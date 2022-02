Ako voda ničí plesá

Je to tak. Plesá zanikajú

V predchádzajúcich článkoch som začal písať o problematike plies. Ak ste ich čítali tak nejak ste mohli vytušiť, pretože som to načrtol - že plesá, bohužiaľ, zanikajú. Tak funguje príroda a nič sa nedá robiť. Spomaliť tieto deje nevieme, môžeme však robiť všetko preto, aby sme ich aspoň nezrýchľovali. Poďme sa pozrieť na 8 základných spôsobov, ako plesá zanikajú. V tomto blogu vám predstavím prvé dva z nich.

Zanikanie sutinovými prúdmi

Použijem tú vetu ešte raz, no predsa to musím použiť: ak ste čítali moje predchádzajúce blogy, mohli ste nadobudnúť dojem, že okolo plies je celá veda. A ja vám teraz len poviem, že váš dojem je veľmi správny. Je to celý ekosystém. Rovnako to je aj s prvým spôsobom zanikania, ktorý je závislý od hydrologickej situácie. Teda od toho, ako veľa, či ako intenzívne prší. V tomto prípade platí, že čím viac prší, tým plesá zanikajú rýchlejšie. Ono to nie je taký rýchly proces, to zas nie. Ale je významný pri ich zániku. Kto by to bol ináč povedal, že voda (dažďová) bude mať za následok zanikanie plies... To sú paradoxy! Opäť som trochu odbočil od toho, čo som chcel povedať. Čiže ešte raz: najprv je dážď. Ten dá do pohybu skaly na dráhach, ktoré spravidla vedú práve do plies a problém je hotový. Skaliská končia práve v jazerných panvách a redukujú tak ich plochu i objem.

Zanášanie jemnými frakciami

Trochu odstrašujúci názov, však? Nejde však vskutku o nič hrozné. Pri dažďoch sa okrem toho, že sa dajú do pohybu skaly, deje aj niečo iné. Tieto skaly sa brúsia. Vytvára sa tak jemný sediment a ten sa ukladá pri plesách v podobe typických náplavových plošiniek, isto ste ich už videli. Teraz si hovoríte: to má byť problém? Presne. Ja odpoviem: nie, toto nie je ten problém. Problém to však spôsobuje. Predstavte si, že potok, ktorý tečie, má istú energiu. Keď však prechádza náplavovými plošinkami, dosť spomalí a ďalšie jemné frakcie, ktoré so sebou nesie, strácajú energiu. Stratia jej toľko, že sa nedostanú ani k odtoku plesa a jednoducho padnú na dno. Je to pomalý proces, no tiež nie nezanedbateľný.

V ďalšom blogu vám ukážem ďalšie spôsoby zániku plies, tentokrát však nebudú spojené s hydrologickou situáciou.