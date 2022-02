Moréna a kar - nerozlučne späté s plesami

A tu to celé začalo

V minulom článku som vám načrtol čo - to do úvodu tatranských plies. Už teda vieme, že dnešné plesá sa zrodili po roztopení ľadovcov z posledného zaľadnenia. No ako presne? Čo sa vlastne stalo? Roztopil sa ľad a vznikli plesá, nič viac? Skutočne je to zložitejšie, no nič hrozné, pokúsim sa vysvetliť to ľudskou rečou. Predtým, ako začnem, vám ale musím povedať jednu dôležitú informáciu. Poznáme dva základné typy vzniku plies. Prvým z nich je pôvod karový a tým druhým morénový.

Karový pôvod

Takže poďme pekne poporiadku. Ľadovec sa začal roztápať. Roztápať sa samozrejme začal na mieste, kde bol najviac vystavený Slnku. Takými časťami ľadovca boli prevažne práve tie nižšie položené, a to z jednoduchého dôvodu. Neboli totiž do takej miery chránené okolitými horninami a inými prekážkami, ktoré by v tom bránili. Z toho vyplýva, že vyššie položené časti ľadovca vytrvali dlhší čas a mali teda viac možností na formovanie skalísk. No a práve tu, na týchto miestach vznikali jamy, ktoré ľad vytláčal svojou váhou. My tieto miesta nazývame karmi. Kary sú mimochodom ideálnym miestom pre zadržanie vody, a takmer všetky z nich to aj využili. To znamená, že plesá, ktoré vznikli na miestach vyhĺbených ľadovcom, nazývame a klasifikujeme ako karové plesá. Z tohto celého sa tiež dá vydedukovať, že práve karové plesá sú tie mladšie a zväčša (vlastne takmer vždy) sú aj vyššie položené.

Morénový pôvod

Ľadovec hĺbil a hĺbil. Vŕtal a vŕtal. Materiál, ktorý vyhĺbil tlačil pred sebou, a ako postupoval, aj materiál sa posúval nižšie. Až sa časť, alebo aj celý ľadovec roztopil, tento nahromadený materiál zastal tiež a usadil sa. Vytvoril tak prirodzenú, takmer nepriepustnú hrádzu, ktorá sa neskôr naplnila vodou. Tieto plesá sú teda morénové a bývajú položené nižšie, ich ďalšou charakteristikou tiež je, že sú staršie (ľadovec sa síce topil najskôr vo frontálnych častiach, no zároveň postupoval dolinou).

Príklady

No a ak by vás zaujímali nejaké konkrétne príklady, tak nech sa páči. Medzi typické morénové plesá patrí napríklad Veľké Biele pleso, Furkotské plesá, Rakytovské plieska, ale napríklad aj Jamské či Štrbské pleso. No a čo karové? Tak také je napríklad 5 Spišských plies, Modré pleso, ale aj obidve Wahlenbergove plesá. Veľa plies vzniklo kombináciou obidvoch týchto procesov, aj také Popradské pleso vzniklo kombináciou. A ešte tu máme jeden fenomén, aj keď zriedkavý. Zadné Tiché pleso vzniklo zvalením jaskynnej steny, ale to už je iný geologický proces.

V ďalších blogoch nazrieme na osud plies, čo ich ešte čaká, čo ešte na ich ceste len stojí.