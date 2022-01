Myslíte, že periete ľahko a eko? Tak schválne...

Kupovala som v bežnom obchode potreby do domácnosti, vidím horšie do diaľky a omylom som si hodila do košíka balíček v recyklovateľnom papieri. Doma vybaľujem nákup a ako pozerám, tak pozerám, po filtroch na kávu ani stopy. Kúpila som totiž pracie pásiky Cleanly Eco a ukázalo sa, že to bol jeden z najlepších omylov v mojom živote. Priznávam sa, vždy som si myslela, že pranie je spojené s obrovskými plastovými fľašami a zaberá v polici asi tak meter kubický.

Otváram malú škatuľku

Mám taký zvyk, že najskôr všetko ovoniam. Fajn. To by šlo. Prvou skúškou pracie pásiky prešli. Vôňa príjemná a svieža, akoby ste si práve umyli ruky ručne vyrábaným mydlom. Žeby tento malý kúsok papiera dokázal oprať bielizeň po mojich chlapoch? Nevyskúšam - neviem. Pustila som práčku na 30° a napchala ju doplna. Nech sa výrobca trochu zapotí, keď sľubuje.

Počkala som si na výsledok

A ten ma ohromil, veď ako som povedala, svet sa síce snažím chrániť, ale periem podobne ako koncom minulého storočia. Teda veľmi starostlivo a veľmi „objemne“.

Napriek počiatočnej skepse objavujem benefity pásikov. Potešili hádam všetky moje zmysly, okrem chuti. Pozitív som našla možno viac ako výrobca.

1. Malá nenápadná škatuľka sa mi v obchode zmestila nielen do kabelky, ale doma mi zabrala iba kúsok miesta v bežnej kúpeľňovej zásuvke. Ušetrila som veľa miesta na skladovanie, čo je v menších kúpeľniach obrovskou výhodou.

2. Obal je recyklovateľný, tým pádom vám, vášmu okoliu ani životnému prostrediu nevzniká žiaden plastový odpad.

3. Pásiky sú mimoriadne rýchlo rozpustné aj pri 30°, čiže ušetríte aj veľa elektrickej energie.

4. Vďaka zloženiu neohrozujú a neškodia vode, ani životu v nej.

5. Sú hypoalergénne, vhodné aj pre tých najzraniteľnejších, čiže detičky, a samozrejme aj pre všetky vekové kategórie s problematickou pokožkou.

6. Z malého balíčka dokážete oprať až 32 doplna naplnených pračiek. V návode bola odporúčaná päťkilová náplň do práčky, ja som mala ešte viac. Ak by ste prali polovičnú dávku, stačilo by odtrhnúť polovicu z pásika. Výrobca udáva, že pri silnom znečistení sa môžu použiť pásiky dva, to však v mojom prípade nebolo potrebné ani raz.

7. Nemusíte rozlišovať pásiky na bielu, či farebnú bielizeň ako pri bežných pracích práškoch, pretože sú univerzálne na farby, aj na materiály.

8. Na tmavom oblečení nenechávajú škvrny, ako v niektorých prípadoch pri tuhých práškoch. Nemusíte teda púšťať pračku opätovne, aby ste bielizeň prepláchali.

9. Pri gélových kapsulách sa vám zanášajú odpadové hadice a filtre, pri pásikoch vám to absolútne nehrozí.

10. Sú vhodné na všetky typy práčok aj na ručné pranie, určite vám nevyštípu pokožku na rukách.

11. Šetria čas, pretože nie je možné, aby sa vám rozsypali po zemi, ako prášky, ktoré dávkujete.

12. Sú neskutočne láskavé k vášmu rodinnému rozpočtu.

13. Používaním pásikov dáte najavo, že vám nie je ľahostajné životné prostredie, zaslúžite sa o čistejší vzduch, či vodu.

Od môjho prvého omylu už prešlo zopár týždňov, takže občas urobím prieskum o dostupnosti eco pásikov. A zrazu, keď som získala tento nový pohľad na svet, vidím pracie pásiky stále viacej.

A viete, čo? Teší ma to. Začínam sa cítiť ako Cleanly Eco gazdiná, taká trochu hipsterská.