Jadrová dohoda s Iránom má byť na dosah. Na čom sa Washington s Teheránom stále nevie zhodnúť?

Hossein Amir Abdollahian (zdroj: Flickr)

Januárové kolo rokovaní patrilo podľa neho medzi najintenzívnejšie a zúžilo zoznam sporných otázok medzi Iránom a USA. Ali Bagheri, vedúci iránskej delegácie vo Viedni taktiež potvrdil, že po týždňoch intenzívnych rokovaní je dosiahnutie dohody bližšie ako kedykoľvek predtým. Zdôrazňuje však, že západní partneri musia byť realistickí a nemôžu naliehať na svoje požiadavky. Zatiaľ čo Teherán vedie rokovania s cieľom dosiahnutia "dobrej dohody", USA a európski signatári upozorňujú na "krátenie času" a potrebu dohodnúť sa čo najskôr vzhľadom na pokroky zaznamenané v iránskom nukleárnom programe.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kľúčovou záležitosťou, ktorá stále zostáva nevyriešená, je otázka záruk. V nedávnom rozhovore pre Financial Times iránsky minister zahraničných vecí Hossein Amir Abdollahian uviedol, že po tom ako administratíva Donalda Trumpa v roku 2018 unilaterálne vystúpila z iránskej nukleárnej dohody a opätovne uvalila sankcie na Teherán, nemôže iránska verejnosť ako záruku akceptovať slová amerického prezidenta.

Pôvodná požiadavka Iránu na právnu a legislatívnu záruku, na základe ktorej ďalšia americká administratíva po roku 2025 bude implementovať dohodu, je podľa expertov nemožná. Potvrdil to aj Rob Malley, vyslanec USA pre rokovania s Iránom. Preto ako alternatívu iránska delegácia vo Viedni žiadala, aby parlamenty signatárskych štátov alebo ich predsedovia, v rátane amerického kongresu poskytli politické prehlásenie, ktorým by sa zaviazali k nukleárnej dohode a k návratu k jej implementácii. Podľa slov iránskeho ministra zahraničných vecí sa Irán "iba usiluje dosiahnuť dobrú dohodu s udržateľnými zárukami, ktorá bude podporovať práva iránskeho ľudu". A to v čase, keď rokovania vo Viedni podľa oficiálnych predstaviteľov dosiahli bod zlomu.

Rovnako otvorenou zostáva aj otázka rozsahu sankcií, ktoré majú byť zrušené v prípade úspešného obnovenia dohody. Irán požaduje úplné zrušenie všetkých sankcií, v rátane tých dotýkajúcich sa priamo najvyššieho duchovného lídra Aliho Chameneiho a Revolučných gárd. Teherán považuje za absolútne rozumné a spravodlivé odstránenie všetkých sankcií, ktoré sú v rozpore s nukleárnou dohodou. Naopak, administratíva Joe Bidena počíta iba so zrušením ekonomických sankcií, o ktorých zavedení rozhodol prezident Donald Trump.

Jasný a sľubný výhľad na dosiahnutie dobrej dohody s udržateľnými zárukami je podmienkou, pod ktorou Irán vstúpi do priamych rokovaní s USA. Zároveň ako prejav dobrej vôle by podľa Iránu USA malo pristúpiť k praktickým a hmatateľným krokom. Tými sa rozumie napríklad rozmrazenie časti iránskych aktív v zahraničných bankách. Napriek nevyriešeným detailom a podľa slov iránskeho ministra zahraničných vecí chýbajúcej serióznej iniciatíve západných lídrov, Abdollahian tvrdí, že Irán zostáva v rokovaniach optimistický.

Autorka : Daša Židuliaková