Déjà-vu rokov osemdesiatych

Lenže koniec februára 2022 ma uvrhol späť do obdobia 80.rokov (a predstavou ruskej spoločnosti takmer aj do deja knihy 1984), keď ma desili predstavy nukleárneho scénara ako vyústenie studenej vojny. Filmy ako Deň po (1983) mám dodnes vryté v pamäti.

Nikdy som si nemyslela, že sa budem úprimne tešiť z nášho členstva v NATO. Lenže izolovaná chorá hlava v Kremli neuvažuje o občanoch, ruských a už vôbec nie ukrajinských. Zaujíma ju len obnovenie veľkého Ruska (a ako zámienka poslúžilo rozširovanie NATO). Lebo ako sám povedal pred pár rokmi, ak nebude Rusko, nemá prečo byť svet.

Posledný týždeň sa Vladimír Putin vybral na cestu, z ktorej niet návratu. Zastáva mi rozum nad slovenskými spoluobčanmi ospravedlňujúcimi jeho činy, ale aj tými, ktorí bezuzdne veria zdrojom „alternatívnych, nezávislých“ informácií. Pokiaľ sú platení z Kremľa, dnes patria do basy. Pokiaľ sú to užitoční hlupáci, ktorí tieto kanály rozširujú, mal by byť spôsob ako ich sankcionovať. Najlepšie ich odmeniť jednosmerným lístkom do Ruska.

A keby táto vojna hneď aj skončila, verím tomu, že RAM našich spoluobčanov sa opäť premaže a zas budú veriť dezinfo webom. Nemám najmenšie ilúzie o tom, že by sa v súčasnosti mĺkvi fašisti (rátam sem aj Smer) a beztvarý Hlas nezapojili do masírovania mozgov Slovákov. Je im jedno čo hlásajú, hlavné je aby kričali. Lebo v našej slovenskej spoločnosti je aj v 21. storočí objednávka po silnom vodcovi. Desí ma, že objednávku by napĺňal aj sám Putin.

Píšem našej rodine v Užhorode. Majú kam ísť, ak prídu, postaráme sa o nich. Ale zatiaľ nechcú. Stále veria, že táto vojna každým dňom skončí víťazstvom Ukrajiny. Ukrajinskí muži sa húfne vracajú zo zahraničia do vojnovej zóny. Zelenskyj nie je len ukrajinským hrdinom, ale celosvetovým. Zdá sa, že takéto heroické činy sú v súčasnosti v Európe možné len na Ukrajine (alebo žeby ešte v Poľsku?). My, čo sme rozmaznaní dobrými časmi a sme zvyknutí sa sťažovať a kritizovať, by sme v jeho situácii už dávno utiekli do bezpečia.

Otázkou ostáva, ako veľmi je tá ruská hlava, idúca cez mŕtvoly a rozosievajúca lži, chorá. Veľké Rusko alebo apokalypsa? Nie, nejdem si vybavovať pas ani kupovať jódové tabletky. Ak sa v chorej hlave už nenájde kúsok rozumu, treba veriť, že sa nájde pud sebazáchovy.