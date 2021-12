Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (29) –21.11. – 30.11.2021

20. a 22. november 2021, Džibutsko

Džibutské námorníctvo zaradilo do svojich služieb 5 nových plavidiel. 20. novembra bol do služby u Pobrežnej stráže zaradený hliadkový čln Khor Ambado, dodaný z Japonska ešte začiatkom tohto roku. A 22. novembra boli do služby u námorníctva zaradené dve hliadkové lode - Capt. Elmi Robleh (Р 20 ) a Adj. Ali M. Houmed (Р 22) triedy Damen Stan Patrol 5009, postavených holandskou spoločnosťou Damen vo svojich lodeniciach v juhoafrickom Kapskom Meste a 2 lode pôvodom z Číny – novopostavený hliadkový čln NHS615 (exportná trieda Predator) a z Čínskeho námorníctva vyradená malá výsadková loď triedy Typ 074 (NATO kód Yuhai). Džibutsko je bývalá francúzska kolónia ležiaca na samom konci tzv. Afrického rohu. Vďaka svojej polohe kontroluje vstup a výstup do oblasti Červeného mora a na jej území popri sebe pôsobia základne viacerých štátov – oficiálne sú tu vybudované základne Francúzska, USA, Japonska a Číny. Ďalšie zahraničné kontingenty pôsobia, alebo pôsobili v rámci medzinárodných protipirátskych operácii (NSR, Španielsko, Holandsko), v krajine pôsobia aj príslušníci ozbrojených síl Saudskej Arábie (kvôli konfliktu v Jemene) a neoficiálne sa spomínajú aj vojenské objekty prevádzkované Ruskom a a Indiou (aj keď Rusko svoju vojenskú prítomnosť v Červenom mori oficiálne spája so Sudánom). Späť k lodiam, ktoré výrazne posilnili spôsobilosti malej Džibutskej flotily (tá doteraz disponovala 12 hliadkovými člnmi a dvojicou malých výsadkových lodí francúzskej triedy EDC a ďalších 10 hliadkových člnov prevádzkovala Pobrežná stráž) . Výsadková loď Typ 074 má výtlak 800 ton a dĺžku 58 m. V Čínskom námorníctve slúžilo celkom 12 týchto lodí, pričom do služby vstúpili v rokoch 1995-2000 a od roku 2017 sú vyraďované. Hliadkové lode Damen Star Patrol majú výtlak 485 ton pri dĺžke 51 m a šírke 9 m. Dosahujú rýchlosť viac ako 46 km/hod a sú vyzbrojené diaľkovo ovládanou zbraňovou stanicou (typ a výzbroj nebola zatiaľ zverejnená). Hliadkový čln triedy Predator má dĺžku 27 m a 5 týchto člnov slúži v ozbrojených silách Iraku a jednotlivé kusy sú tiež zaradené aj v niekoľkých afrických štátoch.

24. november 2021, Švédsko

Spoločnosť Saab AB predstavila prvých 6 sériových lietadiel JAS-39E Gripen (aj keď na zverejnených fotografiách je vidieť celkovo až 9 kusov tejto verzie). Lietadlá sú určené pre Švédske (2 ks) a Brazílske (4 ks) vojenské letectvo, ktorým budú v blízkej budúcnosti odovzdané. Verzie JAS-39E (a dvojmiestne JAS-39F) sú najnovšou generáciou lietadla JAS-39 a ich vývoj sa začal v roku 2007 ako Gripen NG. Sú vybavené výkonnejším motorom General Electric F414G a ich maximálna vzletová hmotnosť môže dosiahnuť až 16000 kg. Konštrukčnými úpravami trupu a krídla (napr. presunom hlavného podvozku z trupu do krídla) sa podarilo zvýšiť množstvo paliva až o 40%, čo zvýšilo dolet. Nový rádiolokátor s aktívnym fázovým poľom tiež zvyšuje bojové možnosti lietadla pri vyhľadaní a sledovaní cieľov. Švédsko si v roku 2013 objednalo celkom 60 lietadiel JAS-39E (neskôr švédske ministerstvo obrany prejavilo záujem o ďalších 10 lietadiel, ale táto objednávka ešte nebola formálne uzatvorená), pričom prvé lietadlo pre Švédsko (v.č. 39-6002, druhý predsériový stroj) vzlietlo už 3. decembra 2019. Nepoužíva ho ale letectvo, ale slúži na štátne záverečné skúšky. Predstavené lietadlá pripravené na odovzdanie majú v.č. 39-6003 a 39-6004. Brazília si lietadlá JAS-39E (28 ks) a JAS-39F (8 ks) objednala v roku 2014 a mali byť dodané v rokoch 2019-2024. Z tohto počtu má byť 23 lietadiel (15 úplne a 8 z komponentov dodaných zo Švédska) postavených brazílskou spoločnosťou Embraer. Brazília si svoje prvé lietadlo JAS-39E (prvý predsériový stroj, v.č.39-6001, prvý vzlet 26. augusta 2019) prevzala v roku 2020 a aktuálne slúži na certifikáciu Brazílskym leteckým úradom. Štvorica predstavených lietadiel (trupové čísla 4101, 4102, 4103 a 4104) by do Brazílie mala doraziť v januári.

25. november 2021, Chorvátsko

Počas návštevy francúzskeho prezidenta Emanuela Macrona v Chorvátsku bola dňa 25.11.2021 podpísaná zmluva na dodávku 12 ks lietadiel Rafale F3-R. Lietadlá by mali byť dodané v rokoch 2024 (8 ks) a 2025 (4 ks), pochádzať budú z výzbroje Francúzskych vzdušných síl(tie miesto nich obdržia novovyrobené lietadlá Rafale F4.1) a nemali by byť staršie ako 10 rokov. Verzia F3-R je modernizáciou tretej generácie lietadiel Rafale pre Francúzske vzdušné sily. Pôvodnélietadla´F3 do služby vstúpili v roku 2008 a okrem novovýroby boli na tento štandard modernizované aj staršie lietadlá verzií F1 a F2. Vývoj verzie F3-R sa začal v roku 2013 a lietadlo bolo certifikované v októbri 2018. Na verziu F3-R sú postupne modernizované všetky lietadlá F3,ktorým to umožňuje technická životnosť. Táto verzia disponuje vylepšenými snímačmi a umožňuje používať najmodernejšiu výzbroj, vrátane protilietadlových rakiet dlhého doletu Meteor, či laserom navádzanej munície Safran AASM Air-to-ground. Lietadlo disponuje tiež novým laserovým zameriavačom Thales Talios.

25. november 2021, Katar

Na továrenskom letisku spoločnosti BAE System v britskom Wartone vzlietlo prvé lietadlo Eurofighter Typhoon (MS0001, reg. č. ZR505) objednané Emirátom Katar v roku 2017. Celkom si Katar objednal 24 lietadiel tohto typu, pričom súčasťou objednávky bolo aj 6 (neskôr zvýšený na 10) lietadiel Hawk Mk. 167. Typhoon sa stane tretím hlavným bojovým typom Katarských vzdušných síl, popri Dassaule Rafale (24 kusov – z toho 18 jendomiestnych Rafale EQ a 6 dvojmiestnych Rafale DQ) a Boeing F-15QA (36 ks).

26. november 2021, Francúzsko

V areáli lodeníc spoločnosti Naval Group v Cherbourg bola druhá nukleárna ponorka triedy Barracuda (S 636 Duguay-Trouin) vytiahnutá z výrobnej haly Labeuf a začali sa prípravy na jej spustenie na vodu. To sa očakáva začiatkom roku 2022 a koncom rovnakého roku by ponorka mala vstúpiť do výzbroje Francúzskeho námorníctva. Stavba ponorky sa začala v roku 2009 a ide o 18 nukleárnu ponorku stavanú vo Francúzsku. Celkom je plánovaných postaviť 6 ponoriek triedy Barracude, ktoré by v službe mali postupne nahradiť rovnaký počet ponoriek triedy Rubis a Amethyste. Posledná ponorka by do služby mala vstúpiť v toku 2029, ale program ej už dnes v sklze zhruba 2 roky. Ponorky triedy Barracude majú štandardný výtlak 4100 t (pod hladinou 5300 t) a sú vyzbrojené 4 torpédometmi kalibru 533 mm. Do týchto torpédometov majú na palube celkom 20 ks výzbroje, ktorú môže tvoriť mix torpéd, rakiet a mín (ťažké torpéda torpéda F21 Artémis, protilodné rakety Exocet SM39 mod2, rakety s plochou dráhou letu MdCN či akustické míny FG29). Ponorka je dlhá 99,5 m a pod hladinou dosahuje rýchlosť prevyšujúcu 46 km/hod. Obsluhu zabezpečuje 60 členná posádka, palivo v reaktore umožňuje 10 rokov autonómnej plavby.

26. november, Peru

Peruánske námorníctvo prevzalo v Južnej Kórei korvetu triedy Pohang pomenovanú Guise (CC28). Ide o pôvodne juhokórejskú korvetu Suncheon (PCC 767), ktorú námorníctvo vyradilo. LoďbolaPeru postúpená bezplatne v rámci juhokórejskej vojenskej pomoci. Korveta vstúpila do služby v juhokórejskom námorníctve v septembri 1988 a vyradená bola 24. februára 2019. Ide o druhú korvetu tohto typu, ktorú postúpila Južná Kórea Peru – prvou bola korveta Gyeongju (PCC 758) v roku 2015, ktorá slúži pod novým menom Ferre (CC27). Celkom bolo postavených 24 korviet tejto triedy, pričom zo služby v juhokórejskom námorníctve už bolo vyradených 13 lodí. Okrem Peru slúžia tieto vyradené korvety vo Vietname (2 ks, prevzaté v rokoch 2017-2018), Egypte (1 ks, v roku 2017), Kolumbii (1 ks) a Filipínach (1 ks + ďalší sa pripravuje na prevzatie). Korvety triedy Pohang majú výtlak 1260 ton, dĺžku 88 m a šírku 10 m. Dosahujú rýchlosť 59 km/hod a môžu pôsobiť autonómne podobu 20 dní. Na palube majú priestor pre dva výsadkové člny RHIB. Sú vyzbrojené dvojicou 76mm kanónov Oto Melara a dvojicou dvojhlavňových 40mm kanónov OtoBreda. Každá zbraň je umiestnená v samostatnej veži, pričom vpredu aj vzadu sa nachádza po jednej veži so 76mm kanónom a jednej veži so 40mm dvojkanónom. Ďalšiu výzbroj tvoria 2 trojhlavňové torpédomety Mk. 32 kalibru 324mm, 6 12,7mm guľometov M2HB a a 2 sklzy pre míny a hlbinné bomby. Nedisponujú raketovou výzbrojou.

30. november 2020

Do prístavu Vladivostok priplával konvoj troch nových plavidiel určených pre Tichooceánsku flotu. Ide o korvetu Gremjašnyj (trieda Projekt 20385) a dvojica stíhacích ponoriek Projektu 636.3 - Volchov (B-603) a Petropavlovsk Kamčatskij (B-274). Všetky 3 plavidlá vstúpili do služby v námorníctve v rokoch 2019/2020 a do augusta 2021 plnili výcvikové úlohy na získanie operačnej pripravenosti. Na svoju plavbu okolo Európy a Ázie (cez Stredozemné a Červené more a Indický oceán) vyrazili v druhej polovici augusta 2021 a cestou sa zastavili vo viacerých prístavoch (okrem Sýrskeho Tartusu a v j Kolombo na Srí Lanke, Rangúnu v Mjanmarsku a Manile na Filipínach), kde okrem doplnenia zásob aj propagovali Ruské námorníctvo.

Zdroje: