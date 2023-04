Netradičné kávové nápoje: Espresso macchiato

Volám sa Niko Staš, mám 15 rokov. Mojimi hlavnými záujmami sú najmä matematika a vedy s ňou spojené, no nado všetko milujem turistiku, prírodu, hory a Tatry. Chodím do nich už takmer 7 rokov - aktívne a vo voľnom čase sa nimi zaoberám - či už čítaním si o ich histórii, alebo aj ich aktívnym spoznávaním v teréne. V poslednom roku sa u mňa "prejavila" nová záľuba - v káve a v čínskom čaji. Páči sa mi ich kultúra, rozmanitosť a oceňujem najmä ich chuť. V tejto oblasti by som rád propagoval zmýšľanie "tretej kávovej vlny" a tiež budem šíriť osvetu o (nadmernom) požívaní kofeínu. V roku 2021 som vyhral celoslovenskú matematickú súťaž Pytagoriáda, som členom Školského parlamentu a napísal som knihu o horách a turistike Hory a my. V roku 2022 som bol ocenený ŽSK za mimoriadne štúdijné výsledky. Najdôležitejšími hodnotami, ktoré význavam sú rodina, sloboda, príroda, hobby, pravda a šťastie. Snažím sa zmýšľať optimisticky a verím, že spoločným úsilím dokážu ľudia urobiť veľa dobra. Zoznam autorových rubrík: Nezaradená