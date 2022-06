Švajčiarske mesto Schaffhausen, neodolateľný Tom Cruise a hodinky IWC

Koncom mája som plánovala ďalšiu cestu od Ženevského jazera na Slovensko. Ako už veľakrát predtým hľadala som zaujímavé, ešte nepoznané miesto na trase po Švajčiarsku. Moju pozornosť na mape upútalo mesto Schaffhausen. Pozrela som informácie na internete a rozhodnutie o jeho návšteve padlo okamžite. Chcela som sa ešte uistiť názorom môjho švajčiarskeho priateľa, ktorý na otázku: Či je Schaffhausen zaujímavé mesto, odpovedal v zmysle: nič zvláštne. Plány som nezmenila, chcela som vidieť to: rien de spécial:-)

Schaffhausen je zároveň jedným zo švajčiarskych kantónov, a to tým najsevernejším. Siedmy najmenší kantón vstúpil do Švajčiarskej konfederácie v roku 1501. Leží pri hranici s Nemeckom, miestni obyvatelia sa dorozumievajú prevažne švajčiarskou nemčinou. Kantón s počtom 83 000 obyvateľov sa na návštevnosť turistov nemôže sťažovať. Na jeho území sa nachádzajú najväčšie vodopády Európy, Rýnske vodopády, ktoré ohromia svojou silou dva milióny návštevníkov ročne.

Hlavné mesto rovnomenného kantónu je Schaffhausen. Leží na rieke Rýn, neďaleko Bodamského jazera. Mestečko s 35 tis. obyvateľmi nás očarilo svojím šarmom a renesančnou architektúrou.

Prehliadku mesta sme začali v pevnosti Munot, ktorá sa týči nad mestom i riekou Rýn. Kruhová pevnosť bola postavená v rokoch 1564 – 1589 miestnymi obyvateľmi. Vstup do útrob tejto impozantnej stavby je voľný a pocity v nej zvláštne.

Z mohutných a vlhkých múrov dýcha história.

Citadela je symbolom mesta už viac ako 400 rokov, obsadená bola len raz, v roku 1799 Francúzmi, ale tí sa dlho nezdržali a zutekali:-) Vo veži je malý bytík pre miestneho strážcu, ktorý každý večer o 21. hodine ručne odzvoní slávnym zvonom Munot.

Pevnosť je obklopená priekopou, ktorá nie je naplnená vodou, hrdo sa v nej prechádzajú srnky a jelene.

Interiéry i exteriéry pevnosti ponúkajú priestory na rôzne divadelné a hudobné predstavenia, plesy, detské party či letné kino. Miesto si tu našiel i vinohrad s miestnym vínom, ktorým je predovšetkým Pinot Noir a Pinot Gris.

Pri kochaní sa nádhernými výhľadmi sme si zhora vytipovali miesta, kam sa pôjdeme pozrieť.

Schodmi sme zostúpili do malebného starého centra, ktoré si zachovalo ráz stredovekého mesta. Obdivovali sme architektúru, sochy, fontány, maľované fasády kamenné hodinové veže ale i roztomilé kaviarne a obchodíky. Takéto nádherné fontány sme po mestečku objavili neúrekom.

So záujmom sme sa zastavili pri meštianskych domoch s vežičkami zo 17. storočia i na centrálnom námestí Fronwagplatz, ktoré je miestom stretnutí miestnych obyvateľov. Určite si nenechajte ujsť pohľad na Dom u rytiera, ktorý vás už z diaľky láka freskovými maľbami Tobiasa Stimmera. Dom bol postavený v roku 1492.

Pozoruhodný je aj kostol St. Johann, ktorý slúži aj ako mestská hudobná sieň. Počas našej návštevy práve začínal koncert na počesť J. S. Bacha.

Potom už naše kroky viedli do opátstva Všetkých svätých. Bývalý benediktínsky kláštor je skutočným centrom histórie, umenia a kultúry. Kláštor je prístupný verejnosti, nachádza sa v ňom múzeum, románsky kostol, bylinková záhrada či šľachtický cintorín.

Na príjemnej terase sme si na odporučenie zhovorčivej čašníčky objednali miestnu špecialitu Limoncello Spritz. Sediac na stoličkách vedľa seba, ako v kine, sme sa venovali našej obľúbenej činnosti, ktorou je sledovanie pulzu mesta. Nenápadne pozorujeme ľudí, ktorí prechádzajú okolo. Vnímame krásu a pestrosť života stelesnenú v ľuďoch. S troškou fantázie si môžeme domýšľať príbehy, ktoré píše život. Okolo nás prúdia mladí i starší ľudia, pekní i menej pekní, rodinky s deťmi, ľudia handicapovaní i ľudia na prechádzke so svojimi domácimi miláčikmi. Nie je tiež náročne určiť, kto je domáci a kto turista. Sem-tam sa na seba sprisahanecky pozrieme, to znamená, že nás niečo zaujalo...

Ako teda súvisia – premiéra filmu Top Gun: Maverick a návšteva mesta Schaffhausen?

Pri vyslovení TOP GUN, si moja generácia vybaví kultový film z osemdesiatych rokov s mladučkým Tomom Cruisom v hlavnej úlohe. Film je v žánri leteckých filmov jeden z najslávnejších. Pred 36 rokmi sme so zatajeným dychom obdivovali mladého vojenského pilota, Peta Mavericka, ktorý bol vyslaný na päťtýždňový kurz do kalifornského Miramaru, do školy pre elitných vojenských pilotov. Film prináša skvelý príbeh, podmanivú hudbu, nadupané stíhačky a predovšetkým sympatických hrdinov konfrontovaných s náročnými leteckými misiami.

Videli ste už film TOP GUN: Maverick? Vrelo odporúčam... Napriek tomu, že dobré pokračovania sú zriedkavé, v tomto prípade ide o skutočne vydarený a vzrušujúci zážitok. Voľné pokračovanie ponúka množstvo narážok a prepojení na prvý diel, nostalgii sa len ťažko vyhnete. Letové scény a špeciálne efekty privádzajú do napätia, vzdávajú poctu vojenským pilotom a bojovým stíhačkám. Vďaka Jennifer Connelly si na svoje prídu mnohí muži, ale ženy sú extrémne odmenené. Na Toma Cruisa sa vo filme veľmi dobre pozerá...

Na fotografii má Tom Cruise s najväčšou pravdepodobnosťou svoje obľúbené hodinky Porche Design X Orfina Chronograph a Jennifer Connelly vintage Explorer 1016. Ďalší filmoví hrdinovia nosia však modely IWC Pilot`s Watches SFTI. Tie sú dostupné iba skutočným inštruktorom a študentom prestížnej školy Navy Fighter Weapons School (Top Gun), ktorá spolupracuje so spoločnosťou IWC od roku 2007.

Téma leteckých stíhačiek sa nemôže zaobísť bez zdôraznenia presnosti, ktorú symbolizujú luxusné švajčiarske hodinky IWC (International Watch Co). Tie sa vyrábajú práve v meste Schaffhausen. Treba však doplniť, že spoločnosť IWC založil americký hodinár Florentine Ariosto Jones v roku 1868 v Bostone. Potom sa rozhodol skombinovať modernú strojársku technológiu zo zámoria s remeselným umením Švajčiarov. História výroby týchto hodiniek je vskutku zaujímavá, plány na ich výrobu sa zapáčili švajčiarskemu výrobcovi hodiniek Henrichovi Moserovi i viacerým generáciám rodiny Rauschenbachovcov.

V našom výlete sme ešte pokračovali k Rýnskym vodopádom i do čarovného mestečka Stein am Rhein. Priateľ ma prekvapil želaním, aby sme sa do Schaffhausenu vrátili ráno na kávu. Také nezaujímavé mesto s nálepkou: Rien de spécial, to teda asi nebolo:-)

Príjemne naladení sme sa už tešili k Rýnskym vodopádom, ale o tom v nasledujúcom blogu...