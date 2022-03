Absurdita sveta dnešných dní.

Postreh číslo 1

Génius Putin, to čo robí je geniálne. Takto nejako sa hneď po 24.2. 2022 vyjadril americký exprezident Donald Tramp v rozhovore pre nejaké americké médium o ruskej invázii na Ukrajinu. To naozaj moc neprekvapuje. Od človeka, ktorý sa doktorov a vedcov opýtal, ešte ako prezident USA na možnosť injekciou aplikovať SAVO do žily, ako prostriedok proti Covidu. Lebo pri dezinfikovaní povrchov n nemocniciach to funguje. V niektorých aspektov svojej osobnosti mi Donald Tramp pripomína nášho exprezidenta Ivana Gašparoviča. Ale poďme späť k tomuto Trampovmu výroku a analyzujme ho. Nie preto, že by jeho autor chcel niečo povedať, ale preto, že povedal. Putin a jeho Rusko odštartovalo niečo, čo zmení dynamiku spoločností všade na svete. Neviem, či toto práve chcel, ale stalo sa. Odštartoval proces zbrojenia a v podstate ukončil globalizáciu v takej forme, ako sme si ju pamätali. Poukázal na to Youval Noah Harari v rozhovore pre TED o vojne na Ukrajine. Každý začne zbrojiť. On dokonca použil až poetické prirovnanie k seizmickým vlnám, ktoré tento konflikt vo svete spôsobí. Tak zvaný vojensko-priemyselný komplex, ktorý slávne spomenul pri svojom rozlúčkovom prejave vo funkcii americký exprezident Dwight D. Eisenhower, pôjde naozaj naplno a kapitál sa rozprúdi a presunie inam. Podstatná je pozornosť verejnej mienky. Tá je teraz zameraná na bezpečnosť. Objednávky na najnovšie bojové lietadlá F-35 schopné niesť atómové zbrane sa len tak hrnú, dokonca znížili ich cenu. Dobrú reklamu majú aj Turecké drony Bayraktar a protitankové strely, či protiletecké systémy. Na názor, že každý by si želal mier a de eskaláciu aktuálneho Rusko-Ukrajinského konfliktu hneď zabudnite. Ak sa na ten výrok Trumpa pozrieme v tomto svetle, možno to bolo aj také to „freudovské“ prerieknutie.

„Je třeba zabít Sekala“. Pozorný čitateľ, ktorí sa zaujíma aj o niečo iné, ako progresívno-konzervatívne žabomyšie kultúrne vojny si asi v súvislosti s Poľskom, naším severným susedom a jednoznačne najdôležitejšou krajnou strednej Európy všimol, že tento štát je na vzostupe. Ekonomickom, vojenskom, ale aj kultúrnom. Zaklínač na Netflixe určite prinútil nejedného diváka na Novom Zélande „vygúgliť“ si odkiaľ ten Andrej Sapkowski pochádza. V dnešnej situácii, kaď sa stretávajú politici v Bruseli a jednajú spolu o Rusku a Ukrajine som si ale spomenul na scénu z iného filmu. Tým filmom je koprodukčný „eastern“ od režiséra Michálka „Je treba zabiť Sekala“. Starí hospodári sa stretávajú vo vínnej pivnici okolo veľkého stola a riešia, ako sa zbaviť brutálneho Sekala, ktorý ich okráda o grunty. Vydiera donáša gestapu a jednoducho si ide bezškrupulózne za svojím cieľom. Hotový Putin. Tvorcovia tohoto filmu z konca 90-tych rokov do hlavných postáv obsadili poľských hercov Boguslawa Lindu v roli Sekala a hlavne Olafa Lubaszenka v roli kováča Juru Barana, ktorého vydieraní hospodári chcú najať na vraždu Sekala. Kto tento film pozná asi vie čo mám na mysli, keď poviem, že Poľsko by pre svoje vlastné dobro malo dávať pozor, aby sa neocitlo v pozícii Juru Barana, ktorý ťahá horúce gaštany z ohňa za niekoho iného.

A to je všetko, na čo som ťa milý čitateľ chcel dnes upozorniť.