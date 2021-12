Čo sa blondínka naučila o vysávačoch a vysávaní

Keďže som mala vysávaciu traumu z detstva, v dospelosti som vymyslela synom rozprávku o zúrivom vysávači a snažila som sa tejto činnosti vyhýbať tak, ako sa len dalo.

Už ako malej mi liezol na nervy ten otravný zvuk, či pach, ktorý sa šíril z vysávača, ak som zabudla vyprázdniť vrecko naplnené špinou. Kábel sa mi vždy niekde zasekol, ťažkým vysávačom sa mi niekoľkokrát podarilo odlúpiť z nábytku. Asi od zlosti, že to musím robiť počas doobedňajšieho TV vysielania pre deti.

Keď som už rozhodovala o svojom byte, zbavila som sa všetkých kobercov a iných nepotrebných tkanín a to ani nie som alergik. (trikrát klop, klop, klop) Nahovárala som si, že vysávaním aj tak iba vírim prach a že ak utriem podlahy na mokro, je to určite efektívnejšie. Oháňala som sa samozrejme múdrymi článkami.

A potom to prišlo.

He´s maniac, alebo ako sa to spieva v známom song :)

Zistila som, že môj manžel je doslova vysávací maniak. Nielenže vysáva naozaj takmer každý deň (do toho spadá aj údržba auta), ale ešte má aj pasiu na rôzne typy vysávačov.

Nevadilo mi to, veď každý má nejakú úchylku a aspoň za mňa robil to, čo z celej duše neznášam. Až kým nemusel na dlhšie odcestovať a ja som ostala doma sama so všetkými jeho láskami.

Rady nielen pre blondínky.

Najskôr som sa s nimi musela zoznámiť. Zistila som, že máme doma tri typy vysávačov. Ako správna chamtivá manželka som ako prvé siahla po tom najväčšom. Nebolo to vôbec také jednoduché, ako sa zdalo, mal príšerne veľa doplnkov a gombíkov-hanba, nehanba, zatelefonovala som manželovi, ale až prax ma naučila viac.

Maxi – priemyselný vysávač

Ako ženu s estetickým cítením ma zo začiatku vôbec nenadchol. Samozrejme, že tento druh nebol vyvinutý kvôli môjmu estetickému cíteniu. Je to stroj pre všetkých domácich kutilov a nevyhnutný pre garáž, či vašu domácu dielňu. Má mimoriadne silný výkon, veľký zásobník a zvládne zožrať aj ťažké, zhrdzavené rozsypané matice. Ak sa vám podarí rozliať väčšie množstvo vody, (môj prípad) dokáže ju okamžite nasať.

Obsahuje široké spektrum príslušenstva, jeden z tých početných gombíkov slúži na samočistenie filtra, tým pádom zaručuje jeho dlhšiu životnosť. Dokonca páni naň môžu napojiť rôzne ručné elektrické náradie a zároveň s ním vysávať odpad, ktorý vznikne pri jeho použití. To som ja samozrejme neskúšala, iba som pri tom raz pozorovala manžela :)

Midi – domáci vysávač nasucho i namokro

Toto je klasik, ktorým nič nepokazíte. Má odnímateľné vrecko a môžete ním vysávať namokro, či nasucho alebo pretepovať matrace či iný čalúnený nábytok. Teleskopické nástavce s rôznymi koncovkami vám umožnia dostať sa všade. Povysávate s nimi koberce s nízkym či s vysokým vlasom a taktiež hladké povrchy. Tento typ vysávača by som odporučila vytiahnuť na sezónne, dôkladnejšie upratovanie-skrátka, keď máte chuť a čas pohrať sa viac s vašou domácnosťou.

Mini – akumulátorový vysávač

Tak toto je tá topka, vďaka ktorej som si zamilovala vysávanie. Tyčový vysávač, z ktorého stlačením jednoduchého gombíka urobíte aj ručný. Nemá žiadny kábel, o ktorý by ste zakopávali a ktorý sa vám zasekne pod nohami postele. Má priehľadnú a ľahko odnímateľnú nádobu na smeti, vďaka ktorej vidíte, že ho treba vyprázdniť. Opäť jednoduchým stlačením gombíka a nádobu môžete umyť pod tečúcou vodou.

Neuveriteľne sadne do ženskej ruky a je ľahučký ako pierko. Zospodu je podsvietený, takže uvidíte aj najzákernejšie schovanú špinu. Ak váš domáci miláčik pĺzne alebo vaša vnučka rozmrví celý koláčik, dvoma rýchlymi pohybmi sa nečistôt zbavíte. Je to naozaj mimoriadne kreatívny pomocník určený na každodenné použitie. Na jedno nabitie vydrží asi hodinu, čo vám ale pri udržiavanej domácnosti postačuje.

A čo ma ešte dostalo? Mám strach z pavúkov a tento typ vysávača je pre mňa najhumánnejším spôsobom ako sa ich zbaviť. Aj keď sa ich štítim, nezabíjam ich. Miernejší sací výkon ich tiež nezabije a ja ich potom jednoducho z nádoby pustím na slobodu.

PS: Možno si poviete, že pre vás je topka bezpracný robotický vysávač. Áno, aj ja som skúšala prehovoriť manžela. Ale bolo to asi tak, ako by ste automobilového pretekára nahovárali na automatickú prevodovku. Tiež by stratil pasiu z jazdy.