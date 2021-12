Švajčiarske syrové pochúťky nesmú chýbať na vianočnom stole

Najobľúbenejší syr Švajčiarov je však Gruyère, ktorý nesie i titul: najlepší syr sveta. Ďalšími obľúbenými syrmi sú: Appenzeller, Tête de moine, Sbrinz, Tilsiter a tzv. racletové syry, samozrejme všetky s chráneným označením pôvodu AOP.

Švajčiarsko je krajina syra, podobne ako čokolády či hodiniek. Je to syr nepopierateľnej kvality, autentickosti i jedinečnej chuti. Švajčiari skonzumujú priemerne 22 kilogramov syra ročne a môžu si vyberať medzi 700 druhmi syra...

Ich syr je prírodným produktom, bez umelých prísad, bohatý na vápnik, bielkoviny, vitamíny B2 a B12, či fosfor. Často i bez laktózy.

Syrové fondue či raclette tvoria základ švajčiarskej kuchyne a patria k národným špecialitám. Postupne napíšem blog o štyroch syrových špecialitách: Fondue, Raclette, Malakoff a dnes to bude Vacherin Mont- d'Or.

Áno dnes:-) Sú vianoce a ja mám obrovskú chuť napísať krátky blog. Čas na jeho písanie si hľadám ťažko, ale toto potešenie si doprajem a možno aj niekomu z vás pri jeho čítaní:-) Magické ráno vianoc som zasvätila svojej práci, potom milé neskoré raňajky s priateľom, dokončenie vianočnej dekorácie a už rýchlo sadám k blogu. Popoludní sa teším na vianočné trhy do francúzskeho Annecy, to už máme tradíciu.

Vacherin Mont-d'Or je jemný mäkký sezónny syr so silnou arómou, produkovaný vo švajčiarskom údolí Vallée de Joux, v kantóne Vaud. Vyrába sa v zimnom období od októbra do apríla. Je zabalený v okrúhlej škatuľke z drevenej dýhy, v ktorej sa i tepelne spracováva. Na povrchu má zlatistú škrupinu, ktorú je pri príprave potrebné poprepichovať vidličkou a do vzniknutých dierok natlačiť cesnak a naliať biele víno. Zohrieva sa v rúre pri teplote 200 °C cca 25 minút. Podáva sa s čerstvým pečivom či zemiakmi. Konzumovať ho môžete lyžičkou, prípadne si do neho namáčať pečivo.

Syr sa vyrába ručne, už viac ako 100 rokov v pohorí JURA. Termizáciou kravského mlieka dokážu výrobcovia zachovať prirodzené vlastnosti nepasterizovaného mlieka i s dôkladnou bakteriologickou dzinfekciou. Syr vyžaduje soľný kúpeľ, veľa manipulácie, denné obracanie, či zrenie v pivnici v lehote 3-4 týždňov.

Vrchol jeho spotreby je obdobie vianoc. Pozrite sa, aký slastný výraz sa pri jeho konzumácii dostavuje:-)

A to som zďaleka nebola kedysi milovníčkou syrov. Človek mení vekom nielen názory a priority ale i chute a vône. Priznám sa, že keď som pred desiatimi rokmi prišla do Švajčiarska, pri otvorení ladničky v niektorých domácnostiach, som švajčiarske syry patrične nedoceňovala. Jednoducho mi nevoňali:-) To sa však zmenilo a syry sa stali mojou každodennou pochúťkou.

Vráťme sa späť k syru Vacherin Mont-d'Or, ktorého pôvod nie je celkom jasný. Údajne jeho recept priniesol vojak z armády Karla Bourbakiho počas francúzsko-pruskej vojny v roku 1871. Iné zdroje uvádzajú, že syr bol známy v regióne Les Charbonnières už v roku 1845. Nech je jeho pôvod akýkoľvek, prípravu tejto pochúťky vám vrelo odporúčam. Ale iba v prípade, že vám nebude vadiť prenikavá aróma v ladničke, či v kuchyni pri jeho servírovaní...:-)

S prianím pokojných a radostných sviatkov v kruhu vašich najbližších, končím blog a odchádzam načerpať vianočnú atmosféru do malebného mestečka Annecy:-)