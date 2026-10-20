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20. okt 2026 o 16:52
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Legálne rodinkárstvo v samospráve

Legálne rodinkárstvo v samospráve. Keď zákon dovolí, ale morálka by mala protestovať. Je všetko, čo zákon nezakazuje, automaticky aj správne?

Vladimír Špánik
Vladimír Špánik Bloger
Legálne rodinkárstvo v samospráve
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Na Slovensku máme zvláštny fenomén, ktorý môžeme nazvať legálnym rodinkárstvom. V našich obciach sa neraz stretávame so situáciami, keď významné verejné funkcie zastávajú rodinní príslušníci či blízki príbuzní.

Predstavme si obec, kde je jeden člen rodiny starostom a druhý napríklad riaditeľom školy. Samotné rodinné prepojenie nemusí byť nezákonné. Problém však nastáva, keď jeden z nich môže rozhodovať o pracovných podmienkach, hodnotení či odmeňovaní druhého.

Starosta má ako predstaviteľ zriaďovateľa školy významné právomoci aj pri odmeňovaní jej riaditeľa. V medziach zákonných a rozpočtových pravidiel môže rozhodovať o odmenách aj bez osobitného súhlasu obecného zastupiteľstva.

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A tu sa dostávame k podstate problému.

To, čo je v súlade so zákonom, nemusí byť vždy v súlade s etikou, morálkou a princípmi spravodlivosti.

Verejné peniaze nie sú rodinné peniaze. Sú to prostriedky nás všetkých, občanov. A každý, kto s nimi nakladá, by mal nielen dodržiavať zákon, ale aj predchádzať pochybnostiam o zvýhodňovaní svojich blízkych.

Rodinkárstvo však spôsobuje aj škody, ktoré sa nedajú vyčísliť v eurách.

Narušuje dôveru občanov v samosprávu. Vytvára pocit, že dôležitejšie ako schopnosti a pracovné výsledky sú rodinné väzby a osobné známosti. Schopní ľudia strácajú motiváciu, zamestnanci sa obávajú otvorene hovoriť a občania radšej mlčia, aby sa nedostali do konfliktu s miestnou mocou.

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Obec sa tak postupne môže zmeniť z verejnej samosprávy na akýsi rodinný podnik.

Aj Horná Streda má skúsenosť s pomermi, ktoré boli v minulosti vnímané ako rodinkárstvo. V uplynulom volebnom období prišla zmena, ktorá vytvorila príležitosť prekonať dlhoročné zaužívané vzťahy.

Verme, že nadchádzajúce komunálne voľby nebudú znamenať návrat k akémusi miestnemu „zvykovému právu“, podľa ktorého určité funkcie akoby prirodzene patrili vybraným rodinám.

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Nejde o spochybňovanie schopností konkrétnych ľudí. Ide o princíp.

Verejná funkcia nie je rodinným dedičstvom a obec nie je súkromným majetkom jej predstaviteľov.

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Blížia sa komunálne voľby. Pri rozhodovaní, komu zveríme správu našich obcí, by sme nemali hodnotiť iba predvolebné sľuby, ale aj morálnu integritu kandidátov a ich schopnosť oddeliť osobné záujmy od verejných.

Pretože žiadny zákon nedokáže nahradiť charakter človeka.

A na záver jedna otázka na zamyslenie:

Naozaj nám stačí, keď naši volení predstavitelia robia iba to, čo im zákon dovolí? Nemali by sme od nich požadovať aj slušnosť, morálku, transparentnosť a spravodlivosť?

Lebo nie všetko, čo je legálne, je aj morálne. A nie všetko, čo zákon dovolí, musí slušný človek využiť.

Legálne rodinkárstvo v samospráve. Keď zákon dovolí, ale morálka by mala protestovať.

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Je všetko, čo zákon nezakazuje, automaticky aj správne?

Na Slovensku máme zvláštny fenomén, ktorý môžeme nazvať legálnym rodinkárstvom. V našich obciach sa neraz stretávame so situáciami, keď významné verejné funkcie zastávajú rodinní príslušníci či blízki príbuzní.

Predstavme si obec, kde je jeden člen rodiny starostom a druhý napríklad riaditeľom školy. Samotné rodinné prepojenie nemusí byť nezákonné. Problém však nastáva, keď jeden z nich môže rozhodovať o pracovných podmienkach, hodnotení či odmeňovaní druhého.

Starosta má ako predstaviteľ zriaďovateľa školy významné právomoci aj pri odmeňovaní jej riaditeľa. V medziach zákonných a rozpočtových pravidiel môže rozhodovať o odmenách aj bez osobitného súhlasu obecného zastupiteľstva.

A tu sa dostávame k podstate problému.

To, čo je v súlade so zákonom, nemusí byť vždy v súlade s etikou, morálkou a princípmi spravodlivosti.

Verejné peniaze nie sú rodinné peniaze. Sú to prostriedky nás všetkých, občanov. A každý, kto s nimi nakladá, by mal nielen dodržiavať zákon, ale aj predchádzať pochybnostiam o zvýhodňovaní svojich blízkych.

Rodinkárstvo však spôsobuje aj škody, ktoré sa nedajú vyčísliť v eurách.

Narušuje dôveru občanov v samosprávu. Vytvára pocit, že dôležitejšie ako schopnosti a pracovné výsledky sú rodinné väzby a osobné známosti. Schopní ľudia strácajú motiváciu, zamestnanci sa obávajú otvorene hovoriť a občania radšej mlčia, aby sa nedostali do konfliktu s miestnou mocou.

Obec sa tak postupne môže zmeniť z verejnej samosprávy na akýsi rodinný podnik.

Aj Horná Streda má skúsenosť s pomermi, ktoré boli v minulosti vnímané ako rodinkárstvo. V uplynulom volebnom období prišla zmena, ktorá vytvorila príležitosť prekonať dlhoročné zaužívané vzťahy.

Verme, že nadchádzajúce komunálne voľby nebudú znamenať návrat k akémusi miestnemu „zvykovému právu“, podľa ktorého určité funkcie akoby prirodzene patrili vybraným rodinám.

Nejde o spochybňovanie schopností konkrétnych ľudí. Ide o princíp.

Verejná funkcia nie je rodinným dedičstvom a obec nie je súkromným majetkom jej predstaviteľov.

Blížia sa komunálne voľby. Pri rozhodovaní, komu zveríme správu našich obcí, by sme nemali hodnotiť iba predvolebné sľuby, ale aj morálnu integritu kandidátov a ich schopnosť oddeliť osobné záujmy od verejných.

Pretože žiadny zákon nedokáže nahradiť charakter človeka.

A na záver jedna otázka na zamyslenie:

Naozaj nám stačí, keď naši volení predstavitelia robia iba to, čo im zákon dovolí? Nemali by sme od nich požadovať aj slušnosť, morálku, transparentnosť a spravodlivosť?

Lebo nie všetko, čo je legálne, je aj morálne. A nie všetko, čo zákon dovolí, musí slušný človek využiť.

Vladimír Špánik

Vladimír Špánik
Bloger 
  • Počet článkov:  2
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  • Páči sa:  3x

Aktivista, predseda Správnej rady Združenia občanov miest a obcí Slovenska, zakladajúci člen, Venujem sa problematike samosprávy a práci s rómskou mládežou. Bol som blogerom na SME a rád by som sa k tomu vrátil. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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