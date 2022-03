Stredoeurópske zamyslenia

Košice súčasťou budúcej západnej Ukrajiny, alebo ak chcete nového štátu Halič. V poslednom čase ma nič tak od srdca nepobavilo. Možno ste zaznamenali takéto tvrdenia v médiách. Možno to niekoho zo Slovákov dokonca aj pobúrilo. Ale zas spomeňte si na výrok Roberta Fica o tom, že na východe nič nie je. Takto by na východe bola Halič, alebo Hanič? Žarty bokom. Tento materiál, ktorý sa objavil v médiách východnej Európy je typický príklad ruskej propagandy. „Divide et impera“, Poliakom Kaliningrad, Ukrajinu rozdeliť, žmurkneme aj na Maďarský revizionizmus a ponúkneme Zakarpatsko, pozdravujem Igora Matoviča a Slovensko rozdelíme medzi Čechy, Poľsko, Maďarsko a novovzniknutú Halič. Dokonca sa spomína, že Slováci sú taký nezrelý národ, rozdelený a vlastne taký nijaký. A treba sebakriticky priznať, že na tomto tvrdení je niečo pravdivé. Slovensko má vzhľadom na svoju krátku históriu bohaté skúsenosti s kolaborantstvom a lokálnou malosťou. Stačí si len spomenúť na Bélu Tuku, Ladislava Jehlicsku z obdobia prvej ČSR, alebo Gusta Husáka, ktorý nás chcel po druhej svetovej vojne rovno pripojiť k Sovietskemu zväzu, neskôr samozrejme netreba zabúdať na Vasiľa Biľaka, všakže a v dnešných dňoch samozrejme tiež nájdeme takýchto malých „švábov“ od Andreja Danka po Ľuboša Blahu a Jána Čarnogurského. Ale nechcem sa znížiť na úroveň osobných výpadov, lebo to nikam nevedie. Rád by som ťa naopak milý čitateľ upozornil na skutočnosť celkom inú. Ruská propaganda tu vlastne predvádza dokonalý príklad toho, čo poznáme z Oskarom oceneného filmu Vesničko má Stredisková. „Ale kalí vodu Vojtechu, kalí vodu“. V skutočnosti tu môžeme vidieť najväčší strach ruskej elity. Rusko je totiž impérium, ktorého najväčším nepriateľom je národné sebauvedomenie jeho národov, Dagestáncov, Čečencov, Tatárov a mnohých ďalších o ktorých ani neviem. A ak niekto tvrdí, že toto impérium by malo zostať pohromade kvôli stabilite, hovorím skutočne? Ak by takýto prístup panoval v myslení mocností v roku 2018 po prvej svetovej vojne Slovensko by nikdy nevzniklo. Pozdravujem do záhrobia básnika Björnsona. Samozrejme môžeme uvažovať o tom, či naozaj Vznik Slovenska, ako samostatného štátu je jednoznačne pozitívne. To je akademická debata na ktorú nemám ja osobne jednoznačnú odpoveď. Domnievam sa, že takéto otázky získavajú jednoznačné odpovede predovšetkým politickými aktmi, akými je referendum, alebo demokratické voľby. Slovensko o svojej existencii rozhodlo vstupom do NATO a EU. Preto naše naozajstné hranice sú momentálne vytýčené Schengenom.

Čochvíľa sú tu maďarské parlamentné voľby. Nám na Slovensku musí vždy záležať na Maďaroch a na Maďarsku. Nemôžeme a ani by sme sa nemali dopúšťať omylu, že sme schopní sa odstrihnúť od nášho južného suseda a diania u nich. Viktor Orbán a jeho Fines sú v našich Stredoeurópskych reáliách určite významným hráčom. Ja osobne Viktora Orbána považujem, za najtalentovanejšieho politika tohto regiónu. Paradoxne o maďarskom politickom národe takú vysokú mienku nemám. V tejto súvislosti si spomínam na rozhovor s veľkým maďarským spisovateľom, rodákom z Košíc a držiteľom Nobelovej ceny za literatúru, Sándorm Máraim. Raz spomínal na svoju mladosť, keď v sprievode skupiny maďarských mladých spisovateľov vstupovali, ako predvoj vojsk Miklosh Horthyho do Košíc pri obsadzovaní územia Slovenska po delení ČSR. Hovoril o tom, ako plný pýchy na národného uvedomenia pochodovali v starom meste a všimol si babičky, ktoré pozerali z okien na tých vyparádených husárov a kývali neveriaco hlavou. Je možné, aby tých málo rokov nedokonalého demokratického režimu od roku 1918 až po rok 1938 mal vplyv na kolektívnu, národnú psyché? Nie som si týmto tvrdením moc istý. Skôr by som sa domnieval, že dôležitejšia je v našom prostredí ten rozdiel v neprítomnosti národoveckých bludov o veľkej ríši. Slováci boli od príchodu Maďarov do priestoru Podunajska kolaboranti, alebo sluhovia, kdežto Maďari boli páni, alebo sluhovia, kŕmený jedovatou „kašičkou“ o svojej národnej veľkosti. Túto jedovatú kašu papajú vo veľkom dnes aj Rusi a v minulosti ju jedli takisto Nemci. Ale nechcem sa vracať k tejto téme. Len poukážem na fakt, že ak ste ako volič kŕmený touto demagogickou „kašou“, tak ako Maďarskí volič, tak vám ľahko unikne skutočnosť, že keby Ukrajina so svojou Maďarskou menšinou bola súčasťou EU, razom sa veľké Uhorsko môže stať aspoň „metafyzicky“ skutočnosťou a v ľuďoch v Maďarsku sa môže začať hojiť ich Trianonská jazva. Takže Viktor tvoja argumentácia o tom, že stojíš na strane Maďarov a Maďarska má podľa mňa jednu logickú trhlinu a v skutočnosti je dosť cynická. Ale o tom, či je môj dojem pravdivý, alebo nie musia rozhodnúť len Maďarskí voliči. Budeme vás pozorne sledovať.