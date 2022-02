O Leninovi a Svinici

Tatry navštívili viacerí, vtedy vplyvní ľudia

Áno, je to tak. Tatry mali v záujme (alebo možno ani nie, kto vie) aj ľudia, ktorí boli významní v spoločenskom rebríčku, alebo boli významní pre svetovú politiku. Mám na mysli najmä jednu konkrétnu dvojicu - Stalina a Lenina. Krútite teraz očami? Nemusíte. Obaja toto pohorie skutočne navštívili. S druhým spomenutým sa spája aj jedna zaujímavá historka.

Svinica

Je pravdou, že tento príbeh sa odohral nie na slovenskej strane Vysokých Tatier, ale na tej poľskej. To mu však na jeho pútavosti a významnosti nič neuberá. Poďme sa teda na to pozrieť. Existuje vrch, ktorého názov môže byť opäť jemne odstrašujúci, a síce, je ním Svinica. Má vyše 2300 metrov nad morom, patrí teda k takým priemerným dvojtisícovkám. Kedysi jestvovala predstava, že vrcholec Svinice je nedostupný, a že sa naň dostanú len tí najskúsenejší a najlepší lezci. Dovtedy to tak aj reálne bolo, nebol totižto vybudovaný žiadny chodník. To sa zmenilo už v roku 1885 - vtedy tu značkovaný chodník vybudovala poľská organizácia Tovarišstvo tatranské (táto organizácia sa venovala rozvoju cestovného ruchu, výstavbe turistickej infraštruktúry, niečo podobné ako Uhorský karpatský spolok).O štyri roky neskôr bol na Svinicu vybudovaní aj ďalší chodník, tento raz však viedol z inej strany, viedol cez sedlo Zawrat.

Lenin volá!

Bol rok 1914 a profesor Florian Wiliński sa rozhodol, že si so svojimi žiakmi vyjde na sedlo Zawrat. Chodníkom, ktorý je vyššie spomenutý ako druhý vybudovaný. Sprevádzal ich horský vodca (bol synom horského vodcu, neskôr sa stal horským záchranárom) Stanislaw Gasienica - Byrcyn. Ich naplánovaný výstup prekazilo nie úplne prajné počasie, preto sa, iste správne, rozhodli pre návrat. No čo o chvíľu nezažili. Počuli beznádejné volanie o pomoc a tak sa Gasienica-Byrcyn, ako povolaný, budúci záchranár, rozhodol, že sa za týmto volaním vyberie. Nešťastníkov skutočne našiel, boli dvaja. A boli v dosť hlbokej snehovej trhline, dostal ich odtiaľ pomocou lana. Prvým z nich bol advokát, pochádzajúci z Nového Targu, Roman Malinowski. A druhým? Áno. Fakt. Lenin. Skutočne bol druhým z nich Vladimir Iľjič Lenin. V tej dobe sa ešte nachádzal v Bialom Dunajci, ako emigrant. Už môžeme len tipovať, aké by boli dejiny, keby nepriaznivé počasie horského vodcu a pána profesora odradili a na túru by sa nevydali.