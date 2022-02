Vraj zrada

...získal ani nie tretinu hlasov v porovnaní s pravou rukou Fica.

Opäť sa raz potvrdzuje krátka pamäť slovenského voliča.

Keď som však dnes v RTVS Televíznych novinách videla záznam z opozičnej demonštrácie, začala som mať pocit, že je to vážne a znova (ako už mnohokrát) nastáva čas opustiť túto krajinu.

Vlastne by ma to až tak prekvapiť nemalo, keď zväzák Fico rečnil o tom ako Rusko pre Slovensko nepredstavuje hrozbu. Asi si po 33 rokoch spomenul na „staré dobré“ socialistické časy. Zvláštne je len to, že medzi jeho vyhlásením po 89, že si revolúciu nevšimol a dneškom sa dlhé roky kamarátil so európskym západom aj s USA.

Zaznela tam však (pre mňa takmer posvätná) pieseň Karla Kryla. Fico by určite pred 89 ako vzorný zväzák poslal takých ako Kryl do basy (keby bol mohol). Niekto by mu mal konečne vysvetliť, kto koho napadol v 1968 a v 2014. Kto sa sem nanosil na dlhé roky, barbarsky sa správal nielen k našim občanom, ale tam, kde sovietski vojaci pôsobili, sú miesta dodnes kontaminované – napr. pevnosť Komárno. Nehovoriac o vytečených palivách a olejoch zo sovietskych vojenských vozidiel v „perfektnom“ stave. Ale to je už na iný blog.

Ak si niekto doteraz myslel, že je Fico sociálnym demokratom, tak to, ako tam stál pri rečníckom pulte medzi Kotlebovcami, ho definitívne zaradilo k dezolátom. Keď si nedajbože predstavím budúcu koalíciu Smeru s Hlasom, SNS a Republikou (prípadne Kotlebom ak ho nepošlú do basy), čas opustiť krajinu bude definitívne tu.

Kladenie vencov pred bustou Alexandra Dubčeka mu našťastie nebolo umožnené. Ale Kryl sa isto v hrobe obracia.