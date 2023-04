Už ste sa asi stretli s iniciatívou „Mohli ešte žiť“. Zbieranie podpisov pre iniciovanie vyšetrovania riadenia pandémie Covid-19 na Slovensku. Všimol si to aj Maroš Žilinka a zdá sa mi, že už podal aj nejaký podnet. Neprekvapuje ma to, dokonca si vybavujem, že keď som sa dopočul o obdobnom vyšetrovaní v Taliansku, tak ma napadlo, kedy sa niečo takéto objaví aj u nás. Aj som si vtedy sám pre seba povedal, že náš generálny prokurátor práve zastavil celú „protikorupčnú“ agendu strany OĽaNO a všetko čo bude nasledovať už môžeme smelo zaradiť do kategórie predvolebná kampaň. Nechcem túto iniciatívu nijako zhadzovať, ani spochybňovať. Čísla hovoria jasne. Počty ľudí, ktorí na Covid-19 na Slovensku umreli sú celkom určite značné, hlavne ak to porovnáme s takým Dánskom, alebo Fínskom, teda demograficky podobnými krajinami, ako Slovensko. A možno si aj nejaký „dobrí“ ľudia teraz predstavujú, ako pôjde Igor Matovič a Marek Krajčí do väzenia, ale toto sa celkom určite nestane. Ak sa podrobnejšie pozrieme na obdobný prípad z Talianska, ktorý sa týka tiež manažovania pandémie a mieri na vtedajšieho premiéra Giuseppe Contiho, formálne nezávislého právnika, ktorý bol nominantom Hnutia 5 hviezd, nájdeme isté podobnosti s OĽaNO a Igorom Matovičom. Ale nájdeme aj značné rozdiely. Talianska iniciatíva k vyšetrovaniu cieli na nástup pandémie. Na prvú jesennú vlnu, ktorá zasiahla predovšetkým severné Taliansko a región Lombardie. Bolo to v prvom rade mesto Bergamo, kde vypuklo doslova epicentrum prvej vlny Covidu a miestne obyvateľstvo to „odnieslo“ naozaj tvrdo. Zároveň sa hral v tých dňoch zápas Ligy majstrov na štadióne miestneho klubu Atalanta Bergamo. Ľudia boli vo veľkom počte na štadióne a vírus následne veľmi úspešne pomocou fanúšikov súpera, ktorým bol, ak sa dobre pamätám Atletico Madrid, alebo Valencia preskočil do Španielska. Táto vyšetrovacia iniciatíva sa zaoberá posudzovaním, či vláda Giuseppe Contiho zaviedla dostatočne rýchlo hygienické a bezpečnostné opatrenia. Síce z toho až kričí, že je to iba politická „palica“ v zmysle porekadla, keď chceš psa biť, palicu si nájdeš, je predsa len silnejšia, ako tá Slovenská. Predovšetkým, aby mohla byť úspešne použitá, musela by tejto nešťastnej situácii v Taliansku predchádzať vyhlásenie WHO, že Covid-19 je také a také nebezpečné ochorenie a pokiaľ si dobre spomínam, toto bolo úspešne zdržiavané našimi Čínskymi priateľmi. Inak by sa zápasy vo futbale za účasti divákov nediali všakže. K tomuto došlo až počas jarných prázdnin vo februári, či marci 2020 a futbalové súťaže sa dohrávali na prázdnych štadiónoch. Zvyšok si všetci dobre pamätáme. Podľa mojej laickej mienky môžu byť právnici Guiseppe Contiho a aj on sám v kľude.

Na Slovensku zavádzal protipandemické opatrenia kabinet Petra Pellegriniho a podľa mojej mienky v tom, ako sa vtedy ku Covidu-19 u nás pristupovalo asi nikto moc veľa chýb nenájde. Následne boli voľby vo februári 2020, ktoré mala pod patronátom vtedajšia ministerka Denisa Saková. Tu samozrejme jestvuje priestor pre nejaké „právnické“ rýpanie v podobe umožnenia voliť na diaľku, ale vzhľadom na skutočnosť, že premorenosť našej populácie bola v tom období naozaj nízka, veľkú šancu na úspech v tejto právnej bitke by som žalujúcej strane nedával. Všetka ďalšia zodpovednosť ide už za Igorom a Marekom. Prípadne za hlavným hygienikom. Opatrenia, aj keď boli otravné a mnohým z „dobrých“ občanov liezli na nervy, boli zavedené a keď sa nimi niekto neriadil bolo to na jeho vlastnú zodpovednosť. Z hľadiska obžaloby v zmysle nezvládnutého manažovania pandémie je to veľmi slabá oblasť. Iné je to s iniciatívou hromadného testovania populácie a kovbojskej akcie so Sputnikom V. Obe tieto „akcie“ boli jednoznačne v gescii Igora Matoviča a čiastočne aj jeho vlády. Z hľadiska vyvodenia zodpovednosti sa tu však vydávame na veľmi tenký ľad. Celkom určite sa na hromadnom testovaní niekto nakazil a možno niekto následne aj na Covid-19 zomrel, ale ako chcete dokázať, že ku infikovaniu došlo práve tam a nie následne v obchode, alebo v práci? Iné je to so Sputnikom V. Táto Ruská vakcína, aj keď nebola schválená európskou liekovou agentúrou, mohla byť použitá v čase, keď ešte neboli k dispozícii vakcíny západnej proveniencie v dostatočnom počte. To nám otvára zaujímavé časové okno v ktorom vieme identifikovať podľa štatistík o úmrtiach celkom určite značné počty obetí ochorenia. Pokiaľ si dobre vybavujem vtedajšie mediálne prestrelky, tak som z nich pochopil, že Marek Krajči, ako minister zdravotníctva a vláda Igora Matoviča mohli prevziať na seba zodpovednosť a spustiť očkovanie touto vakcínou, ale zachovali sa alibisticky. Keďže táto vakcína podľa mojej vedomosti nie je schválená do dnes, obaja „bojovníci proti korupcii“ môžu byť v kľude. Tu naozaj de facto leží zodpovednosť za nejaké úmrtia, ale de jura ju nikto nedokáže. Čo sa dialo následne vo zmysle manažovania pandémie zo strany vlády bola podľa mojej mienky štandard a vyvodzovať zodpovednosť na ministroch a hygienikoch z titulu, že značná časť populácie verí tvrdeniam z internetu je smiešne a podľa mojej mienky sa to ani nemá šancu dostať pred nejakého sudcu. Netvrdím, že táto iniciatíva nemá nijaký význam. To by bolo cynické veď naozaj zahynulo veľké množstvo ľudí a ostali po nich príbuzní, ktorých by celkom určite nemuselo byť také obrovské množstvo, keby. Všetci žiaľ vidíme, že asi by ich bolo za každých okolností približne rovnako. Stačí porovnať úmrtia v okolitých krajinách Česko, Maďarsko, Poľsko a výraznú odchýlku od Slovenska asi nenájdeme.

Už počas pandémie som sa zamýšľal nad tým, či by sme Covid-19, ako krajina zvládli lepšie, keby vládol Smer. Je to samozrejme „čo kebyzmus“, ale domnievam sa žiaľ, že Robert Fico na strane Covidu-19 a Robert Fico na strane očkovania je naozaj rozdiel a zrejme mohlo byť o nejakých pár tisíc pozostalých menej. Som si však istý, že Roberta Fica svedomie hrýzť nebude. Niekoho možno napadne, že Smer predsa organizoval všelijaké protesty proti opatreniam a pochody proti očkovaniu, alebo čo to bolo. Zas je viac ako isté, že na týchto akciách došlo k infikovaniu a zrejme aj k následnému úmrtiu nejakých osôb, ale vyvodzovať trestnoprávnu zodpovednosť sa z tohto podľa mojej mienky nedá. Dá sa to však používať ako „politická palica“ a túto palicu bude mať v rukách Maroš Žilinka. Tak asi toľko k tej iniciatíve: „Mohli ešte žiť!“