Aké dobrodružstvá môžete zažiť s rozprávkovou knihou

Nie kedysi dávno, ale teraz kdesi vo svete sa nachádza krajina, kde všetko funguje inak, ako u nás. V tej krajine sa vyskytuje mestečko Čokoládkovo, ktoré bolo tiež iné, ako mestá, ktoré by sme mohli poznať. Každého, kto ho navštívil upútala malá čokoládovňa na okraji mesta. Totiž to ona bola súčasťou domčeka, v ktorom bývali Čokoládka a Kakaovník.

Čokoládka a Kakaovník stáli v ich kúzelnej predajni, v ktorej predávali rôzne čokoládové bonbóny, ktoré tiež boli zvláštne. Ako tam stáli, rozprávali sa medzi sebou, ako sú obaja unavení. Kakaovník riekol: „Od rána sme zbierali čokoládové tobolky, aby sme mali dosť zásob na výrobu ďalších dobrôt." Kým Čokoládka pripravovala rôzne druhy kakaových pochúťok, jej kamarát sa pobral do záhrady, aby sa postaral o kakaovníky, po ktorých zdedil svoje neobvyklé meno. Súčasne ho sprevádzali kamaráti: sloník Bonbón a papagáj Uhlík. Veľakrát k nim chodievali pomáhať dvojčatá Natálka a Matej.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Niečo sa stalo s Kakaovníkmi!“ vykríkla Čokoládka a vyľakala sa, že im vyschli kakaové rastliny a celá odroda bola zrazu fuč. V čokoládovni nemali ani zrnko čokolády a police boli prázdne. Našťastie bol to iba sen. Pre Čokoládku a Kakaovníka by to bolo to najhoršie, čo by sa mohlo stať. Ktohovie čo by na to povedali deti, hlavne dvojčatá, lebo tiež majú radi čokoládu ako ostatné deti.

V meste ožívala fantázia a diali sa v ňom rôzne kúzla. Dozviete sa ako Čokoládka a Kakaovník s pomocou detí rozveselili zvieratká v Zoo, čím obdarovali deti svoje mamičky na ich sviatok, čo vymysleli hlavní hrdinovia na Mikuláša, na Vianoce, ba dokonca v nemocnici.

Čokoládka a Kakaovník zažili s deťmi príbehy, ktoré môžete zažiť aj u vás doma, v bežnom živote, hlavne s deťmi, ktoré si neradi umývajú zúbky.

Stretli ste Mikuláša, ktorý má veľmi rád mlieču čokoládu, ale nerád si umýva svoje zuby? Ak nie, kniha vám jedného predstaví, naviac sa dozviete: prečo si ich treba umývať.

Nočné mory majú nielen deti, ale aj dospelí. V jednom príbehu ju mal Matej. Ako ju vyriešila pani učiteľka Zlatá? To sa dozviete na hodine Matematiky. Čo myslíte, prečo zvieratká nemôžu papať sladkosti? To vám prezradia deti Natálka a Matej v Zoo.

V závere sa hlavní hrdinovia dotkli témy životného prostredia.

Akú rozprávkovú knižku majú obľúbenú vaše deti?