom s ľudskou posádkou v tom istom roku. Podujali sa nato opäť Francúzi, vynálezcovia Pilatre de Rozier a François Laurent d'Arlandes.

Ja sa k tomu odhodlám opäť o rok, zostávam pozitívne naladená ako tento slniečkový balón:-)