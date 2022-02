Slovensko a Poľsko sa pripravujú na možný prílev utečencov z Ukrajiny

Utečenci s ukrajinskou vlajkou. (zdroj: Wikimedia commons)

Ruská invázia a vypuknutie ozbrojeného konfliktu by mali priame dopady aj na okolité krajiny, vrátane Slovenska. Okrem zastavenia dodávok ropy a plynu z Ruska do východnej a strednej Európy by pravdepodobne prišla vlna Ukrajincov utekajúcich pred vojnou. Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov odhadol, že by azyl na západe mohlo hľadať tri až päť miliónov Ukrajincov. Očakáva sa, že najväčší nápor by bol na pleciach Poľska, kde dnes podľa oficiálnych zdrojov žije a pracuje vyše milióna Ukrajincov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Maciej Wąsik, štátny tajomník poľského ministerstva vnútorných vecí a správy odhaduje, že podľa najhoršieho scenára by v Poľsku mohol hľadať azyl ďalší milión Ukrajincov. Podľa jeho slov sa Poľsko pripravuje na utečeneckú vlnu najmä prípravou ubytovania a zdravotníckych či stravovacích zariadení. Wąsik tiež povedal, že ukrajinským utečencom treba pomôcť nielen preto, že táto povinnosť vyplýva zo Ženevských konvencií, ale tiež preto, že je to v súlade so zásadami kresťanskej kultúry. Podľa Wąsika ostáva na prípravu ešte nejaký čas, keďže Putinovi zjavne záleží na vzťahoch s Čínou a nechce vojenskou agresiou narušiť olympijskú atmosféru.

Ozývajú sa však aj skeptickejšie hlasy. Spravodajský portál Politico pripomína, že keď bieloruský vládca Alexander Lukašenko poslal k poľským hraniciam niekoľko tisíc migrantov zo stredného východu, vznikla z toho veľká kríza. Agnieszka Kosowicz, zakladateľka mimovládnej organizácie Poľské migračné fórum vyhlásila, že „povedať, že Poľsko pomôže miliónu utečencov je nezodpovedné.“

Prílev utečencov hrozí nielen Poľsku, ale aj ostatným štátom susediacim s Ukrajinou. Podľa výsledkov minuloročného sčítania ľudu žije na Slovensku len o niečo viac ako deväť tisíc obyvateľov ukrajinskej národnosti, no aj tak je Slovensko pre Ukrajincov jazykovo a kultúrne blízkou krajinou. Navyše, na rozdiel od prípadov, kedy do Európskej únie chcú vstúpiť ilegálni migranti prevažne z krajín Blízkeho a Stredného Východu, nebude možné schengenskú hranicu brániť silou, keďže Ukrajina má s EÚ bezvízový styk.

Slovenská vláda má pripravený tzv. migračný plán a minister obrany Jaroslav Naď vyhlásil, že všetci Ukrajinci, ktorí požiadajú o azyl na Slovensku, ho dostanú. Český minister vnútra Vít Rakušan ponúkol Slovensku policajnú pomoc so strážením slovensko-ukrajinskej hranice.

Autor : Matúš Bučko