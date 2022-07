Montreux Jazz Festival - letné hudobné festivaly pri Ženevskom jazere sú v plnom prúde

Jeseň svojho života strávil Freddie Mercury práve v Montreux. Svoj obdiv k mestu pri Ženevskom jazere vyjadril citátom:

Ak chceš nájsť pokoj v duši, príď do Montreux.

(zdroj: Soňa Frohlichová)

(zdroj: Katarína Husáková)

Grandhotel v Montreux (zdroj: Katarína Husáková)

Freddie sa usadil na niekoľko rokov v rezidencii na brehu jazera. So skupinou Queen tu vlastnil nahrávacie štúdio Mountain Studios, ktoré je sprístupnené verejnosti v budove miestneho kasína.

Pred kasínom (zdroj: Christian Humbert)

Nahrávacie štúdio Mountain Studios (zdroj: Katarína Husáková)

(zdroj: Katarína Husáková)

Freddieho socha, v životnej veľkosti, je umiestnená na promenáde jazera. Pochádza z dielne českej sochárky Ireny Sedleckej, ktorej sa podarilo zachytiť Freddieho v jeho klasickej póze, so vztýčenou pravou rukou, pozerajúc sa do pokojných vôd jazera. Pri nohách Freddieho ležia celoročne kvety, odkazy i malé darčeky od fanúšikov. Skupina Queen nahrala v Montreux album Made in Heaven.

Made in Heaven (zdroj: https://en.wikipedia.org/)

Socha Freddieho Mercuryho v Montreux (zdroj: Soňa Frohlichová)

(zdroj: Katarína Husáková)

Montreux je jedno z najčarovnejších miest pri Ženevskom jazere. Chránia ho alpské dvojtisícovky, ktoré mu vytvárajú neopakovateľnú kulisu. Subtropická klíma a atmosféra stredozemnej dovolenkovej destinácie okúzlila už mnoho návštevníkov. V minulosti do svetoznámeho letoviska prichádzali monarchovia, aristokrati, umelci aj filozofi: Čajkovskij, Tolstoj, Nabokov, Strawinsky, Hemingway, Rousseau ale i cisárovná Sisi a lord Byron. Sisi sa práve plavba loďou zo Ženevy do Montreux stala osudnou, zomrela násilnou smrťou v Ženeve.

Mesto preslávil jeden z najväčších džezových festivalov na svete, Montreux Jazz Festival. Založil ho v roku 1967 miestny nadšenec Claude Nobs, v jeho organizácii pokračoval do svojej smrti (r.2013). Claude Nobs sa stal významnou osobnosťou pre mesto Montreux, kantón Vaud i celé Švajčiarsko. Mnoho svetových umelcov prichádzalo na festival práve vďaka jeho neúnavnému úsiliu o rozvoj turizmu a prínos hudbe.

(zdroj: https://france3-regions.francetvinfo.fr/)

Ambiances MJF

Keď v roku 1971 za dramatických okolností vypukol počas koncertu Franka Zappu požiar v kasíne, Claude Nobs pomáhal publiku pri opustení horiacej budovy. Je spomenutý ako Funky Claude v texte planetárneho hitu skupiny Deep Purple Smoke on the water, ktorý vznikol na základe tejto tragickej udalosti. Mimochodom Deep Purple vystúpi v susednom kantóne Valais v meste Sion na hudobnom festivale Sion sous les étoiles dňa 13. júla 2022. Tento festival má tiež svoje čaro, ja som tu mala možnosť v minulých rokoch vidieť môjho favorita No 1 Marka Knopflera:-)

Zahájenie už 56. ročníka džezového festivalu v Montreux prebehlo tento víkend, 1. júla 2022. S priateľom sme boli pri tom. V piatok popoludní sme nasadli na motorku a vyrazili do Montreux, cca 60 km. Počas prechádzky pri jazere sme pozorovali a užívali atmosféru začínajúceho festivalu. Posledné prípravy boli v plnom prúde, otvárali sa stánky a bary popri jazere. Na viacerých miestach vystupovali pouliční umelci.

S prácami sa finišovalo na 13 pódiách, ktoré ponúknu viac ako 500 koncertov i sprievodných aktivít. Hudobná rozmanitosť festivalu zaručuje jeho návštevníkom 16 dní dobrej hudby a nezabudnuteľných chvíľ.

V minulosti na festivale vystúpilo množstvo významných hudobných osobností: Miles Davis, James Brown, Quincy Jones, Ray Charles, Eric Clapton, Prince, David Bowie, Bob Dylan, Gilberto Gil, B.B. King, Oscar Peterson, Nina Simone, Leonard Cohen, Santana, Keith Jarett, Phil Colins ale i Deep Purple, Nina Hagen, Queen, Joe Cocker, Tracy Chapman.

Najväčšími hviezdami tohto ročníka budú: Nick Cave, A-HA, Bjork, John Legend, Dutronc&Dutronc, Diana Ross, Robert Plant, Van Morrison i Herbie Hancock.

Na záver ešte óda na mesto Montreux v texte skladby skupiny Queen A Winter's Tale:

So quiet and peaceful Tranquil and blissful There's a kind of magic in the air What a truly magnificent view A breathtaking scene

Skupina Queen v Montreux (zdroj: https://www.freddie-tours.com/)

Ak by ste letný festival v Montreux nestíhali, máte ďalšiu možnosť zúčastniť sa hudobného festivalu Paléo v meste Nyon, v termíne od 19. do 24. júla 2022. Históriu i atmosféru tohto festivalu vám určite priblížim formou blogu, účasť mám potvrdenú na 20. júla, kedy hlavnou hviezdou večera bude anglický spevák Sting.