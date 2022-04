Maďarské voľby a prešľapy Richarda Sulíka

Žiadne jedlo sa neje tak horúce, ako keď sa uvarí. Bojovní ľavicoví liberáli už pomaly sankcionujú Maďarsko za to, že sa jeho obyvatelia s takmer 70% účasťou vo voľbách jednoznačne vyjadrili, že Viktor Orbán je pre nich lepšia voľba, ako opozičný blok a to je (sakra) silný mandát. Mnohí komentátori hádžu vinu na lídra opozičného „zlepenca“ Péter Marki Zaya. Že vraj sa dopustil chýb v komunikácii, prešľapov a prerieknutí, ale mne sa z Bratislavy skôr zdá, že je to, ako keby sme dnes vyčítali na Slovensku Eduardovi Hegerovi, že preferencie OĽaNO nerastú, že je málo priebojný, nevýrazný, pričom hlavným problémom je majiteľ tohto politického zoskupenia, ktorý sa ľudsky sprotivil veľkému percentu voličstva. Pozdravujem Igora Matoviča. V Maďarsku je týmto hlavným problémom opozície majiteľ hlavnej opozičnej strany Ferenca Gyurcsána, ktorý sa preslávil výrokom: „Klamali sme ráno na obed aj večer.“ a neschopnosť uvedomiť si túto skutočnosť ani počas troch kontinuálnych vlád Fideszu je jednoducho neodpustiteľná chyba. A za chyby sa platí. Ale všetko je len do času. Maďarská občianska spoločnosť je celkom určite v zlom stave. Čísla vravia za všetko. Môžeme poukazovať na kampaň, mediálne pokrytie, či volebný systém, ale elementárna vec ako je známy výrok klasika: „Moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne.“ Alebo jednoduché uvedomenie si, že nikto by v rozvinutej spoločnosti nemal vládnuť tak dlho, ako Viktor Orbán je fundament, ktorý evidentne v maďarskej „chromej“ občianskej spoločnosti prítomný nie je v dostatočnej sile. Maďarská spoločnosť je, na jej nešťastie, predmetom historickej masírovacej kampani o svojej veľkosti a slávnych dejinách. To určite tiež zohráva veľkú úlohu. Trianonská zmluva je fakt s ktorým sa Maďarsko nechce a nevie vyrovnať. História ako dobre vieme nie je vedou, ale rozprávaním príbehov. Tak ako Rusi do svojich rozprávok o veľkej vlasteneckej vojne a porážke nacistického Nemecka akosi pozabudli akokoľvek pripomenúť, že logistiku a zásobovanie im zabezpečovali Američania, tak isto Maďari akosi pozabúdajú na skutočnosť, že o slávu, moc a bohatstvo Uhorského kráľovstva sa zaslúžili aj ostatné národy a národnosti žijúce v Panónskej nížine. A za bohatstvo môžu vďačiť predovšetkým nemeckým prisťahovalcom do oblasti Slovenských banských miest. Ale takéto historické prekáračky do moderne uvažujúcej spoločnosti nepatria. Na šťastie na Slovensku už nejestvuje relevantný hlas vo verejnom priestore, ktorý by otváral tieto témy. A to je jedna z vecí na ktorú som, ako pamätník dvoj záprahu Mečiar-Slota v skutočnosti hrdý.

Keď vznikala Slovenská republika a formovala sa slovenská politická spoločnosť, tak pojem vlastenectva a národné uvedomenie bolo niečo, čo v spoločnosti na EU orientovanej Bratislavy zaváňalo ľudáctvom až fašizmom. Treba si to priznať, ale treba si aj priznať, že 20. storočie slovami Pavla Kosatíka je storočím Slovákov. Pred rokom 1918 sme boli neštrukturalizovaná masa prevažne vidieckeho nevzdelaného obyvateľstva horného Uhorska, kdežto dnes sme plnoprávnym členom EU a NATO a dokonca platíme eurom. Kdežto Maďarov k jeho „víťazom“ asi nezaradí žiaden kriticky rozmýšľajúci historik zaoberajúci sa novodobými dejinami Strednej Európy. Už len z toho dôvodu si zaslúžia Maďari našu Stredoeurópsku pomoc a trpezlivosť. Takzvanou maďarskou kartou v našej politike v poslednej dobe „zahrali“ len nominanti SaS na zamini, ale aj to bolo skôr z pozície demokrat smerom k autokratickým praktikám s nákupom pôdy, ako z pozícií na „tankoch do Budapešti“. Mimochodom SaS a Richard Sulík. Aj keď patrí skôr k tomu schopnejšiemu v našej vláde, na tomto pánovi som si všimol, že najväčšou jeho slabinou je nedostatok intelektuálnej pokory. Táto jeho arogancia ho už niekoľko krát zradila. Naposledy tento víkend v diskusnej televíznej relácii. „Ak nebude vyhnutia budeme platiť za plyn v rubľoch“. Veď ak skolabuje náš priemysel nikomu s tým nepomôžeme. Na prvý pohľad to vyzerá logicky. Ale Ficových a Uhríkových „pomalších“ voličov to celkom iste neodláka. Ale chyba lávky, lebo pri hlbšom zamyslení to môže odstrašiť aj niektorých vzdelanejších voličov SaS. Vec sa má totiž tak, že niektoré krajiny majú nerastné bohatstvo, tak ako Rusko a niektoré, tak ako EU a v tomto politickom bloku aj my, majú aké také nerastné bohatstvo, ale predovšetkým rozvinutú ekonomiku a aj tzv. rezervnú menu. Táto rezervná mena, teda aj naša mena je médiom v ktorom si ľudia, ale aj vlády sú ochotní odkladať hodnotu. Nikto si nechce sporiť v tureckej líre všakže. Krok Ruska je pochopiteľný, chcú posilniť svoju menu a oslabiť dve hlavné rezervné meny dolár a euro. Ale uplynulé dni ukázali, že za ropu a asi aj plyn akceptujú meny dvoch mocností, ktoré ich inváziu na Ukrajinu jednoznačne neodsúdili Čínu a Indiu. Ak by si dal Richard Sulík poradiť od „opatrnejších“, odpovedať na otázku, čo budeme robiť, keď Rusko požaduje rubeľ za plyn by mohla znieť asi nejak takto. Euro je naša mena, oslabovať jej pozíciu voči ruskému rubľu, keďže nás Rusi považujú za nepriateľskú krajinu, by bolo trestuhodné a nezlučiteľné s našimi národnými záujmami ani zo záujmami našich spojencov v eurozóne. Ale sme ochotní platiť v indickej rupii alebo ak hlavný emitent, teda Frankfurt nad Mohanom usúdi, že radšej posilní švajčiarsky frank, alebo čínsky yuan nech sa páči. Ja by som vsadil z hľadiska geopolitiky radšej na rupiu. Dnes sa hrá o čas. Kto vydrží dlhšie ekonomicky slabí Rusi, alebo nemecký priemysel. Rišo drž radšej balónik.