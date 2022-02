Erdogan ako mediátor v rusko-ukrajinskom konflikte?

Recep Tayyip Erdoğan (turecký prezident) (zdroj: Wikimedia commons)

Turecký prezident Erdogan vyjadril záujem sprostredkovať dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou a predísť tak hroziacej ruskej invázii. Ankara udržiava kladný vzťah s oboma krajinami. Dlhodobú spoluprácu s Ukrajinou potvrdilo Turecko vo štvrtok, keď s Kyjevom podpísalo dohodu predaji a výrobe tureckých bojových dronov Bayraktar na Ukrajine. Na druhej strane, vzťah Erdogana a Putina je komplikovanejší, Ankara a Moskva ale intenzívne kooperujú v mnohých oblastiach od ekonomiky až po obranný priemysel.

Okrem dobrých vzťahov s oboma súpermi zvyšuje význam Ankary v očiach Moskvy aj Kyjeva jej členstvo v NATO a kontrola prielivov Bospor a Dardanely, ktoré spájajú Čierne more (s krymským prístavom Sevastopol) so Stredozemným morom (s vysokou prítomnosťou NATO). Turecko tak môže v rámci Dohovoru z Montreux výrazne limitovať vstup námorníctiev NATO do Čierneho mora, ako v prípade konfliktu v Gruzínsku, kedy odmietlo povoliť vstup plavidlám amerického námorníctva.

Hlavnou motiváciou prečo predísť konfliktu na Ukrajine pre Erdogana predstavuje najmä fakt, že v dôsledku eskalácie môže on sám a aj Turecko toho značne stratiť. Otvorený konflikt by Ankare nedával veľa priestoru na manévrovanie a Turecko by si muselo vybrať, či sa postaví na stranu NATO a Ukrajiny, alebo na stranu Ruska. Obe strany dokážu výrazne poškodiť už tak problémami sužovanú tureckú ekonomiku, čo by definitívne spečatilo osud tureckého prezidenta v tureckých voľbách naplánovaných na budúci rok.

Zatiaľ čo prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj je dialógu riadenému Tureckom otvorený, otázny ostáva postoj Ruska. Moskva zatiaľ, zdá sa, preferuje skôr priame bilaterálne rozhovory s Washingtonom. Rusko taktiež prostredníctvom ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova odsúdilo predaj tureckých dronov Ukrajine, keď predaj Lavrov označil ako “kŕmenie militaristických tendencií.”

Aj napriek tomu, že niektoré členské štáty NATO považujú hrozbu ruského útoku za vysokú, minister obrany Ukrajiny označil v posledných dňoch pravdepodobnosť výraznej eskalácie k dňu za nízku. Zdôraznil to faktom, že aj keď je ruská armáda na hraniciach početná, ruské jednotky vhodné na útok k hraniciam presunuté neboli. Že Rusko nepodnikne vojenské kroky proti Ukrajine si myslí aj Erdogan. “Takýto krok by nebol múdry ani pre Rusko ani pre región,” povedal.

Úspech Erdogana v prípadnom dialógu by bol pre pozíciu Turecka v regióne kľúčový. V prvom rade by to Ankara mohla využiť na zlepšenie svojich vzťahov so Západom na čele s USA. Odradenie Moskvy od útoku na Ukrajinu by zároveň výrazne zvýšilo už tak vysokú kredibilitu Turecka v Kyjeve a v praxi potvrdilo funkčnosť turecko-ukrajinskej spolupráce ako protiváhy ruského vplyvu v Čiernom mori. V neposlednom rade by to veľmi pravdepodobne viedlo k ďalšiemu prehlbovaniu spolupráce v oblasti ekonomiky či obranného priemyslu.

Autor : Jaroslav Cabuk