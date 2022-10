Prečo študovať práve v Kanade ?

Kanada ponúka špičkovú úroveň vyučovania v angličtine a francúzštine v krásnom prostredí. Kanadské akademické diplomy sú uznávané a rešpektované na celom svete. Každý rok využije možnosť študovať v Kanade viac ako 250.000 zahraničných študentov. Študenti môžu v Kanade získať aj cenné pracovné skúsenosti v rámci pracovného povolenia k štúdiu - viď www.Kanada.sk. Školné pre zahraničných študentov, ako aj životné náklady v Kanade, patria medzi najnižšie v rámci porovnateľných krajín. Základné a stredné školu ponúkajú zahraničným študentom špeciálne programy s vyučovaním angličtiny a francúzštiny a mnohé z nich ponúkajú aj pobyt v kanadskej rodine. Štúdium v Kanade prináša jedinečnú kultúrnu skúsenosť v krásnom a bezpečnom prostredí.



Práca pre zahraničných študentov v Kanade

- Bez pracovného povolenia tzv. Work Permit môžu zahraniční študenti pracovať len v rámci školského areálu, tzv. work on-campus.

- Medzinárodní študenti denného štúdia viacerých verejných a súkromných univerzít (zoznam škôl nájdete Kanada.sk), ktorých študijný program je dlhší ako 6 mesiacov, môžu na študentské povolenie (bez povinnosti žiadať o pracovné povolenie) pracovať mimo areál školy (tzv. off-campus work). A to 20 hodín týždenne počas školského roka a neobmedzene počas letných a zimných prázdnin.

- Existuje aj ďalší program pre študentov, ktorí majú pracovnú stáž ako súčasť štúdia v Kanade. Títo študenti žiadajú a dostávajú pracovné povolenie spolu so žiadosťou s študentské povolenie.

- Zahraniční študenti po úspešnom ukončení štúdia, ktoré trvalo minimálne 8 mesiacov a získaní diplomu, majú možnosť získať pracovné povolenie (tzv. PGWP - Post-graduation work permit). Dĺžka tohto pracovného povolenia rovnaká ako bola dĺžka štúdia, maximálne však 3 roky. Túto možnosť ponúkajú len vybrané školy a univerzity.



Jazykové školy v Kanade

Vďaka tradícii dvojjazyčnosti vyvinuli kanadské školy jeden z najvyhľadávanejších jazykových programov angličtiny a francúzštiny na svete. Jazykové kurzy ponúkajú okrem súkromných a neziskových jazykových škôl aj univerzity a colleges (druh pomaturitných vzdelávacích inštitúcií v Kanade, ktorý je hojne rozšírený a vyhľadávaný). Všetky tieto inštitúcie prijímajú študentov v priebehu celého roka a na rôznu dĺžku štúdia. Ak sa rozhodnete študovať jazyky v Kanade, vopred si vyberte kanadskú provinciu a mesto, kde by ste chceli kurzy absolvovať. V širokej ponuke jazykových škôl v Kanade Vám pomôžu zorientovať sa stránky Languages Canada - združenia kanadských jazykových škôl akreditovaných v rámci medzinárodne uznávaného systému kontroly kvality www.languagescanada.ca.



Štúdium na univerzite v Kanade

Úroveň kanadských univerzít je považovaná k jednu najlepších na svete. Napríklad objem výskumu a vývoja je tu takmer dvojnásobný oproti akejkoľvek inej krajine skupiny G8 a študenti sa často už počas bakalárskych štúdií zúčastňujú na výskumných projektoch. Aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť, ktorý konkrétny študijný program na kanadských univerzitách zvoliť, výborným zdrojom informácií o štúdiách na kanadských univerzitách je vládny portál www.educanada.ca, kde pomocou niekoľkých interaktívnych krokov môžete nájsť školu a odbor zodpovedajúci Vašim požiadavkám. S prijímacou kanceláriou vybranej kanadskej univerzity začnite komunikovať v časovom predstihu minimálne 1 rok pred plánovaným začiatkom štúdia.



Dištančné štúdium v Kanade

Vďaka historickej a geografickej špecifickosti Kanady, patrí kanadské internetové a dištančné štúdium k svetovej špičke. Väčšina kanadských univerzít ponúka niektoré zo svojich kurzov diaľkovou formou. Pod označením Kanadská virtuálna univerzita sa skrýva združenie verejných kanadských vysokých škôl, špecializujúcich sa na dištančné štúdium, ktoré ponúka viac ako 2 000 online kurzov. V súčasnosti ich využíva viac ako 100-tisíc študentov. Zahraniční študenti môžu napríklad dokončiť jeden alebo dva online kurzy ako prípravu na štúdium v Kanade alebo dištančnou formou získať riadny uznávaný titul, diplom alebo certifikát bez toho, aby museli opustiť domov. Bližšie základné informácie o dištančnom štúdii v Kanade nájdete na www.canadianvirtualservices.com .



Uznávanie zahraničných diplomov v Kanade

Každá kanadská škola stanovuje svoje vlastné podmienky prijatia na štúdium. Pre informáciu, či vaše doterajšie vzdelanie spĺňa požiadavky predpísané kanadskou školou, musíte kontaktovať prijímaciu kanceláriu vybranej školy. Všeobecné informácie o uznávaní zahraničných diplomov v Kanade nájdete na stránkach Kanadského informačného centra pre medzinárodné diplomy. Tu nájdete aj oficiálny zoznam registrovaných kanadských škôl, ktoré sú oprávnené vydávať akademické tituly, diplomy a certifikáty - www.cicic.ca.



V prípade ďalších otázok a nejasností, obráťte sa na hlavný portál www.Kanada.sk.